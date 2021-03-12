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Мой автомобиль вскрыли и пытались установить прослушку, - агент НАБУ Шевченко. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Агент НАБУ Евгений Шевченко рассказал, что в его автомобиль пытались установить прослушивающее оборудование.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Шевченко сообщил в Facebook.
"Какие-то олени вскрыли мой автомобиль и пытались установить оборудование для слежения и прослушивания, но делали это настолько неуклюже, что оставили кусок проволоки на самом видном месте", - отметил агент НАБУ.
"Пока не знаю, от кого это привет - от Ермака или Авакова, но скоро узнаем", - добавил Шевченко.
Топ комментарии
+18 Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий12.03.2021 09:40
+7 Андрей Андрийко
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+7 Андрей Шевченко 29aa0d51
показать весь комментарий12.03.2021 09:50
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ето как татушка у есесовцев - под мышкой - шо очень облегчило работу после войны всем.
или потеряли шматок проводу и испугались ? )))
А провод может понадобиться для подключения к системе питания авто...