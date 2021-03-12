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Чиновник Государственной продовольственно-зерновой корпорации задержан на взятке 35 тыс. долл. от подчиненного, - ГБР. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Государственным бюро расследований выявлена системная коррупционная схема в АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины", учредителем которой является государство в лице Кабинета Министров.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Чиновник Государственной продовольственно-зерновой корпорации задержан на взятке 35 тыс. долл. от подчиненного, - ГБР 01

Оперативными работниками ГБР установлено, что руководящим звеном Корпорации введен механизм вымогательства взяток от подчиненных подразделений за продление пребывания в должности их руководителей.

В ходе досудебного расследования задокументирован факт вымогательства руководителем одного из департаментов Корпорации взятки в размере 35 000 долларов от директора одного из филиалов за обеспечение дальнейшего пребывания в должности руководителя филиала.

Чиновник Государственной продовольственно-зерновой корпорации задержан на взятке 35 тыс. долл. от подчиненного, - ГБР 02
Чиновник Государственной продовольственно-зерновой корпорации задержан на взятке 35 тыс. долл. от подчиненного, - ГБР 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Требовал $15 тыс. за пакет документов: на Львовщине на взятке попался чиновник Архитектурно-планировочного бюро, - ГБР. ФОТОрепортаж

Чиновник Государственной продовольственно-зерновой корпорации задержан на взятке 35 тыс. долл. от подчиненного, - ГБР 04

12 марта чиновник задержан при получении взятки в сумме 35 000 долларов.

Чиновник Государственной продовольственно-зерновой корпорации задержан на взятке 35 тыс. долл. от подчиненного, - ГБР 05

Чиновник Государственной продовольственно-зерновой корпорации задержан на взятке 35 тыс. долл. от подчиненного, - ГБР 06

Смотрите: ГБР провело обыски у руководства Государственной архитектурно-строительной инспекции. ФОТО

Чиновник Государственной продовольственно-зерновой корпорации задержан на взятке 35 тыс. долл. от подчиненного, - ГБР 07

Решается вопрос сообщения о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины) и избрание меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+1
Мля, і хочу так!
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12.03.2021 16:03
+1
За місяць випустять. Віддасть 70 Кбаксів.
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12.03.2021 16:05
+1
Ты, похоже, про Татарова с Микитасем еще не читал... Или просто неисправимый оптимист?
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12.03.2021 16:15
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Мля, і хочу так!
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12.03.2021 16:03 Ответить
Перекрасные новости! И, главное, каждый день! Это обнадеживает!!! Борітеся ! Поборемо!!!
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12.03.2021 16:04 Ответить
Ты, похоже, про Татарова с Микитасем еще не читал... Или просто неисправимый оптимист?
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12.03.2021 16:15 Ответить
Читал и про Микитася , и про Татарова.. и про других читал. Все будет так, как должно быть. Я-убежденный оптимист!
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12.03.2021 17:48 Ответить
С кем дальше делились надо было установить, есть предположение, но в нашей стране свидетелей наказывают судами и полицией
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12.03.2021 16:04 Ответить
За місяць випустять. Віддасть 70 Кбаксів.
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12.03.2021 16:05 Ответить
А там хіба вони не все зерно продали,вони вже й елеватори підмели.
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12.03.2021 16:24 Ответить
а подчиненный с зарплаты наскреб, да? лишь бы дальше дали возможность ее получать? не интересно детективам?
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12.03.2021 16:30 Ответить
шо за брєд на стенді??? обличчя України, а чого не "місце"?
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12.03.2021 16:37 Ответить
С судьями разберитесь!!! Ну можно же навести порядок!!!!
А вообще молодцы!!!
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12.03.2021 16:48 Ответить
Судьи - зло страны и раковая опухоль, такое творят - на голову не налазит.
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12.03.2021 23:46 Ответить
 
 