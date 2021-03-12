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В доме престарелых в Киеве произошел пожар, эвакуированы 80 человек, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В ночь на пятницу спасатели ликвидировали пожар на крыше дома престарелых в Подольском районе Киева, эвакуированы 80 человек - 65 пожилых людей и 15 человек персонала. Пострадавших нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"12 марта в 5:51 в Подольском районе по ул. Лесозащитная, 11 б, в трехэтажном здании (размер 15х10 м) для престарелых "Серебряный век" на крыше возник пожар. В 6:55 пожар был локализован на площади 100 м кв.", – говорится в сообщении.

По информации ГСЧС на объекте находилось 65 человек пожилого возраста.

В доме престарелых в Киеве произошел пожар, эвакуированы 80 человек, - ГСЧС 01

"Жертв и пострадавших нет. Подразделениями ГСЧС и обслуживающим персоналом с верхних этажей эвакуированы на первый этаж 80 человек (из них 65 пожилых людей и 15 человек персонала)", – сообщили в ГСЧС.

К тушению привлечены 35 человек и 8 единиц техники.

В доме престарелых в Киеве произошел пожар, эвакуированы 80 человек, - ГСЧС 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве произошел пожар в бане: три человека погибли, - ГСЧС

Напомним, 21 января в доме престарелых в Харькове произошел пожар, он унес жизни 15 человек. Девять человек удалось спасти,  однако впоследствии 80-летний мужчина умер в больнице. Дом престарелых был частным и работал без разрешительных документов, его даже не было на карте.

В доме престарелых в Киеве произошел пожар, эвакуированы 80 человек, - ГСЧС 03
В доме престарелых в Киеве произошел пожар, эвакуированы 80 человек, - ГСЧС 04
Фото: сайт ГСЧС
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Опять дедские шалости со спичками???
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12.03.2021 08:38 Ответить
Просто пожарные инспектора проверяют прибыльные точки где можно отбить деньжат, это кафе ,продовольственные базы и тд всех тянет к деньгам в это трудное время
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12.03.2021 09:19 Ответить
Правильно я понимаю - это здание было проинспектировано лично бубочкой? А с чего тогда пожар?
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12.03.2021 09:25 Ответить
Что то в последее время чуть ли не через день горят дома престарелых!
А тут еще сказки клоунской команды, что они "нашли схему" как поднять пенсии до 7000.....Совпадение?!...(с)
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12.03.2021 09:42 Ответить
 
 