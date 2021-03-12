СБУ на Ривненщине предупредила контрабанду янтаря на сумму около 2 млн грн. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины заблокировала в Ривненской области контрабанду нелегально добытого янтаря-сырца.

Во время обысков у дельцов изъято 260 кг "солнечного камня" на сумму почти 2 млн грн, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт СБУ.

По оперативной информации, обнаруженный товар злоумышленники планировали контрабандой переправить в одну из стран Восточной Азии.

По предварительным данным следствия, незаконный бизнес организовали трое жителей райцентра Сарны. Дельцы нелегально добывали янтарь-сырец для реализации на черном рынке, в том числе иностранным "заказчикам". Часть товара для перепродажи они скупали у других участников теневого промысла.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБУ изъяла на Волыни 180 кг незаконно добытого янтаря-сырца. ФОТОрепортаж

Во время обысков по месту жительства и в подсобных помещениях организаторов противоправной деятельности правоохранители изъяли:

- более 260 кг янтаря крупных фракций;

- 2 мотопомпы кустарного производства;

- другое орудие, предназначенное для незаконной добычи янтаря.







В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 240-1 (незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для привлечения правонарушителей к ответственности.

Также смотрите: На севере Ривненской области правоохранители начали масштабную отработку "янтарных клондайков". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Блокировка противоправной деятельности проводилось совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в Ривненской области под процессуальным руководством Ривненской областной прокуратуры.