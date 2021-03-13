Получивший запрет на въезд в Украину россиянин пытался подкупить пограничников в пункте пропуска "Запорожье", - ГПСУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
При составлении постановления о запрете въезда в Украину сроком на три года гражданин РФ предложил пограничникам 2100 долларов США за беспрепятственный пропуск через государственную границу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
"Сегодня в пункте пропуска для международного воздушного сообщения "Запорожье" во время оформления рейса "Минск-Запорожье" был выявлен гражданин РФ 1991 года рождения, который нарушил порядок въезда на временно оккупированную территорию АР Крым и выезда с нее", - подчеркивают пограничники.
"При составлении постановления о запрете въезда в Украину гражданин РФ предложил пограничникам средства в размере 2100 долларов США за беспрепятственный пропуск через государственную границу. Военнослужащий от неправомерного вознаграждения отказалась и сообщила мужчине об уголовной ответственности, а также вызвала сотрудников Национальной полиции. В действиях гражданина РФ усматриваются признаки уголовного преступления предусмотренного статьей 369 УК "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу". Кроме того, россиянин не сможет попасть в Украину в течение трех лет, о чем составлен соответствующий протокол", - добавили в Госпогранслужбе.
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не успеваешь мухобойкой хлопать..
а акуратно депортируют , за кошт налогоплательщиков
а через пол-года он обратно к нам перется будет , отсутствие наказания - порождает беспредел