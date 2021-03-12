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мост (1003) Запорожская область (2259) Большая стройка (720)

Прибывший из Стамбула плавкран уже перевез 1,6 тыс. металлоконструкций для строительства моста через Днепр. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

Несамоходный плавкран LK-800, прибывший в Запорожье из Стамбула для строительства мостового перехода через реку Днепр, по состоянию на 11 марта уже совершил 5 ходок, доставив на место возведения мостов 1,6 тыс. металлоконструкций.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба автомобильных дорог Запорожской области.

На строительстве вантового моста (сооружения №10 автотранспортной магистрали через р. Днепр в Запорожье) с его помощью уже смонтированы две монтажные опоры и одна временная опора, на которые в дальнейшем будут монтировать секции пролетного строения моста.

Монтажная опора №4, весом 357 тонн, была смонтирована первой. За две ходки LK-800 также перевез монтажную опору МО-1 и временную ВО-2. Еще за одну ходку он перевез 500 т элементов металлоконструкций пролетного строения в пролете 6-7 сооружения №10.

"Все металлоконструкции LK-800 доставляет к вантовому мосту со строительной площадки №1, в районе Кривой бухты. Расстояние транспортировки - около 7 км в одну сторону", - говорится в сообщении.

Прибывший из Стамбула плавкран уже перевез 1,6 тыс. металлоконструкций для строительства моста через Днепр 01

Всего плавкран прошел 30 км по Днепру.

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В Службе автомобильных дорог Запорожской области отметили, что LK-800 в классе компактных речных кранов с низкой осадкой является самым мощным в Европе. Грузоподъемность плавкрана после модернизации составляет 800 т. Вес - около 3 тыс. т. В то же время LK-800 может работать и на мели: для прохода по речному мелководью у крана существенно снижена осадка, с максимальной грузоподъемностью вместе с балластом она составляет 2 метра. Для прохода под мостами уменьшена высота при транспортировке.

От Кривой бухты до места монтажа расстояние составляет около 7 км. Впервые в истории Украины, конструкция транспортируется плавкраном по реке на такое ​​значительное расстояние.

