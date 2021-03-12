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граната (954) Одесса (7379) Нацполиция (15757)

Во двор совладелицы сети одесских кинотеатров с квадрокоптера сбросили гранату. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Граната взорвалась и сбила коптер, который рухнул в этом же дворе. Никто не пострадал.

Об этом сообщает Одесское районное управление полиции №1, информирует Цензор.НЕТ.

"Телефонное сообщение о том, что на придомовой территории дома на улице Дачной обнаружены обломки взрывного устройства и квадрокоптера, поступило в полицию сегодня около часа дня. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа и специалисты-взрывотехники. Обстоятельства происшествия и причастные к ней лица устанавливаются", - сказано в сообщении.

Полицейские открыли дело по ч. 4 ст. 296 (хулиганство). Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Также на Цензор.НЕТ: Под Харьковом во двор частного дома бросили гранату, - полиция. ФОТОрепортаж

По данным местного издания "Думская", дом, во двор которого сбросили гранату, принадлежит совладелице сети местных кинотеатров. Злоумышленник использовал квадрокоптер Phantom с устройством для сброса груза и оборонительную гранату Ф-1. Летательный аппарат был поврежден осколками боеприпаса, поэтому упал в том же дворе.

Во двор совладелицы сети одесских кинотеатров с квадрокоптера сбросили гранату 01
Во двор совладелицы сети одесских кинотеатров с квадрокоптера сбросили гранату 02
Во двор совладелицы сети одесских кинотеатров с квадрокоптера сбросили гранату 03

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+15
теперь любой высокий забор вокруг хатынки... не препятствие (отак!)
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12.03.2021 19:18
+15
жалко что не во двор портнова, шуфрича, медведчука, королевской, ермака, венедиктовой, ахметова, коломойского, ....
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12.03.2021 19:23
+10
Бросить в домовладении, где живут люди, гранату , ещё и с квадрика - это разве хулиганство?.. Странные сейчас в полиции понятия о квалификации Во двор совладелицы сети одесских кинотеатров с квадрокоптера сбросили гранату - Цензор.НЕТ 2719
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12.03.2021 19:28
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теперь любой высокий забор вокруг хатынки... не препятствие (отак!)
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12.03.2021 19:18 Ответить
Вася Шевченко f77d76ba ***...ь похулиганили.
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12.03.2021 19:42 Ответить
от ху-лиганы...
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12.03.2021 19:43 Ответить
Це теракт
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14.03.2021 02:02 Ответить
типа без квадрокоптера граната через забор не перелетала
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12.03.2021 20:15 Ответить
возможно и перелетела б... но и до забора надо добежать.. а коптрером и издалека можно...
Во двор совладелицы сети одесских кинотеатров с квадрокоптера сбросили гранату - Цензор.НЕТ 5077

