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10-летняя Николь Князева установила около 30 рекордов в спорте и с легкостью перевыполняет нормативы спецназа разных стран мира. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Спорт

10-летняя Николь Князева установила около 30 рекордов в спорте и с легкостью перевыполняет нормативы спецназа разных стран мира. ФОТОрепортаж

Украинская девочка-уникум Николь Князева - "крепкий позвоночник мира".Она подтягивается на перекладине 2800 раз за 2 часа и еще 5 тысяч раз может отжаться от пола за то же время. А еще становится в гимнастический мостик, держа за спиной большую гирю, и с такой же легкостью может подняться из этого положения в исходную стойку. Все эти и еще примерно тридцать подобных спортивных достижений десятилетней киевлянки Николь Князевой официально зарегистрированы как национальные и мировые рекорды, которые еще никто в мире не делал и, скорее всего, не сможет повторить.

Ее уникальными способностями сегодня всерьез заинтересовалось отечественное оборонное ведомство и другие силовые структуры нашего государства, ведь для них она является не только показателем совершенства, но и уникальным и самым молодым в Украине тренером по воркауту, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на armyinform.

10-летняя Николь Князева установила около 30 рекордов в спорте и с легкостью перевыполняет нормативы спецназа разных стран мира 01

"У нее действительно уникальные и еще не полностью раскрытые способности к спорту. Тем более, что после первой победы на соревнованиях по гимнастике она твердо решила, что именно это нужно ей в жизни. Она может сделать то, чего в мире ни один гимнаст или цирковой акробат не делал. Думаю, у нее большое будущее", - отметил отец Николь, первый вице-президент Национальной федерации военно-прикладного хортинга Украины Василий Князев.

Отец занялся воспитанием и закалкой дочери, когда ей было примерно три года. Он помог укрепить ее сосудистую и иммунную системы, постепенно развивал моторику и координацию движений, занимался психологическим развитием.

"Примерно четыре года я работал над физиологическим развитием Николь, чтобы ей легче было в будущем работать с физическими нагрузками. В семь лет она начала заниматься спортом, и уже через три месяца активных тренировок выиграла свои первые соревнования, а точнее - чемпионат мира по воркауту среди взрослых. Николь подтянулась на перекладине 14 раз с дополнительным весом на себе - 6 кг. Тогда она установила три мировых рекорда, а уже через год стала мастером спорта международного класса по воркауту и ​​решила, что нужно активно развивать этот вид спорта среди ровесников", - подчеркивает ее отец.

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В это трудно поверить, но еще до обучения в школе Николь начала осваивать иностранные языки и знакомиться с программой начальных классов. Но из-за напряженного повседневного графика и тренировок девочка перешла на дистанционное обучение по программе украинской международной школы.

"Николь прекрасно усваивает учебную программу, практически по всем предметам имеет отличные результаты. А как она играет на фортепиано и поет! Все, что умею и знаю, передаю ей, другие способности у нее развиваются в процессе обучения и тренировки", - добавил мужчина.

Одновременно с силовыми упражнениями воркаута Николь начала активно заниматься рукопашным боем, самбо, дзюдо и каратэ. Летом овладела парусным спортом, а также греблей на байдарках и каноэ. В общем сейчас она занимается более чем 30 видами спорта. 

10-летняя Николь Князева установила около 30 рекордов в спорте и с легкостью перевыполняет нормативы спецназа разных стран мира 02

Девочке это все нравится, практически во всех единоборствах или других видах спорта она побеждает сверстников и немного старших себя. Впоследствии она стала первой вдохновительницей создания в Украине детского воркаута. Ведь почти два года понадобилось для привлечения детей к силовой гимнастике после того, как девочка предоставила предложения организаторам Международной федерации воркаута по созданию детского направления в этом виде спорта.

Как-то Василий Князев проанализировал и собрал вместе спортивные нормативы спецназа из разных стран мира: США, Израиля, Германии, Китая, Индии, стран Аравийского полуострова. Ради интереса уже через несколько дней решил с дочерью тоже пройти эти нормативы. Как оказалось, Николь перевыполняет их! А в этом году за активное сотрудничество и постоянное участие в соревнованиях с военными спецназовцами, Командование ССО ВСУ наградило Николь Князеву почетным беретом.

10-летняя Николь Князева установила около 30 рекордов в спорте и с легкостью перевыполняет нормативы спецназа разных стран мира 03

В настоящее время Князев работает над созданием и внедрением в большой спорт номинации "Самый прочный позвоночник", ведь практикой подтверждено: человеческий организм может гораздо больше, чем мы представляем. К примеру, Николь может поднять, перенести или переместить вес, вдвое или втрое больше веса ее самой.

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Буквально несколько недель назад Николь Князева вместе с международной экспедиционной группой "Закаленные войной" поднялась на самую высокую точку Украины - гору Говерла в двадцатиградусный мороз и шквальный ветер. Чтобы убедиться заранее, что дочь покорит Говерлу, отец тренировал и готовил ее к этому восхождению целую неделю. И Николь наравне со взрослыми сделала это без труда.

10-летняя Николь Князева установила около 30 рекордов в спорте и с легкостью перевыполняет нормативы спецназа разных стран мира 04

"У меня есть мечта - победить на Олимпийских играх и гордо поднять флаг Украины на высоком спортивном пьедестале планеты. Уже через четыре года смогу принять участие в юношеской Олимпиаде, ведь тогда мне исполнится четырнадцать. Сейчас усиленно готовлюсь к этому, но не забываю делать уроки"- улыбается десятилетняя Николь.

