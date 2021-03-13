РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13712 посетителей онлайн
Новости Фото Политика Украины
7 455 58
Зеленский (16621) съезд (367) Слуга народа (2548)

"Слуги народа" собираются на съезд. Территорию усиленно охраняет полиция, - СМИ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Сегодня, 13 марта, в КВЦ "Парковый" в Киеве состоится съезд партии "Слуга народа". Сейчас депутатов пропускают по пропускам.

Территорию выставочного центра усилили полицией и Нацгвардией, о чем свидетельствуют фото, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Внутри помещения стоят металлические рамки, дежурят сотрудники управления государственной охраны.

Слуги народа собираются на съезд. Территорию усиленно охраняет полиция, - СМИ 01
Слуги народа собираются на съезд. Территорию усиленно охраняет полиция, - СМИ 02

Ранее в эфире телеканала Украина 24 депутат фракции Евгения Кравчук заявила, что на съезде ожидается президент Владимир Зеленский. Она отметила, что изменения в руководстве "Слуги народа" не запланированы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" решила ввести новую организационную структуру партии, - Корниенко

"Я не исключаю, что они будут позже, после съезда. Но на самом съезде каких-то таких отставок, как вы говорите, я думаю, что не будет. Но ожидаем приезд президента на завтрашний съезд (13 марта. – Ред.), хотелось бы услышать, как он видит дальнейшую работу большой команды", - уточнила Кравчук.

10 марта в комментарии Обозреватель Кравчук подчеркнула, что съезд станет "поворотным моментом" для партии.

Среди главных вопросов съезда – закрепление новой организационной структуры партии и пропись новой редакции устава.

Кроме того, народные избранники расширят цели партии, определят методы, которыми будут достигать задач команды Зеленского на всех уровнях государственного управления.

Ранее первый заместитель главы фракции Александр Корниенко заявлял, что партия "Слуга народа" проведет съезд в субботу, 13 марта.

Источник фото: Телеграм-канал Политика страны.

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+25
"Съезд станет поворотным для партии" - В сторону Борисполя? "Слуги народа" собираются на съезд. Территорию усилено охраняет полиция, - СМИ - Цензор.НЕТ 8670
Кстати, а чё не в Трускавце собираются? Или Беня отказался спонсировать это збиговысько слабоумных?
показать весь комментарий
13.03.2021 11:05
+22
"Слуги народа" собираются на съезд. Территорию усилено охраняет полиция, - СМИ - Цензор.НЕТ 893"Слуги народа" собираются на съезд. Территорию усилено охраняет полиция, - СМИ - Цензор.НЕТ 5384
показать весь комментарий
13.03.2021 11:02
+21
"Слуги народа" собираются на съезд. Территорию усилено охраняет полиция, - СМИ - Цензор.НЕТ 7019
показать весь комментарий
13.03.2021 11:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Слуги народа" собираются на съезд. Территорию усилено охраняет полиция, - СМИ - Цензор.НЕТ 893"Слуги народа" собираются на съезд. Территорию усилено охраняет полиция, - СМИ - Цензор.НЕТ 5384
показать весь комментарий
13.03.2021 11:02 Ответить
"Слуги народа" собираются на съезд. Территорию усилено охраняет полиция, - СМИ - Цензор.НЕТ 6977 "Слуги народа" собираются на съезд. Территорию усилено охраняет полиция, - СМИ - Цензор.НЕТ 6977 "Слуги народа" собираются на съезд. Территорию усилено охраняет полиция, - СМИ - Цензор.НЕТ 6977 "Слуги народа" собираются на съезд. Территорию усилено охраняет полиция, - СМИ - Цензор.НЕТ 9154
показать весь комментарий
13.03.2021 11:12 Ответить
"Слуги народа" собираются на съезд. Территорию усилено охраняет полиция, - СМИ - Цензор.НЕТ 7019
показать весь комментарий
13.03.2021 11:24 Ответить
сатанинский шабаш )))
показать весь комментарий
13.03.2021 11:02 Ответить
Це не з'їзд. Це відьомський шпбаш. Недалеко від Лисої гори.
показать весь комментарий
13.03.2021 11:03 Ответить
Собираются, три дыбила это сила, а их там тьма
показать весь комментарий
13.03.2021 11:04 Ответить
"Съезд станет поворотным для партии" - В сторону Борисполя? "Слуги народа" собираются на съезд. Территорию усилено охраняет полиция, - СМИ - Цензор.НЕТ 8670
Кстати, а чё не в Трускавце собираются? Или Беня отказался спонсировать это збиговысько слабоумных?
показать весь комментарий
13.03.2021 11:05 Ответить
Не Борисполя, а Ростова.
А вот насчет местечка... Посоветовал бы крематорий... На худой конец - морг...
показать весь комментарий
13.03.2021 11:28 Ответить
"Слуги народа" собираются на съезд. Территорию усилено охраняет полиция, - СМИ - Цензор.НЕТ 3460 "Слуги народа" собираются на съезд. Территорию усилено охраняет полиция, - СМИ - Цензор.НЕТ 3460 "Слуги народа" собираются на съезд. Территорию усилено охраняет полиция, - СМИ - Цензор.НЕТ 9205

