РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4984 посетителя онлайн
Новости Фото Политика Украины
27 565 124
авто (4067) парковка (286) Арахамия (957) Слуга народа (2548)

"Слуга народа" Арахамия приехал к президенту и запарковался прямо на пешеходном переходе. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия приехал в Офис президента и запарковал свой автомобиль прямо на пешеходном переходе.

Об этом журналист Михаил Ткач написал на своей странице в социальной сети Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия приехал в офис президента "слуги народа" Зеленского и запарковался прямо на пешеходном переходе для народа просто под светофором", - написал Ткач, выложив соответсвующие фото.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Дубинский: Арахамия в последний момент перестал поднимать трубку и не явился на эфир "1+1" обсудить мое исключение из фракции

Слуга народа Арахамия приехал к президенту и запарковался прямо на пешеходном переходе 01
Слуга народа Арахамия приехал к президенту и запарковался прямо на пешеходном переходе 02
Слуга народа Арахамия приехал к президенту и запарковался прямо на пешеходном переходе 03
Слуга народа Арахамия приехал к президенту и запарковался прямо на пешеходном переходе 04

Керівник фракції Слуга народа Давид Арахамія приїхав в офіс президента "слуги народа" Зеленського і запаркувався просто на пішоходному переході для народа просто під світлофором.

Опубликовано Mykhailo Tkach Пятница, 12 марта 2021 г.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+50
и где эвакуатор? полиция где? аууу!!!!! или этим скотам все можно?
показать весь комментарий
12.03.2021 16:21
+47
"Слуга народа" Арахамия приехал к президенту и запарковался прямо на пешеходном переходе - Цензор.НЕТ 8474
показать весь комментарий
12.03.2021 16:27
+43
Для обезьяны это норм.
показать весь комментарий
12.03.2021 16:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Козлохамия!
показать весь комментарий
12.03.2021 19:04 Ответить
В свою бытность работая в Николаеве в ИТ компашке, ему подобную автивку спалили. Как оно выло на пепелище - почти, как членограй на фано.
показать весь комментарий
12.03.2021 19:16 Ответить
Ну, с такими номерами, можно и перекрыть вход в верховный суд. А наш "ангел" Аваков, он далеко летает, он таких "******" не видит.
показать весь комментарий
12.03.2021 19:26 Ответить
Про таких,у нас в Україні,кажуть БИДло.
показать весь комментарий
12.03.2021 19:44 Ответить
да за это дайош сразу роспуск рады и импичмент!
показать весь комментарий
12.03.2021 19:50 Ответить
Чекаєм на ерекцію пана авакова...
показать весь комментарий
12.03.2021 19:52 Ответить
Вже є ерекція на 510 гр. від копів.
показать весь комментарий
12.03.2021 22:39 Ответить
Але так бачу по фото, там подібних гуманоїдів вистачає...
показать весь комментарий
12.03.2021 19:56 Ответить
https://storage1a.censor.net/images/b/9/c/2/b9c25867e4822f1a7f7dd7fee15b42d7/original.jpg

це фото ******* десятками грн штрафів за несанкціоноване паркування...
показать весь комментарий
12.03.2021 20:00 Ответить
а
Ф
А что вы хотели, араХАМия!
показать весь комментарий
12.03.2021 20:16 Ответить
ни полиция, ни суды годами ни на что не способны
показать весь комментарий
12.03.2021 20:34 Ответить
ЯК ЖЕ ЗАДОВБАЛИ ЦІ "КРУТІ" МАЖОРИ . ЩЕ АР-ХАМА НЕ ДОСТАВАЛО !!
показать весь комментарий
12.03.2021 20:36 Ответить
Да это не он, это его водила!
Он сам не видел, не слышал и не знает!
показать весь комментарий
12.03.2021 20:50 Ответить
а шо не так?он на табличке намальовано як арахамия йде до преза
показать весь комментарий
12.03.2021 21:04 Ответить
він не те що в автошколі не вчився, а і в звичайній школі хіба що буквар скурив
показать весь комментарий
12.03.2021 21:09 Ответить
Що ви хочете від бомжуватого Зебіла...
показать весь комментарий
12.03.2021 21:25 Ответить
Ну це вже бидло ,тут нічого сказати! Хоч би щось трохи башкою подумало!
показать весь комментарий
12.03.2021 21:26 Ответить
На чому їздив і де відпочивав АраХамія до ВР?
показать весь комментарий
12.03.2021 22:52 Ответить
арахламидия.
показать весь комментарий
13.03.2021 08:15 Ответить
Так быдло ж он че тут странного
показать весь комментарий
13.03.2021 09:44 Ответить
Слуг у нас большая рать и на народ им всем насрать!
показать весь комментарий
13.03.2021 10:56 Ответить
ара есть ара
показать весь комментарий
13.03.2021 11:31 Ответить
Ну он же не Лох. Просто Скот...
показать весь комментарий
13.03.2021 14:16 Ответить
Страница 2 из 2
 
 