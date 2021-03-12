24 174 98
Поврежденный в Василькове самолет оказался модернизированным МиГ-29МУ1. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Поврежденный 10 марта в Василькове самолет оказался модернизированным истребителем МиГ-29МУ1.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылокой на Украинский милитарный портал.
По обнародованным снимкам удалось установить, что самолет имеет бортовой номер 08, именно его передавали летом 2018 году в 40 бригаду тактической авиации.
Водителю автомобиля, который получил травмы, оказана квалифицированная первая медицинская помощь, состояние удовлетворительное, он находится под опекой врачей.
Топ комментарии
+52 Oleg Demchenko
показать весь комментарий12.03.2021 16:44
+44 дмитрий иванов 527db324
показать весь комментарий12.03.2021 16:44
+27 константен
показать весь комментарий12.03.2021 16:42
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Пожилая еврейская пара готовится ко сну.
- Изя, ты закрыл калитку?
- Закрыл, Соня, закрыл.
- А дверь ты закрыл?
- И дверь закрыл.
- А на английский замок?
- И на английский замок, Соня.
- А на засов?
- И на засов закрыл, Соня.
- А на цепочку?
- И на цепочку тоже.
- Изя, а на швабру ты закрыл дверь?
- Ой! На швабру, кажется, забыл.
- Ну вот! Заходи, кто хочешь! Бери, что хочешь!
Или вы как и этот "главнокомандующий " думаете, что они сами собой должны командовать и себя контролировать?
все такими как ты умниками выбраны.бо своих пацаны,обещали колбасу по 2.20 и пломбир.
PS То, часом не твій учень був - такий же як і ти "штурман"...?
Я міг би обізвати тебе ще й не так, але не хочу опускатися до рівня базарної баби... придумай щось сам.
Подарите им ведро энтальпии.
Повреждение огнем - это довольно серьезно! И хоть внешне, все будет выглядеть нормально (и дефектоскопия ничего не выямит), но после пожара, ни один специалист не даст гарантий, что конструкция будет держать положенные ей нагрузки. Т.е. завод гарантий не даст или загнет такую цену за ремонт чтобы подстраховаться...
****** по взлетной полосе катал?
Там надо всех командиров за такие дела под трибунал сажать.
Не армия,а бордель.
Оба двигателя, скорее всего, на замену. А они делаются в РФ (ОАО Климов), и стоимость одной штуки - около 68 млн р!