Коля, Вы жестоки! Как перфекционист попрошу для слуг максимально гуманной казни. На кол тварей!
показать весь комментарий
13.03.2021 11:36 Ответить
"Съезд станет поворотным для партии" - В сторону Борисполя? в сторону пекла! "Слуги народу" збираються на з'їзд. Територію посилено охороняє поліція, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9084
показать весь комментарий
13.03.2021 12:36 Ответить
Мимо пекла не проехать. При любом маршруте конечная у них там.
показать весь комментарий
13.03.2021 13:23 Ответить
пора объявлять о самороспуске
показать весь комментарий
13.03.2021 11:06 Ответить
значит так - сухпай на 3 дня и ети, противники детей со смазкой - 6 штук шо б на каждого слугу было, не хватало тут еще ...
показать весь комментарий
13.03.2021 11:07 Ответить
и накаких "аналтабу" "Слуги народа" собираются на съезд. Территорию усилено охраняет полиция, - СМИ - Цензор.НЕТ 5335
показать весь комментарий
13.03.2021 11:31 Ответить
тот дисквалифицирован за профнепригодность - слабак оказался....
показать весь комментарий
13.03.2021 11:35 Ответить
Опять будут идеологию менять? То они были либертарианцами, то социалистами, то центристами. Кем на этот раз решат стать?
показать весь комментарий
13.03.2021 11:07 Ответить
У них есть идеология??? "Слуги народа" собираются на съезд. Территорию усилено охраняет полиция, - СМИ - Цензор.НЕТ 5604
показать весь комментарий
13.03.2021 11:09 Ответить
Идиопатология.
показать весь комментарий
13.03.2021 11:30 Ответить
Идеологии не было. Мендельша козу доклада в инете содрала. А в козе было такое слово. Красивое. Вот она его и не выбросила. Зато звучит как! А как у зебаранов должны глазки засветиться!!!
показать весь комментарий
13.03.2021 13:25 Ответить
А дубинский пустит газ?) Как он когда то мечтал...
показать весь комментарий
13.03.2021 11:08 Ответить
Поліцаї охроняють слуг ХЗ якого народу.
показать весь комментарий
13.03.2021 11:08 Ответить
Так от народа и охраняют
показать весь комментарий
13.03.2021 11:23 Ответить
Суд - ? Рівень довіри підтверджено.
показать весь комментарий
13.03.2021 11:09 Ответить
дежурят сотрудники управления государственной охраны
Это у них подработка? В выходной день подежурить в КВЦ? Кого охраняют сотрудники УГО? В КВЦ находится т.н. "особа", которую положено охранять?
Понятно, что полицейские и гвардейцы Авакяна "обеспечивают общественный порядок", а УГО?
показать весь комментарий
13.03.2021 11:10 Ответить
зеленые дегенераты очкуют за своего пахана. ведь с какого это испуга они собрались в аккурат за неделю до премьеры док фильма про слив операции по вагнеровцам. будут думать как свалить предательство Украины с дерьмаков-зеленских на порошенко. тут и к гадалке не ходи. есть информация, что зебилы уже наняли в ********* тролей, чтобы выгораживали бубочку в соцсетях и на новостных сайтах. и это только начало.
показать весь комментарий
13.03.2021 11:10 Ответить
Цікавий факт, з огляду на дії суду, та що поліція охороняє тих за їх дії. Рука руку миє?
показать весь комментарий
13.03.2021 11:11 Ответить
Нужно у Гордона спросить.
Он всё знает.

"Слуги народа" собираются на съезд. Территорию усилено охраняет полиция, - СМИ - Цензор.НЕТ 2227
показать весь комментарий
13.03.2021 11:14 Ответить
Он же обещал 15-го... "Слуги народа" собираются на съезд. Территорию усилено охраняет полиция, - СМИ - Цензор.НЕТ 9912
показать весь комментарий
13.03.2021 11:18 Ответить
Ну... Там шото трохи пішло не так... Рєшілі опєрєдіть собитія, шоб карти пєрємєшать... "Слуги народа" собираются на съезд. Территорию усиленно охраняет полиция, - СМИ - Цензор.НЕТ 5552
показать весь комментарий
13.03.2021 11:43 Ответить
большой перепихон на подлете....
показать весь комментарий
13.03.2021 11:15 Ответить
сходка воров
показать весь комментарий
13.03.2021 11:15 Ответить
тануна...настоящие воры на такие сходки не ходят...это сборище шестерок "Слуги народа" собираются на съезд. Территорию усилено охраняет полиция, - СМИ - Цензор.НЕТ 1600
показать весь комментарий
13.03.2021 11:34 Ответить
"Территорию усилено охраняет полиция"