"Победу невозможно купить. Ее завоевывают сердцем, умом, честью и совестью в коктейле с мужеством, отвагой и силой воли! Только так можно достичь высот и понять непостижимое", - добавила он.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+34
дівчинко, ніколи не пали і не пий пива, бо станеш, як я...
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12.03.2021 16:05
+27
Бедная девочка.
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12.03.2021 16:05
+25
10-летняя Николь Князева установила около 30-ти рекордов в спорте и с легкостью перевыполняет нормативы спецназа разных стран мира - Цензор.НЕТ 6663
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12.03.2021 16:01
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цыц! не надо вот это вот тут ! 10-річна Ніколь Князєва встановила близько 30-ти рекордів у спорті і з легкістю перевиконує нормативи спецпризначенців різних країн світу - Цензор.НЕТ 6793
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12.03.2021 19:44 Ответить
Молодець.
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12.03.2021 19:56 Ответить
есть подозрение, что папаше неадекватен.
такие сверхнагрузки не имеют ничего общего со здоровьем и благополучным физическим и психическим развитием ребёнка.
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12.03.2021 20:16 Ответить
заформалінити і в музеї студентам показувати
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12.03.2021 20:34 Ответить
Помнится, в советское время был мальчик по имени Брюс, Русский мальчик, тоже сильный и гуттаперчевый.
Так, вся его уникальность очень быстро кончилась...
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12.03.2021 20:56 Ответить
армянский))..хлебников)
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13.03.2021 10:51 Ответить
Не поділяю захоплення.
Вважаю, що такі навантаження - надмірні і не потрібні.
Цікаво, чи мама повністю на стороні тата у його підході.
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12.03.2021 20:56 Ответить
і ще трохи викликають недовіру цифри 5 000 разів за 2 години
через деякий час в дитини почнеться статеве дозрівання і батькові прийдеться чимось глушити жіночі гормони (тобто переводити дитину на всілякі харчові добавки...і добре, якщо вони не будуть забороненими)
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13.03.2021 08:46 Ответить
мама, це та жінка князєва, яку впіймали на переміщенні незадекларованої валюти через кордон?
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13.03.2021 10:14 Ответить
10-летняя девочка делает нормативы 30-летних спецназовцев? самим-то не смешно такое сравнивать?
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12.03.2021 21:32 Ответить
Я в 10 лет поссал на портрет Брежнева...а ты какой подвиг совершил против советского говна? 10-річна Ніколь Князєва встановила близько 30-ти рекордів у спорті і з легкістю перевиконує нормативи спецпризначенців різних країн світу - Цензор.НЕТ 5518
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13.03.2021 03:22 Ответить
нагадав...тоже портрет, підгорного над шкільною дошкою...пробоїна указкою над правим плечем...витягнув, поправив зі зворотнього боку...
почті нєзамєтно, но в кожному класі є ті, котрі до-стукують...як і тут на Совете Форума
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13.03.2021 10:17 Ответить
2800 раз за 2 часа и еще 5 тысяч раз может отжаться от полаИсточник: https://censor.net/ru/p3252989
вы там укурились что ли))
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12.03.2021 23:42 Ответить
Разносторонних и уникальных детей в мире пруд пруди...,РАБссиянских мало талантов...бывают но мало мало...,только ИХТАМНЕТы Путлера 10-річна Ніколь Князєва встановила близько 30-ти рекордів у спорті і з легкістю перевиконує нормативи спецпризначенців різних країн світу - Цензор.НЕТ 9401 особенно в Африке полно10-річна Ніколь Князєва встановила близько 30-ти рекордів у спорті і з легкістю перевиконує нормативи спецпризначенців різних країн світу - Цензор.НЕТ 5812любят негров рюсские....
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13.03.2021 03:25 Ответить
>>> ... " "Перемогу неможливо купити. Її завойовують серцем, розумом, честю і совістю у коктейлі з мужністю, відвагою й силою волі! Тільки так можна досягти висот та збагнути незбагненне", - додала вона."

Слово "мужність" нелогічне поруч зі словом "вона".
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13.03.2021 05:39 Ответить
Бiдна дитина, без дитинства.
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13.03.2021 07:53 Ответить
Прям подрастающий агент 008,только Украинский.Думаю что такие нагрузки в таком возрасте к сожалению вскоре дадут свои печальные последствия.
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13.03.2021 08:35 Ответить
батько реалізував свої амбіції...
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13.03.2021 08:47 Ответить
именно
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13.03.2021 10:49 Ответить
З однієї сторони - це круто. З другої - це вже якийсь робот, а не дівчинка
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13.03.2021 09:16 Ответить
Заменіть ім'я Ніколь , на просте , душевне Вова --- і я повірю.
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13.03.2021 09:54 Ответить
10 лет и вон что может и умеет. А мне чужие предки говорят что умеют воспитывать) Большинство ихних чад, кроме как держать телефон в руках, ничего больше не умеет.
Понавоспитывают бездарей безразличных, лучше бы ровнялись на таких как эта девочка.
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13.03.2021 11:36 Ответить
Всё хорошо в меру и в своё время !!! Были уникумы во многих странах и ...

Сверх сила,если можно так сказать, не может быть на долго так как организм не беспредельный-это как молодость короткая...
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13.03.2021 12:56 Ответить
До того ж мила яка
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13.03.2021 13:49 Ответить
Наш ответ кацапскому свистоболу давидычу.
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13.03.2021 14:39 Ответить
я сейчас и 10% не могу повторить из того что делал в 10 лет.... так что посмотрим ... деваха вырастит , пойдут месячные , руки ослабнут сиськи , жопа .... и её максимум на турнике будет - 1 раз.
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13.03.2021 15:55 Ответить
І де зараз Ніколь з ватним дядьком, який знищив її тата Ігоря Дьоміна ?
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29.01.2023 22:05 Ответить
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