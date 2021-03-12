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Винница (701) криминалитет (596) Нацполиция (15748) Фонд гарантирования вкладов (147)

Выявлена масштабная схема присвоения средств Фонда гарантирования вкладов для финансирования криминалитета в Виннице, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

11 марта следователи следственного управления ГУНП в Винницкой области совместно с полицейскими Управления стратегических расследований при силовой поддержке бойцов спецподразделения КОРД объявили о подозрении членам организованной преступной группы, которые мошенническим путем присваивали государственные средства Фонда гарантирования вкладов.

По месту жительства фигурантов в Виннице и Киеве проведены обыски, изъяты денежные средства и вещественные доказательства их преступной деятельности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

По словам начальника ГУНП в Винницкой области Ивана Ищенко, среди шести активных членов группировки были лица, которые имели определенное влияние в криминальных кругах. Один из них - гражданин России.

"Преступная махинация заключалась в том, что на основании поддельных документов злоумышленники с помощью посторонних лиц, которые за вознаграждение выдавали себя за истинных вкладчиков неплатежеспособных банковских учреждений, получали денежные средства из Фонда гарантирования вкладов физических лиц", - подчеркивают правоохранители.

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В дальнейшем, по имеющейся информации, присвоенные преступным путем миллионы гривен бюджетных средств уходили на финансирование криминалитета. В ходе проведения санкционированных обысков по месту жительства фигурантов полицейские изъяли вещественные доказательства их преступной деятельности: поддельные паспорта и документы, мобильные телефоны, денежные средства, флеш накопители, банковские карты и прочее.

Участникам преступной группы объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой). Такое преступление наказывается лишением свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Выявлена масштабная схема присвоения средств Фонда гарантирования вкладов для финансирования криминалитета в Виннице, - Нацполиция 01
Выявлена масштабная схема присвоения средств Фонда гарантирования вкладов для финансирования криминалитета в Виннице, - Нацполиция 02
Выявлена масштабная схема присвоения средств Фонда гарантирования вкладов для финансирования криминалитета в Виннице, - Нацполиция 03
Выявлена масштабная схема присвоения средств Фонда гарантирования вкладов для финансирования криминалитета в Виннице, - Нацполиция 04
Выявлена масштабная схема присвоения средств Фонда гарантирования вкладов для финансирования криминалитета в Виннице, - Нацполиция 05

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+8
а чему тут удивляться ??? только открываешь карточку в приват банке как в тот же день звонят мошенники ....
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12.03.2021 10:34
+8
480 изъятых баксов? Сурово...
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12.03.2021 11:13
+4
Грося шо ти робеш?))
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12.03.2021 10:35
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а чему тут удивляться ??? только открываешь карточку в приват банке как в тот же день звонят мошенники ....
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12.03.2021 10:34 Ответить
Грося шо ти робеш?))
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12.03.2021 10:35 Ответить
правильно. Грося когда был мэром сам этим промышлял.
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12.03.2021 10:37 Ответить
та задрали своими подозрениями...это как когда филип фрай из футурамы щурит глаза...надо сначала гранат связку бросить потом разрядить рожок в дверь а потом подозревать))
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12.03.2021 10:44 Ответить
Виявлено масштабну схему привласнення коштів Фонду гарантування вкладів для фінансування криміналітету у Вінниці, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5296
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12.03.2021 11:09 Ответить
480 изъятых баксов? Сурово...
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12.03.2021 11:13 Ответить
Виявлено масштабну схему привласнення коштів Фонду гарантування вкладів для фінансування криміналітету у Вінниці, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6621
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12.03.2021 11:33 Ответить
Топ коррупция измельчала
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12.03.2021 11:51 Ответить
Ой! Мошенников фондовских обмошенничали! Это ж надо две группировки мошенников схлестнулись!
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12.03.2021 11:56 Ответить
В общем да. Фонд гарантирования вкладов всегда был прикрытием для мошенников покрупнее. Схема там простая как двери - все средства из банка выводятся /воруются, а фонд частично покрывает убытки вкладчикам за счёт бюджета. По этой схеме в 2014-15 годах было украдено около сотни банков. История с Приватом по-сути то же самое.
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12.03.2021 12:20 Ответить
Якось дуже скромно для такої операції. СБУ, Корд а в результаті 400 баксів ..
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12.03.2021 13:09 Ответить
Що це таке? Вже третья весна прийшла. Де посадки? Це якись нищезбродний злодій. Де крупна риба? Де Коломойський?
Виявлено масштабну схему привласнення коштів Фонду гарантування вкладів для фінансування криміналітету у Вінниці, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3655
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12.03.2021 13:09 Ответить
Шофёра гроси взяли? Права Флориды и пару баксов на мойку и заправку авто .....Бугагагага мошенники ....
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12.03.2021 14:08 Ответить
Пшик, а не операція. Галасу багато, результат - "0". Взяли якихось "шісток".
Але для 73- процентових нормально, вони й не таке "хавали"))
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12.03.2021 14:30 Ответить
масштабная схема)))) когда будет выявлена масштабная схема спонсирования малоПИД,,,роским нарко-Дегенератом своего хозяина бени и отмывания бюджетных бабок на великом крадевництве и закупках китайского и Индийского фуфломицина???
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12.03.2021 14:30 Ответить
Ставьте раком этих воров и как Саакашвили вышвыривайте их из страны и сажайте на долгие сроки и сожайте их в петушатники и кончатся ихняя блатата.
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13.03.2021 10:05 Ответить
 
 