От кого?
показать весь комментарий
13.03.2021 11:16 Ответить
Теж подумав кому вони потрібні? Нацики їх не чіпатимуть, принаймі зараз. Жоповці і шарійці просто сцикуни кончені. То кого бояться?
показать весь комментарий
13.03.2021 11:54 Ответить
"Слуги народа" собираются на съезд. Территорию усилено охраняет полиция, - СМИ - Цензор.НЕТ 2144
показать весь комментарий
13.03.2021 11:21 Ответить
И скорее бы "Слуги народа" собираются на съезд. Территорию усилено охраняет полиция, - СМИ - Цензор.НЕТ 5807
"Слуги народа" собираются на съезд. Территорию усилено охраняет полиция, - СМИ - Цензор.НЕТ 8330
показать весь комментарий
13.03.2021 11:32 Ответить
зачем охранять то,что украинскому народу и даром не нужно ,с такой заботой от них?
показать весь комментарий
13.03.2021 11:24 Ответить
золотые слова
показать весь комментарий
13.03.2021 11:48 Ответить
столько усилий и бабла будет вколочено, а выхлопе все равно клоуны и маникюрши...
показать весь комментарий
13.03.2021 11:52 Ответить
Мы поднимаем немыслимый шум.
Головы наши распухли от дум!
Тысячи дел перед нами встают -
Мы их кончаем за пару минут.
Ах, как мудры мы! Ах, как хороши!
Все, что умеем, творим от души.
Мы не притворщики, Брат. Ерунда!
С гибким хвостом и беда не беда!
Киплинг "Дорожная песня Бандар-логов"
показать весь комментарий
13.03.2021 11:26 Ответить
Календарь посадки будут обсуждать. "Слуги народа" собираются на съезд. Территорию усилено охраняет полиция, - СМИ - Цензор.НЕТ 1884

"Слуги народа" собираются на съезд. Территорию усилено охраняет полиция, - СМИ - Цензор.НЕТ 6199
показать весь комментарий
13.03.2021 11:28 Ответить
Однозначно, щось будуть мутити....
показать весь комментарий
13.03.2021 11:28 Ответить
и пропись новой редакции устава. - цитата

это как? ))))
показать весь комментарий
13.03.2021 11:29 Ответить
А зачем столько подиции "Слуги народа" собираются на съезд. Территорию усилено охраняет полиция, - СМИ - Цензор.НЕТ 5423 ? Или время все ближе "Слуги народа" собираются на съезд. Территорию усилено охраняет полиция, - СМИ - Цензор.НЕТ 7579
"Слуги народа" собираются на съезд. Территорию усилено охраняет полиция, - СМИ - Цензор.НЕТ 5917
показать весь комментарий
13.03.2021 11:29 Ответить
Так, всем цыц, не мешайте сопереживать! Ишь ты, раскудахтались.
показать весь комментарий
13.03.2021 11:30 Ответить
Ну да, ну да... Требаж якось з вагнеровцями та й не тільки вирулювати...
показать весь комментарий
13.03.2021 11:40 Ответить
...і зібралися зелені шмарклі до купи
і зробили вони - гайморіт)))
показать весь комментарий
13.03.2021 11:44 Ответить
"Слуги народу" збираються на з'їзд. Територію посилено охороняє поліція, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5368
показать весь комментарий
13.03.2021 11:49 Ответить
Кацапский фильм про настоящую жизнь в Кацапии. "Груз-200".
Вот нас куда пытаются затянуть:

фильм: - https://www.ivi.ru/watch/33559
показать весь комментарий
13.03.2021 11:46 Ответить
А чому копи охороняють? Бздять шо зацілують зебіли?
Зара проведемо перепис. Зебіли! Агов! Як найшвидше біжіть до пана атамана
показать весь комментарий
13.03.2021 12:15 Ответить
Да, охрана там нужна, а то ведь народ вынесет всех этих "слуг" к чертовой матери.
показать весь комментарий
13.03.2021 12:28 Ответить
такі слуги народу, що їх підсилено охраняють від самого народа))))
показать весь комментарий
13.03.2021 12:36 Ответить
Боятся, что хазяин попросит слугу об услуге?🙂
показать весь комментарий
13.03.2021 12:39 Ответить
Слуг народа охраняют от народа.
Видно хорошо служат...
показать весь комментарий
13.03.2021 13:36 Ответить
Зачем вообще нужно эти ублюдочные слуги во главе с зелупой? Пусть Байден на пол ставки будет президентом Украины и толку будет больше чем от этих зелупососных *********
показать весь комментарий
13.03.2021 14:06 Ответить
Странное конечно сочетание,- "слуг" от народа защищает полиция.Слуги езьдят на Бентли,- а люди за коммуналку заплатить не могут.Наверно всë правильно в этой стране.
показать весь комментарий
13.03.2021 16:58 Ответить
От кого этих КОЗЛОВ, охраняет полиция?
показать весь комментарий
13.03.2021 17:13 Ответить
 
 