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СБУ на Ривненщине предупредила контрабанду янтаря на сумму около 2 млн грн. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Служба безопасности Украины заблокировала в Ривненской области контрабанду нелегально добытого янтаря-сырца.

Во время обысков у дельцов изъято 260 кг "солнечного камня" на сумму почти 2 млн грн, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт СБУ.

По оперативной информации, обнаруженный товар злоумышленники планировали контрабандой переправить в одну из стран Восточной Азии.

По предварительным данным следствия, незаконный бизнес организовали трое жителей райцентра Сарны. Дельцы нелегально добывали янтарь-сырец для реализации на черном рынке, в том числе иностранным "заказчикам". Часть товара для перепродажи они скупали у других участников теневого промысла.

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Во время обысков по месту жительства и в подсобных помещениях организаторов противоправной деятельности правоохранители изъяли:

- более 260 кг янтаря крупных фракций;
- 2 мотопомпы кустарного производства;
- другое орудие, предназначенное для незаконной добычи янтаря.

СБУ на Ривненщине предупредила контрабанду янтаря на сумму около 2 млн грн 01
СБУ на Ривненщине предупредила контрабанду янтаря на сумму около 2 млн грн 02
СБУ на Ривненщине предупредила контрабанду янтаря на сумму около 2 млн грн 03

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 240-1 (незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для привлечения правонарушителей к ответственности.

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Блокировка противоправной деятельности проводилось совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в Ривненской области под процессуальным руководством Ривненской областной прокуратуры.
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теперь мусора его легально продадут и купят новые машинки, все рады
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12.03.2021 11:39 Ответить
А хто кришує цей бізнес СБУ не цікавить?
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12.03.2021 11:48 Ответить
Так Рюкзаков казав що бурштин вже не копають!!!
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12.03.2021 17:25 Ответить
 
 