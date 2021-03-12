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НАБУ (4026) прослушка (345) взлом (81) Шевченко Евгений (138)

Мой автомобиль вскрыли и пытались установить прослушку, - агент НАБУ Шевченко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Агент НАБУ Евгений Шевченко рассказал, что в его автомобиль пытались установить прослушивающее оборудование.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Шевченко сообщил в Facebook.

"Какие-то олени вскрыли мой автомобиль и пытались установить оборудование для слежения и прослушивания, но делали это настолько неуклюже, что оставили кусок проволоки на самом видном месте", - отметил агент НАБУ.

"Пока не знаю, от кого это привет - от Ермака или Авакова, но скоро узнаем", - добавил Шевченко.

Читайте: Татаров может сдать не только Ермака с Шефиром, но и самого Зеленского, - агент НАБУ Шевченко

Мой автомобиль вскрыли и пытались установить прослушку, - агент НАБУ Шевченко 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+18
Ну не всі мають твої звички. 😊
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12.03.2021 09:40
+7
Сейчас провода не нужны!!! Не трынди!!!!
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12.03.2021 09:42
+7
Наверное, придется сменить версию. С прослушки- на бомбу. Мій автомобіль відкрили і намагалися встановити прослушку, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 4477
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12.03.2021 09:50
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а в попку микрофон не вставили?
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12.03.2021 09:38 Ответить
Ну не всі мають твої звички. 😊
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12.03.2021 09:40 Ответить
Тебе и бутылки достаточно )
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12.03.2021 10:04 Ответить
Сейчас провода не нужны!!! Не трынди!!!!
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12.03.2021 09:42 Ответить
А такой , даже не знаю, еще поискать надо. Многожил для внешнего монтажа. У селі мабуть знайшов
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12.03.2021 09:45 Ответить
Наверное, придется сменить версию. С прослушки- на бомбу. Мій автомобіль відкрили і намагалися встановити прослушку, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 4477
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12.03.2021 09:50 Ответить
Так уже давненько и для бомб провода не нужны...
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12.03.2021 10:22 Ответить
Как раз логично в машине кинуть дополнительный провод, который внешне не отличается от других таких же в жгуте. Прятать надо навиду. Иначе на первом же сервисе машины подключение какими-то странными тонюсенькими проводками вызовет вопросы у автомеханика, и он полезет выяснять, что это тут клиент наваял.
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12.03.2021 10:11 Ответить
С другой стороны, версия о том, что этот проводок просто прицепился где-то к ногам или одежде и так попал в машину, гораздо правдоподобнее.
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12.03.2021 10:16 Ответить
И да и нет ...
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12.03.2021 09:54 Ответить
Не подскажешь: Где вечные батарейки продаются?
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12.03.2021 10:05 Ответить
Ой да ладно, исполнители заказа обычно сразу начинают экономить, и вместо крохотного китайского жучка за 20 баксов ставят бесплатное "шпионское" оборудование из закромов Родины образца 1943-го года. Уверяю, в закромах Родины до сих пор достаточно советских микросхем с двумя ручками для переноски, которым питание надо подавать проводами 2.5 квадрата.
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12.03.2021 10:07 Ответить
Ну ведь законы физики поменялись и антены не нужны)))
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12.03.2021 10:12 Ответить
Зелёнского «арлекино «на нары за гос.измену и сотрудничество с террористом № 1 путлером
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12.03.2021 09:42 Ответить
Ну зовсім ОПа по "вайнергейту" "не" палиться. Мій автомобіль відкрили і намагалися встановити прослушку, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 4380
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12.03.2021 09:44 Ответить
По следам от зубов на проводе можно вычислить злоумышленника.Обычно все спецагенты,при установке микрофонов прослушки,зачищают провод, сечением в полтора квадрата,зубами.
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12.03.2021 09:54 Ответить
на жопе нехай маленькую стрелочку себе нарисуют.
ето как татушка у есесовцев - под мышкой - шо очень облегчило работу после войны всем.
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12.03.2021 10:11 Ответить
а сама "прослушка" где?
или потеряли шматок проводу и испугались ? )))
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12.03.2021 09:55 Ответить
Забавно, но представляется мне маловероятным.
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12.03.2021 10:02 Ответить
Мій автомобіль відкрили і намагалися встановити прослушку, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 3941
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12.03.2021 10:12 Ответить
Я смотрю тут прям инженеры собрались)))
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12.03.2021 10:13 Ответить
Дадад, инженеры с тлеющими пердачками.
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12.03.2021 10:37 Ответить
Какие некоторые комментаторы умные...
А провод может понадобиться для подключения к системе питания авто... Мій автомобіль відкрили і намагалися встановити прослушку, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 4165
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12.03.2021 10:13 Ответить
Или не успели подключиться или кто-то спугнул. Мій автомобіль відкрили і намагалися встановити прослушку, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 6253
Мій автомобіль відкрили і намагалися встановити прослушку, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 6055
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12.03.2021 10:17 Ответить
або хотіли натякнути, що були в його авто в середині
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25.03.2021 08:52 Ответить
Дотепний гуморист Шевченко. Той випадок, коли олень вважає, що навколо всі олені. Мій автомобіль відкрили і намагалися встановити прослушку, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 453
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12.03.2021 10:50 Ответить
Агент НАБУ Евгений Шевченко Мій автомобіль відкрили і намагалися встановити прослушку, - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 8037 Бедняжка ....
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12.03.2021 10:51 Ответить
какая-то лажа, спецы ни когда так не косячат
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12.03.2021 11:31 Ответить
Ещё как косячат. Тем более для такой работы спецов не набирают, а ближайший бросовый материал, который не жалко попользовать и выбросить.
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12.03.2021 12:43 Ответить
ну коли хотять натякнути на їхні можливості та на незахищеність жертви - то цілком
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25.03.2021 08:54 Ответить
а где фото самой прослушки?
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12.03.2021 11:39 Ответить
ЕРМАКУ ПЕРВОМУ ПЗДА !)
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12.03.2021 12:10 Ответить
Нет,такой провод слабый для прослушки,нужно сварочный кабель минимум.Боюсь представить размеры той прослушки и дальность действия)),наверное еще на лампах накаливания.Странно что рядом с проводом нету плоскогубцев,огромной отвертки и молотка
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12.03.2021 12:40 Ответить
 
 