Врио ректора одного из вузов Черкасщины за взятку "гарантировал" незаконную передачу 15 га земли, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила временно исполняющего обязанности ректора одного из университетов в Черкасской области на получении взятки за сделку с землей образовательного учреждения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что руководитель вуза организовал коррупционный механизм получения денег от директора аграрной компании. За неправомерную выгоду он "гарантировал" предпринимателю передать в пользование 15 га земли на территории города без соответствующих разрешительных документов.

Правоохранители задержали чиновника в рабочем кабинете во время получения всей суммы взятки.

По предварительным данным предварительного расследования, чиновник планировал регулярно получать "дань" от коммерсанта. Проверяется информация относительно получения злоумышленником неправомерной выгоды от нескольких других арендаторов земель университета.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении, избрание меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

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