...
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12.03.2021 20:34 Ответить
ну таки некоторые ещё с 90-х натягивали над двориками противогранатные сетки
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12.03.2021 20:25 Ответить
C'mon, baby, eat the rich?
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12.03.2021 19:21 Ответить
what the fuck?
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12.03.2021 19:24 Ответить
beat the rich
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12.03.2021 19:25 Ответить
Motörhead - Eat The Rich
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12.03.2021 19:51 Ответить
такую вещь испортили
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12.03.2021 19:23 Ответить
жалко что не во двор портнова, шуфрича, медведчука, королевской, ермака, венедиктовой, ахметова, коломойского, ....
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12.03.2021 19:23 Ответить
у них охрана и глушилки наверное
а так - я удивляюсь почему еще коптерами не завалили кучу народу - хрен докажет кто-то - это же не следовать за жертвой, или не "чигать" с винтовкой, а сидет се в машине с пультом, за километр от события
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12.03.2021 19:28 Ответить
..так и до атакующих дело дойдет.. На подвір’я співвласниці мережі одеських кінотеатрів з квадрокоптера скинули гранату - Цензор.НЕТ 9827
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13.03.2021 00:15 Ответить
На подвір’я співвласниці мережі одеських кінотеатрів з квадрокоптера скинули гранату - Цензор.НЕТ 9954 угу, щас, тока штаны и брюки сменю и дойду
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13.03.2021 08:23 Ответить
над цім потрібно працювати...а не скіглити
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12.03.2021 19:29 Ответить
там не во дворы, - на головы)
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13.03.2021 00:16 Ответить
Ще один до школи не ходив - не знає, що осколки Ф-1 до 200 метрів розлітаються. Жаль апарат.
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12.03.2021 19:25 Ответить
25 метров .
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12.03.2021 20:22 Ответить
ошибка от оборонительной..
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13.03.2021 00:17 Ответить
сам ты в школу не ходил , поколение пепси (?) или чамара
от эфки осколки на 200 метров , а че не на 300 , или 400 ?
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12.03.2021 20:23 Ответить
200м это тебе не РГД-5 и не РГ-42 консервная банка...оборонительная граната
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12.03.2021 20:30 Ответить
ты вроде порох нюхал , а в такую фигню веришь , ну возможно ( в теории ) , че осколок залетит на 200 или даже дальше , но поражения не будет
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12.03.2021 20:53 Ответить
речь , тебя звать то как ?
если на РГшку , скотчем примотать напайки или пули (ЛС ) , то получается ой-ой ( особенно в городской застройке ) , понимаю че командиры такое на допустят
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12.03.2021 22:19 Ответить
Граната Ф-1 обладает следующими тактико-техническими характеристиками:Общий вес: 600 грамм
Вес ВВ: 60 грамм
Дальность броска: 35-45 м
Расчетный радиус поражения: осколками - до 200 м; ударной волной (70-80 кПа) - менее 0,5 м.
Безопасное расстояние - 200 м[9].
Время замедления запала: 3,2-4,2 сек[10][11].
Количество осколков: до 300 штук[12].
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12.03.2021 21:52 Ответить
Женя , ты не ттх публикуй , а у ветеранов спроси
осколков дает может и 300 ( не считал ) , но каких ?
на 35 - 45 метров средний боец ее не забросит - точно
ну а безопасное расстояние 200 м , напоминает байку про мелкашечную ( 5,45 ) пулю со смещенным центром тяжести ( об ее фантастических поражающих свойствах )
ты сам-то эфку в руках держал ? прежде чем писать
ты сам написал " расчетный радиус " - тоись осколки поражают до 400 метров
большего бреда не слыхал
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12.03.2021 22:13 Ответить
тоись осколки поражают до 400 метров
большего бреда не слыхал

Ты сам-то понял что сказал?
Большего бреда ты не слыхал? Так себя послушай и услышишь На подвір’я співвласниці мережі одеських кінотеатрів з квадрокоптера скинули гранату - Цензор.НЕТ 8641
Арифметику почитай про разницу между радиусом и диаметром На подвір’я співвласниці мережі одеських кінотеатрів з квадрокоптера скинули гранату - Цензор.НЕТ 2153
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13.03.2021 08:22 Ответить
свой комент почитай , если радиус ( как ты пишешь ) 200 - то диаметр 400 , как-то так
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13.03.2021 13:30 Ответить
Викусив? Свої помилки потрібно признавати, а не впиратися рогами, як бик. На подвір’я співвласниці мережі одеських кінотеатрів з квадрокоптера скинули гранату - Цензор.НЕТ 8963 Попроси у всіх пробачення за свої недолугі пости.
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13.03.2021 13:51 Ответить
Андрюша, да ты не просто тормоз, ты - СТОПКРАН! На подвір’я співвласниці мережі одеських кінотеатрів з квадрокоптера скинули гранату - Цензор.НЕТ 9939
Разлет осколков "в радиусе 200м" означает, что каждый конкретный осколок может улететь до 200 метров, а совсем даже не до 400. На расстоянии 400 метров, в противоположных точках диаметра, могут находиться две разные мишени, каждая из которых может получить свой персональный осколок, прилетевший из эпицентра взрыва, то бишь из центра окружности - из начала радиуса, вася
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13.03.2021 15:36 Ответить
Ти Ф-1 у руках тримав? Там розмір осколків заданий геометрією - поділено на квадрати. Міліметрових осколків явно не буде. І в наступ з нею ніхто не ходить, а кидають із захищеного місця. ЛАБЕНЕ?
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13.03.2021 13:55 Ответить
ты эфку на раз-два , умеешь применять ?
ответь , да или нет
спецом на жаргоне написал , чеб ты в инете ответ не нашел
а осколков чугуния ты даже на фотках не видел - школота
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13.03.2021 17:04 Ответить
На, почитай хоч тут, якщо ти вперте теля.

