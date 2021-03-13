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Получивший запрет на въезд в Украину россиянин пытался подкупить пограничников в пункте пропуска "Запорожье", - ГПСУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Получивший запрет на въезд в Украину россиянин пытался подкупить пограничников в пункте пропуска

При составлении постановления о запрете въезда в Украину сроком на три года гражданин РФ предложил пограничникам 2100 долларов США за беспрепятственный пропуск через государственную границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

"Сегодня в пункте пропуска для международного воздушного сообщения "Запорожье" во время оформления рейса "Минск-Запорожье" был выявлен гражданин РФ 1991 года рождения, который нарушил порядок въезда на временно оккупированную территорию АР Крым и выезда с нее", - подчеркивают пограничники.

"При составлении постановления о запрете въезда в Украину гражданин РФ предложил пограничникам средства в размере 2100 долларов США за беспрепятственный пропуск через государственную границу. Военнослужащий от неправомерного вознаграждения отказалась и сообщила мужчине об уголовной ответственности, а также вызвала сотрудников Национальной полиции. В действиях гражданина РФ усматриваются признаки уголовного преступления предусмотренного статьей 369 УК "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу". Кроме того, россиянин не сможет попасть в Украину в течение трех лет, о чем составлен соответствующий протокол", - добавили в Госпогранслужбе.

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Получивший запрет на въезд в Украину россиянин пытался подкупить пограничников в пункте пропуска Запорожье, - ГПСУ 01
Получивший запрет на въезд в Украину россиянин пытался подкупить пограничников в пункте пропуска Запорожье, - ГПСУ 02

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+10
и чем вы там кацапне помазали, шо они то на танках то за гроши прут и прут?

не успеваешь мухобойкой хлопать..
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13.03.2021 10:49
+8
С этим человертом должно разбираться СБУ , настойчиво лезет в страну уже не первый раз ! Реальный срок уже заслужил
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13.03.2021 10:34
+8
Он не кажіть... А як почитаєш на кацапських форумах какіє ані вялікіє так вабщє... Получивший запрет на въезд в Украину россиянин пытался подкупить пограничников в пункте пропуска "Запорожье", - ГПСУ - Цензор.НЕТ 8412
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13.03.2021 10:55
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Правила форума Совет форумчан
С этим человертом должно разбираться СБУ , настойчиво лезет в страну уже не первый раз ! Реальный срок уже заслужил
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13.03.2021 10:34 Ответить
Эти московиты какие-то роботы. Лезут сюда, даже бабки предлагают ($2100 - сумма немалая), как будто их зарядное устройство только на территории Украины.
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13.03.2021 10:43 Ответить
и чем вы там кацапне помазали, шо они то на танках то за гроши прут и прут?

не успеваешь мухобойкой хлопать..
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13.03.2021 10:49 Ответить
Он не кажіть... А як почитаєш на кацапських форумах какіє ані вялікіє так вабщє... Получивший запрет на въезд в Украину россиянин пытался подкупить пограничников в пункте пропуска "Запорожье", - ГПСУ - Цензор.НЕТ 8412
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13.03.2021 10:55 Ответить
Тут у кацапів намєтілась ще одна і ооочєнь сєрйьозная праблєма і вони не знають тепер шо з нею робити... Росіянин, який отримав заборону на в'їзд в Україну, намагався підкупити прикордонників у пункті пропуску "Запоріжжя", - ДПСУ - Цензор.НЕТ 3831 Скрєри в шоці
Росіянин, який отримав заборону на в'їзд в Україну, намагався підкупити прикордонників у пункті пропуску "Запоріжжя", - ДПСУ - Цензор.НЕТ 9535
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13.03.2021 11:13 Ответить
данный фигурант может совершить любое преступление в нашей стране , а при задержании скажет че он вор или авторитет , и усе , его даже не арестуют ( такие у нас законы и суды ) ,
а акуратно депортируют , за кошт налогоплательщиков
а через пол-года он обратно к нам перется будет , отсутствие наказания - порождает беспредел
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13.03.2021 13:45 Ответить
Так, а бакси хоть у кацапа забрали чи ні? Получивший запрет на въезд в Украину россиянин пытался подкупить пограничников в пункте пропуска "Запорожье", - ГПСУ - Цензор.НЕТ 3570
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13.03.2021 10:53 Ответить
По закону вони підлягають конфіскації.
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13.03.2021 12:38 Ответить
Я вибачаюсь, але мені здається, ви не зовсім зрозуміли написане Росіянин, який отримав заборону на в'їзд в Україну, намагався підкупити прикордонників у пункті пропуску "Запоріжжя", - ДПСУ - Цензор.НЕТ 5337
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13.03.2021 12:42 Ответить
Цей кац-гастарбайтер їхав сюди підзаробити бабла, та не склалось.
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13.03.2021 11:16 Ответить
хуже войны с кацапами, может быть только дружба с кацапами.
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13.03.2021 11:50 Ответить
 
 