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Проведена спецоперация по задержанию банды, специализировавшейся на похищении, пытках и вымогательстве средств у выходцев из арабских стран, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Оперативники управления противодействия групповой и этнической преступности Департамента уголовного розыска Нацполиции получили информацию о деятельности группы лиц, которые "специализировались" на похищении и пытках, а также вымогательстве крупных сумм у выходцев из арабских стран.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

"В частности установлено, что они совершили ряд преступлений в отношении иностранца, с которым были наглядно знакомы. На Позняках в Киеве они насильно посадили его в автомобиль, привезли в подвальное помещение на территории гаражного кооператива в Оболонском районе столицы, где били и издевались. Все это они снимали на видео для последующего шантажа. Впоследствии отобрали ключи от его автомобиля и квартиры, где забрали 40 тысяч долларов США. Отобрав еще 5000 долларов США и мобильные телефоны непосредственно у потерпевшего, они отпустили мужчину с требованием передать им 100 000 долларов США. При этом угрожали физической расправой и шантажом", - подчеркивают правоохранители.

Также отмечается, что документирование преступной деятельности фигурантов продолжалось несколько месяцев. Оперативники Департамента уголовного розыска, представители оперативных служб Нацполиции, следователи Главного следственного управления под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора установили, что в состав группы входили иностранцы в возрасте от 26-ти до 35-ти лет. Получив доказательства их причастности к правонарушению, полицейские спланировали спецоперацию по задержанию фигурантов.

Вчера, 11 марта, при поддержке спецназа полиции Киева и бойцов КОРДа участников преступной группировки задержали и провели обыски по местам их жительства и в автомобилях, а также в специально подготовленном месте для содержания пострадавших. В результате изъяты вещественные доказательства, а также пять автомобилей премиумкласса.

Проведена спецоперация по задержанию банды, специализировавшейся на похищении, пытках и вымогательстве средств у выходцев из арабских стран, - Нацполиция 01
Проведена спецоперация по задержанию банды, специализировавшейся на похищении, пытках и вымогательстве средств у выходцев из арабских стран, - Нацполиция 02
Проведена спецоперация по задержанию банды, специализировавшейся на похищении, пытках и вымогательстве средств у выходцев из арабских стран, - Нацполиция 03
Проведена спецоперация по задержанию банды, специализировавшейся на похищении, пытках и вымогательстве средств у выходцев из арабских стран, - Нацполиция 04
Проведена спецоперация по задержанию банды, специализировавшейся на похищении, пытках и вымогательстве средств у выходцев из арабских стран, - Нацполиция 05
Проведена спецоперация по задержанию банды, специализировавшейся на похищении, пытках и вымогательстве средств у выходцев из арабских стран, - Нацполиция 06

Трое мужчин уведомлены о подозрении. В отношении двоих суд уже избрал меры пресечения в виде содержания под стражей, заседание по избранию меры пресечения их сообщнику состоится сегодня.

"Действия фигурантов в настоящее время квалифицированы по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ст. 187 (разбой) и ст. 189 (вымогательство). После поступления выводов судебно-медицинской экспертизы относительно степени телесных повреждений, которые получил пострадавший в результате издевательств, событию предоставят ​​дополнительную правовую квалификацию", - добавили в Нацполиции.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+9
Україна вже напускала різного кодла до себе,подібно до Європи.Сюди їдуть не за рівнем життя,а за тим,що ми дуже толерантні і тут можна творити,практично все що завгодно.
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12.03.2021 11:41
+1
Не выходцев из арабских стран, а нелегальных мигрантов, пишите, блдь, правильно.
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12.03.2021 12:33
+1
не понял начала видео.... Они просят открыть двери, зная что те могут быть вооружены? Проведено спецоперацію із затримання банди, що спеціалізувалася на викраденні, катуваннях і здирництві коштів з вихідців з арабських країн, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5838 Раньше мы или взламывали квартиру и врывались, или ухитрялись, чтоб двери открыли соседям.
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12.03.2021 13:21
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Україна вже напускала різного кодла до себе,подібно до Європи.Сюди їдуть не за рівнем життя,а за тим,що ми дуже толерантні і тут можна творити,практично все що завгодно.
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12.03.2021 11:41 Ответить
Може це Мосад "агентів" ІДІЛ тут у Києві знаходить......
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12.03.2021 11:58 Ответить
Отето они так всей толпой потихоньку протискиваются в хату паравозиком, щитом закрываются, всё вроде продумано.
А от если чучмеки им по полу РГД-5 выкатят - то будет все очень грустно.
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12.03.2021 12:10 Ответить
было в Днепре, гранату кинули. Плохо закончилось. К сожалению от всего не уберечься.
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12.03.2021 13:23 Ответить
Не выходцев из арабских стран, а нелегальных мигрантов, пишите, блдь, правильно.
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12.03.2021 12:33 Ответить
А полиция не хочет поискать тех, кто способствовал легализации этой банды иностранцев ? А, нет смысла. Они в соседнем кабинете. Понятно...
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12.03.2021 13:08 Ответить
не понял начала видео.... Они просят открыть двери, зная что те могут быть вооружены? Проведено спецоперацію із затримання банди, що спеціалізувалася на викраденні, катуваннях і здирництві коштів з вихідців з арабських країн, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5838 Раньше мы или взламывали квартиру и врывались, или ухитрялись, чтоб двери открыли соседям.
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12.03.2021 13:21 Ответить
чурок как говна наналезло.
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12.03.2021 15:05 Ответить
Ты и есть чурка, ибо свои узнают себе подобных)))
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13.03.2021 09:55 Ответить
Вихідці з арабських країн мають бути повернуті до арабських країн,
вихідці з кавказських країн мають бути повернуті до кавказських країн, і т.д.
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12.03.2021 15:56 Ответить
Кацапы специально засылают этих воров и ворижек, это ручные ментовские воры....их надо ставить раком и вышвыривать за кардон как чертей. Засылают их чтобы дестабилизировать обстановку в стране.
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13.03.2021 10:01 Ответить
 
 