Напомним, запорожские мосты до недавнего времени были одним из крупнейших долгостроев Украины. В 2020 году их достройка была включена в программу президента "Большая стройка", а завершить весь комплекс работ Укравтодор планирует уже в этом году. Накануне заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко обратился к городской власти Киева с предложением отдать на баланс государства недостроенный столичный Подольско-Воскресенский мост, поскольку Укравтодор может сделать его полностью за один строительный сезон.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+5
В Запорожье нужно еще, по крайней мере, 3 таких моста, но не через остров Хортицу, который теперь загадят.
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12.03.2021 11:12
+4
Да, особенно, если учесть, что LK-800 - это кран, построенный на заводе Ленинская кузница (сейчас "Кузница на Рыбальском"), грузопрдъемностью 800 тонн (после модернизации в Турции). Плавкран, що прибув зі Стамбула, уже перевіз 1,6 тис. металоконструкцій для будівництва моста через Дніпро - Цензор.НЕТ 2729
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12.03.2021 11:45
+4
Абсолютно точно. Это бывший "Захарий", который в Киеве из-за несоблюдения правил эксплуатации компанией "Планета-Мост" кувыркнулся. В 2014 ещё стоял в порту Николаева.
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12.03.2021 12:17
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хоть кто-то работает в стране и не паскудит
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12.03.2021 10:58 Ответить
Слава турецким плавкранам!
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12.03.2021 11:00 Ответить
Да, особенно, если учесть, что LK-800 - это кран, построенный на заводе Ленинская кузница (сейчас "Кузница на Рыбальском"), грузопрдъемностью 800 тонн (после модернизации в Турции). Плавкран, що прибув зі Стамбула, уже перевіз 1,6 тис. металоконструкцій для будівництва моста через Дніпро - Цензор.НЕТ 2729
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12.03.2021 11:45 Ответить
Абсолютно точно. Это бывший "Захарий", который в Киеве из-за несоблюдения правил эксплуатации компанией "Планета-Мост" кувыркнулся. В 2014 ещё стоял в порту Николаева.
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12.03.2021 12:17 Ответить
Петро Олексіййович Порошенко теж так хотів, але ...
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12.03.2021 12:27 Ответить
У нас даже плавкрана своего нет, позор)))
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12.03.2021 11:11 Ответить
Это отремонтированный кран, который раньше назывался "Захарий". Плавкран, що прибув зі Стамбула, уже перевіз 1,6 тис. металоконструкцій для будівництва моста через Дніпро - Цензор.НЕТ 223
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12.03.2021 11:23 Ответить
он и сейчас так называется. на борту написано.
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12.03.2021 11:24 Ответить
а буду знать, я думал его порезали на металл, после того как он упал)
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12.03.2021 11:29 Ответить
Да да! это он! Захарка!!!
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12.03.2021 12:05 Ответить
Кран був побудований на київському суднобудівному заводі «Ленінська кузня» за замовленням ТОВ «БМК Планета-Міст» і 26 серпня 2009 року переданий замовнику[1]. У назві крана відображені назва підприємства «Ленінська кузня» та вантажопідйомність. Ім'я «Захарій» кран отримав на честь батька власника компанії-підрядника, депутата Київради Валерія Мошенського[2]
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12.03.2021 11:27 Ответить
В Запорожье нужно еще, по крайней мере, 3 таких моста, но не через остров Хортицу, который теперь загадят.
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12.03.2021 11:12 Ответить
Не с нашим счастьем.
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12.03.2021 11:21 Ответить
с чего вдруг? будто раньше гадильщиков на острове не доставало...
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12.03.2021 11:23 Ответить
Меньше пробок-меньше вони. Это сейчас там жопа. А ниже острова да, не мешало бы, но..
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12.03.2021 12:48 Ответить
Во всей стране нет плавкрана !?
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12.03.2021 11:22 Ответить
Откуда вы лезете? Это отремонтированный кран, который раньше назывался "Захарий".
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12.03.2021 11:23 Ответить
тому, кто помнит подъем подлодки курск, такие мысли не приходят
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12.03.2021 11:40 Ответить
Несамоходный бывший украинский плавкран LK-800, проданный за гроши, прибывший в Запорожье из Стамбула , теперь за огромные деньги используется для строительства мостового перехода через реку Днепр, по состоянию на 11 марта уже совершил 5 ходок, доставив на место возведения мостов 1,6 тыс. металлоконструкций. Как уплыл из страны самый мощный в Европе кран походу никого не интересует, это же не "Мотор Сич"...
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12.03.2021 11:38 Ответить
сбу есть чего расследовать
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12.03.2021 11:42 Ответить
А нічого що він був приватний? Чи досі совок в голові?
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12.03.2021 11:49 Ответить
Ты, крысёнок погугли, кто его постройку заказывал и оплатил, там приватностью и не пахнет...
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12.03.2021 12:22 Ответить
Кому нужни Мости? Особенно в Киеве.? И так сойдет!
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12.03.2021 11:56 Ответить
ТАМ ГЛАВНОЕ СЛЕДИТЬ ЧТОБЫ ПДРЫ РОССИЙСКИЕ НЕ ЛАЗИЛИ !!!
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12.03.2021 12:23 Ответить
В Николаеве дороги думаете делать, одни ямы, нихера не делают.
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12.03.2021 12:37 Ответить
На снимке вантовый???? мост?
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12.03.2021 15:58 Ответить
Несамоходный плавкран своим ходом доставляет кострукции...
Интересно, написавший это хоть немного интересовался темой? Я уже не спрашиваю, а был ли он на месте строительства моста?
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12.03.2021 17:02 Ответить
 
 