Корпус гранати чавунний з повздовжніми і поперечними борознами, по яких граната, як правило, розривається на осколки. Мілких осколків там не буває.
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13.03.2021 18:50 Ответить
А ота "мелкашечна ( 5,45 ) пуля", випущена з автомата, тебе навиворіт виверне. Не сумнівайся, знаток.
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13.03.2021 14:03 Ответить
Бросить в домовладении, где живут люди, гранату , ещё и с квадрика - это разве хулиганство?.. Странные сейчас в полиции понятия о квалификации Во двор совладелицы сети одесских кинотеатров с квадрокоптера сбросили гранату - Цензор.НЕТ 2719
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12.03.2021 19:28 Ответить
В конторе Арсенборисыча дифференцированный подход к происшествиям.
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12.03.2021 19:51 Ответить
буквально вчера проскакивало, что в суде освободили тело, которое вырубило ударом деваху а потом изнасиловало.... кривосудие и беспорядок
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12.03.2021 20:54 Ответить
а как они тебе должны квалифицировать? установили злоумышленников? их умысел и мотив?
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12.03.2021 21:27 Ответить
Покушение на убийство.
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13.03.2021 13:50 Ответить
Это просто такой крутой трейлер к новому фильму как роботы уничтожают людей
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12.03.2021 20:09 Ответить
У меня, пацаном был, марганцовка поболее взрывалась. Так что пусть не @издят.
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12.03.2021 20:17 Ответить
Ну-ну. Марганцовка. На подвір’я співвласниці мережі одеських кінотеатрів з квадрокоптера скинули гранату - Цензор.НЕТ 955 60 грамм тротила и Ваши 5 грамм смеси ЛЮМИНя На подвір’я співвласниці мережі одеських кінотеатрів з квадрокоптера скинули гранату - Цензор.НЕТ 955 с марганцовкой сравнивать?
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13.03.2021 13:57 Ответить
Одесситы, как всегда, творчески и с юморком подходят к делу.
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12.03.2021 20:25 Ответить
Да, очень смешно. Обхохотаться можно....до смерти.
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13.03.2021 12:59 Ответить
Думаю, что программное обеспечение этого квадрокоптера позволит установить его хозяина.
Эта модель не из дешевых.
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12.03.2021 21:45 Ответить
По серийному номеру скорее всего можно вычислить, возможно тот кто скидывал гранату не подумал что коптер может тоже задеть и поэтому серийный номер на нем есть
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13.03.2021 10:24 Ответить
Тому він ідіот, бо не знав, з якої висоти безпечно для коптера Ф-1 кидати. Загальний дебілізатор (відсутність нормальної освіти у школі, вузі) працює чітко.
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13.03.2021 14:01 Ответить
нехерра себе стррасти как на сицилии На подвір’я співвласниці мережі одеських кінотеатрів з квадрокоптера скинули гранату - Цензор.НЕТ 8162
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12.03.2021 23:45 Ответить
Бросить боевую гранату это обычная хулиганка???
Я думаю это больше похоже на терроризм.
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13.03.2021 12:58 Ответить
 
 