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взятка (5946) вуз (902) СБУ (18694) Черкасщина (952)

Врио ректора одного из вузов Черкасщины за взятку "гарантировал" незаконную передачу 15 га земли, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила временно исполняющего обязанности ректора одного из университетов в Черкасской области на получении взятки за сделку с землей образовательного учреждения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что руководитель вуза организовал коррупционный механизм получения денег от директора аграрной компании. За неправомерную выгоду он "гарантировал" предпринимателю передать в пользование 15 га земли на территории города без соответствующих разрешительных документов.

Правоохранители задержали чиновника в рабочем кабинете во время получения всей суммы взятки.

По предварительным данным предварительного расследования, чиновник планировал регулярно получать "дань" от коммерсанта. Проверяется информация относительно получения злоумышленником неправомерной выгоды от нескольких других арендаторов земель университета.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении, избрание меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

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Врио ректора одного из вузов Черкасщины за взятку гарантировал незаконную передачу 15 га земли, - СБУ 01
Врио ректора одного из вузов Черкасщины за взятку гарантировал незаконную передачу 15 га земли, - СБУ 02
Врио ректора одного из вузов Черкасщины за взятку гарантировал незаконную передачу 15 га земли, - СБУ 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Приходится признать что я таки ошибся с выбором профессии, несмотря на неплохую зар.плату. Вона, чувак, еще ректором не стал, а только врио... а уже понеслась жен.пол.орган по кочкам! Врио ректора одного из вузов Черкасщины за взятку "гарантировал" незаконную передачу 15 га земли, - СБУ - Цензор.НЕТ 1036
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12.03.2021 10:23 Ответить
Так если врио, то действующего, по идее- вовсе нет. Или... действующий, возможно- на самоизоляции.
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12.03.2021 11:07 Ответить
казните показательно хотя бы одного взяточника...
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12.03.2021 10:24 Ответить
лет 5 назад было в этом сельхозе то же самое. кто то решил подсидеть..организовал подставу. Т.в.о. ректора одного з вишів Черкащини за хабар "гарантував" незаконну передачу 15 га землі, - СБУ - Цензор.НЕТ 5408
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12.03.2021 10:47 Ответить
уманский аграрно-культиваторный,если что... Т.в.о. ректора одного з вишів Черкащини за хабар "гарантував" незаконну передачу 15 га землі, - СБУ - Цензор.НЕТ 7277
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12.03.2021 10:49 Ответить
Це ,до речі,організатор нинішньої корупційної системи в цьому вузі.Плів павук свою мережу більш ніж десяток років.
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12.03.2021 11:29 Ответить
 
 