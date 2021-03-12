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"Слуга народа" Арахамия приехал к президенту и запарковался прямо на пешеходном переходе. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия приехал в Офис президента и запарковал свой автомобиль прямо на пешеходном переходе.
Об этом журналист Михаил Ткач написал на своей странице в социальной сети Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.
"Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия приехал в офис президента "слуги народа" Зеленского и запарковался прямо на пешеходном переходе для народа просто под светофором", - написал Ткач, выложив соответсвующие фото.
Керівник фракції Слуга народа Давид Арахамія приїхав в офіс президента "слуги народа" Зеленського і запаркувався просто на пішоходному переході для народа просто під світлофором.Опубликовано Mykhailo Tkach Пятница, 12 марта 2021 г.
Топ комментарии
+50 Гельдрих
показать весь комментарий12.03.2021 16:21
+47 Iv Zhip 49dc9d16
показать весь комментарий12.03.2021 16:27
+43 Юрий Васильевич e5e9883f
показать весь комментарий12.03.2021 16:21
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Пожалуйста, подождите...
це фото ******* десятками грн штрафів за несанкціоноване паркування...
Ф
А что вы хотели, араХАМия!
Он сам не видел, не слышал и не знает!