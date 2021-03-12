Сравнительная таблица вакцин, Россия и Тwitter, воровство истории. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

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... все что украдено непосильным трудом
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Понедельник - день тяжелый
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...намолила
Сравнительная таблица
Россия и Тwitter
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Для того чтобы защитить своих оперативников от коронавируса, "Мосад" организовал их массовое возвращение на родину из-за рубежа.
Как пишет газета "Маарив", в течение последних двух месяцев Израиль тайно посетили сотни агентов, которые получили прививки производства компании "Пфайзер". Инициатором вакцинации разведчиков и их семей выступил глава "Мосада" Йоси Коэн.
Как утверждает издание, часть агентов все еще находится в Израиле в ожидании второй дозы препарата.