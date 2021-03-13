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10 марта в районе Старогнатовки погиб старший солдат 24 ОШБ "Айдар" 53 ОМБр Владимир Оноприенко (обновлено). ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

10 марта в районе Старогнатовки погиб старший солдат 24 ОШБ

В среду, 10 марта, в районе населенного пункта Старогнатовка Бойковского района Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, полученного во время обстрела позиций ВСУ наемниками РФ, погиб старший солдат 24 ОШБ "Айдар" 53 ОМБр командир боевой машины Владимир Оноприенко.

Об этом говорится на странице в Фейсбук Черкасского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, сообщает Цензор.НЕТ.

Владимир Оноприенко - 1977 года рождения, житель пгт Драбов Черкасской области.

10 марта в районе Старогнатовки погиб старший солдат 24 ОШБ Айдар 53 ОМБр Владимир Оноприенко (обновлено) 01

"С грустью сообщаем, что 10 марта в зоне о проведении Операции Объединенных Сил, в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации в районе населенного пункта Старогнатовка, получил тяжелое ранение старший солдат Владимир Оноприенко. Воину оперативно была оказана медицинская помощь и на сожалению, спасти его жизнь не удалось.

44 летний защитник был призван Драбовским районным территориальным центром комплектования и социальной поддержки на военную службу по контракту в апреле прошлого года. Службу проходил в должности командира боевой машины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинский воин получил смертельное ранение в результате вражеского обстрела возле Старогнатовки, - ОТГ "Восток"

Дома защитника остались ждать мать, жена и дочь. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника", - отмечается в сообщении.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+23
10 марта в районе Старогнатовки погиб старший солдат Владимир Оноприенко - Цензор.НЕТ 5632

..
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12.03.2021 20:44
+22
10 марта в районе Старогнатовки погиб старший солдат Владимир Оноприенко - Цензор.НЕТ 9264
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12.03.2021 20:45
+17
10 марта в районе Старогнатовки погиб старший солдат Владимир Оноприенко - Цензор.НЕТ 1764
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12.03.2021 20:52
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10 марта в районе Старогнатовки погиб старший солдат Владимир Оноприенко - Цензор.НЕТ 5632

..
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12.03.2021 20:44 Ответить
10 марта в районе Старогнатовки погиб старший солдат Владимир Оноприенко - Цензор.НЕТ 9264
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12.03.2021 20:45 Ответить
RIP
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12.03.2021 20:46 Ответить
Отаке воно,зелене перемир"я!! Хлопці гинуть безкарно !!
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12.03.2021 20:49 Ответить
10 марта в районе Старогнатовки погиб старший солдат Владимир Оноприенко - Цензор.НЕТ 1764
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12.03.2021 20:52 Ответить
Боляче і сумно від таких страшних новин зі Сходу !
Світла пам'ять нашому Герою 😪😪😪
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12.03.2021 20:55 Ответить
Ще більш прикро,що ворог не отримав гідної відповіді !!!
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12.03.2021 20:57 Ответить
Всі ці безкарні жертви на совісті одного "плохиша" - Зели!
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12.03.2021 21:46 Ответить
сообщаем не с грустью, а с гневом и болью!... Светлая вечная память воину...
гореть в аду вам, москали 10 березня в районі Старогнатівки загинув старший солдат Володимир Онопрієнко - Цензор.НЕТ 5562
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12.03.2021 21:10 Ответить
10 березня в районі Старогнатівки загинув старший солдат Володимир Онопрієнко - Цензор.НЕТ 1542
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12.03.2021 21:14 Ответить
Солдат - погиб !
Президент - молчит !
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12.03.2021 21:46 Ответить
Воїни гинуть під час "зеленого перемиря", а Гідрант просто мовчить, навіть Рашку боїться назвати агресором(((
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12.03.2021 22:01 Ответить
Всього в 20 км від мого села жив. Вічна пам'ять. Герої не вмирають.
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12.03.2021 22:16 Ответить
Спи спокійно.Світла Пам"ять...
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12.03.2021 23:06 Ответить
Спочивый з миром, синку....
10 березня в районі Старогнатівки загинув старший солдат 24-го ОШБ "Айдар" 53-ї ОМБр Володимир Онопрієнко (оновлено) - Цензор.НЕТ 6131
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13.03.2021 11:37 Ответить
 
 