"Слуга народа" Арахамия приехал к президенту и запарковался прямо на пешеходном переходе. ФОТОрепортаж

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия приехал в Офис президента и запарковал свой автомобиль прямо на пешеходном переходе.

Об этом журналист Михаил Ткач написал на своей странице в социальной сети Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия приехал в офис президента "слуги народа" Зеленского и запарковался прямо на пешеходном переходе для народа просто под светофором", - написал Ткач, выложив соответсвующие фото.

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