Проведена спецоперация по задержанию банды, специализировавшейся на похищении, пытках и вымогательстве средств у выходцев из арабских стран, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Оперативники управления противодействия групповой и этнической преступности Департамента уголовного розыска Нацполиции получили информацию о деятельности группы лиц, которые "специализировались" на похищении и пытках, а также вымогательстве крупных сумм у выходцев из арабских стран.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

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"В частности установлено, что они совершили ряд преступлений в отношении иностранца, с которым были наглядно знакомы. На Позняках в Киеве они насильно посадили его в автомобиль, привезли в подвальное помещение на территории гаражного кооператива в Оболонском районе столицы, где били и издевались. Все это они снимали на видео для последующего шантажа. Впоследствии отобрали ключи от его автомобиля и квартиры, где забрали 40 тысяч долларов США. Отобрав еще 5000 долларов США и мобильные телефоны непосредственно у потерпевшего, они отпустили мужчину с требованием передать им 100 000 долларов США. При этом угрожали физической расправой и шантажом", - подчеркивают правоохранители.

Также отмечается, что документирование преступной деятельности фигурантов продолжалось несколько месяцев. Оперативники Департамента уголовного розыска, представители оперативных служб Нацполиции, следователи Главного следственного управления под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора установили, что в состав группы входили иностранцы в возрасте от 26-ти до 35-ти лет. Получив доказательства их причастности к правонарушению, полицейские спланировали спецоперацию по задержанию фигурантов.

Вчера, 11 марта, при поддержке спецназа полиции Киева и бойцов КОРДа участников преступной группировки задержали и провели обыски по местам их жительства и в автомобилях, а также в специально подготовленном месте для содержания пострадавших. В результате изъяты вещественные доказательства, а также пять автомобилей премиумкласса.













Трое мужчин уведомлены о подозрении. В отношении двоих суд уже избрал меры пресечения в виде содержания под стражей, заседание по избранию меры пресечения их сообщнику состоится сегодня.

"Действия фигурантов в настоящее время квалифицированы по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ст. 187 (разбой) и ст. 189 (вымогательство). После поступления выводов судебно-медицинской экспертизы относительно степени телесных повреждений, которые получил пострадавший в результате издевательств, событию предоставят ​​дополнительную правовую квалификацию", - добавили в Нацполиции.