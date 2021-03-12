10-летняя Николь Князева установила около 30 рекордов в спорте и с легкостью перевыполняет нормативы спецназа разных стран мира. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество Спорт
Украинская девочка-уникум Николь Князева - "крепкий позвоночник мира".Она подтягивается на перекладине 2800 раз за 2 часа и еще 5 тысяч раз может отжаться от пола за то же время. А еще становится в гимнастический мостик, держа за спиной большую гирю, и с такой же легкостью может подняться из этого положения в исходную стойку. Все эти и еще примерно тридцать подобных спортивных достижений десятилетней киевлянки Николь Князевой официально зарегистрированы как национальные и мировые рекорды, которые еще никто в мире не делал и, скорее всего, не сможет повторить.
Ее уникальными способностями сегодня всерьез заинтересовалось отечественное оборонное ведомство и другие силовые структуры нашего государства, ведь для них она является не только показателем совершенства, но и уникальным и самым молодым в Украине тренером по воркауту, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на armyinform.
"У нее действительно уникальные и еще не полностью раскрытые способности к спорту. Тем более, что после первой победы на соревнованиях по гимнастике она твердо решила, что именно это нужно ей в жизни. Она может сделать то, чего в мире ни один гимнаст или цирковой акробат не делал. Думаю, у нее большое будущее", - отметил отец Николь, первый вице-президент Национальной федерации военно-прикладного хортинга Украины Василий Князев.
Отец занялся воспитанием и закалкой дочери, когда ей было примерно три года. Он помог укрепить ее сосудистую и иммунную системы, постепенно развивал моторику и координацию движений, занимался психологическим развитием.
"Примерно четыре года я работал над физиологическим развитием Николь, чтобы ей легче было в будущем работать с физическими нагрузками. В семь лет она начала заниматься спортом, и уже через три месяца активных тренировок выиграла свои первые соревнования, а точнее - чемпионат мира по воркауту среди взрослых. Николь подтянулась на перекладине 14 раз с дополнительным весом на себе - 6 кг. Тогда она установила три мировых рекорда, а уже через год стала мастером спорта международного класса по воркауту и решила, что нужно активно развивать этот вид спорта среди ровесников", - подчеркивает ее отец.
В это трудно поверить, но еще до обучения в школе Николь начала осваивать иностранные языки и знакомиться с программой начальных классов. Но из-за напряженного повседневного графика и тренировок девочка перешла на дистанционное обучение по программе украинской международной школы.
"Николь прекрасно усваивает учебную программу, практически по всем предметам имеет отличные результаты. А как она играет на фортепиано и поет! Все, что умею и знаю, передаю ей, другие способности у нее развиваются в процессе обучения и тренировки", - добавил мужчина.
Одновременно с силовыми упражнениями воркаута Николь начала активно заниматься рукопашным боем, самбо, дзюдо и каратэ. Летом овладела парусным спортом, а также греблей на байдарках и каноэ. В общем сейчас она занимается более чем 30 видами спорта.
Девочке это все нравится, практически во всех единоборствах или других видах спорта она побеждает сверстников и немного старших себя. Впоследствии она стала первой вдохновительницей создания в Украине детского воркаута. Ведь почти два года понадобилось для привлечения детей к силовой гимнастике после того, как девочка предоставила предложения организаторам Международной федерации воркаута по созданию детского направления в этом виде спорта.
Как-то Василий Князев проанализировал и собрал вместе спортивные нормативы спецназа из разных стран мира: США, Израиля, Германии, Китая, Индии, стран Аравийского полуострова. Ради интереса уже через несколько дней решил с дочерью тоже пройти эти нормативы. Как оказалось, Николь перевыполняет их! А в этом году за активное сотрудничество и постоянное участие в соревнованиях с военными спецназовцами, Командование ССО ВСУ наградило Николь Князеву почетным беретом.
В настоящее время Князев работает над созданием и внедрением в большой спорт номинации "Самый прочный позвоночник", ведь практикой подтверждено: человеческий организм может гораздо больше, чем мы представляем. К примеру, Николь может поднять, перенести или переместить вес, вдвое или втрое больше веса ее самой.
Буквально несколько недель назад Николь Князева вместе с международной экспедиционной группой "Закаленные войной" поднялась на самую высокую точку Украины - гору Говерла в двадцатиградусный мороз и шквальный ветер. Чтобы убедиться заранее, что дочь покорит Говерлу, отец тренировал и готовил ее к этому восхождению целую неделю. И Николь наравне со взрослыми сделала это без труда.
"У меня есть мечта - победить на Олимпийских играх и гордо поднять флаг Украины на высоком спортивном пьедестале планеты. Уже через четыре года смогу принять участие в юношеской Олимпиаде, ведь тогда мне исполнится четырнадцать. Сейчас усиленно готовлюсь к этому, но не забываю делать уроки"- улыбается десятилетняя Николь.
"Победу невозможно купить. Ее завоевывают сердцем, умом, честью и совестью в коктейле с мужеством, отвагой и силой воли! Только так можно достичь высот и понять непостижимое", - добавила он.
Пожалуйста, подождите...
такие сверхнагрузки не имеют ничего общего со здоровьем и благополучным физическим и психическим развитием ребёнка.
Так, вся его уникальность очень быстро кончилась...
Вважаю, що такі навантаження - надмірні і не потрібні.
Цікаво, чи мама повністю на стороні тата у його підході.
через деякий час в дитини почнеться статеве дозрівання і батькові прийдеться чимось глушити жіночі гормони (тобто переводити дитину на всілякі харчові добавки...і добре, якщо вони не будуть забороненими)
почті нєзамєтно, но в кожному класі є ті, котрі до-стукують...як і тут на Совете Форума
вы там укурились что ли))
Слово "мужність" нелогічне поруч зі словом "вона".
Понавоспитывают бездарей безразличных, лучше бы ровнялись на таких как эта девочка.
Сверх сила,если можно так сказать, не может быть на долго так как организм не беспредельный-это как молодость короткая...