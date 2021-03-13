"Слуги народа" собираются на съезд. Территорию усиленно охраняет полиция, - СМИ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Сегодня, 13 марта, в КВЦ "Парковый" в Киеве состоится съезд партии "Слуга народа". Сейчас депутатов пропускают по пропускам.
Территорию выставочного центра усилили полицией и Нацгвардией, о чем свидетельствуют фото, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Внутри помещения стоят металлические рамки, дежурят сотрудники управления государственной охраны.
Ранее в эфире телеканала Украина 24 депутат фракции Евгения Кравчук заявила, что на съезде ожидается президент Владимир Зеленский. Она отметила, что изменения в руководстве "Слуги народа" не запланированы.
"Я не исключаю, что они будут позже, после съезда. Но на самом съезде каких-то таких отставок, как вы говорите, я думаю, что не будет. Но ожидаем приезд президента на завтрашний съезд (13 марта. – Ред.), хотелось бы услышать, как он видит дальнейшую работу большой команды", - уточнила Кравчук.
10 марта в комментарии Обозреватель Кравчук подчеркнула, что съезд станет "поворотным моментом" для партии.
Среди главных вопросов съезда – закрепление новой организационной структуры партии и пропись новой редакции устава.
Кроме того, народные избранники расширят цели партии, определят методы, которыми будут достигать задач команды Зеленского на всех уровнях государственного управления.
Ранее первый заместитель главы фракции Александр Корниенко заявлял, что партия "Слуга народа" проведет съезд в субботу, 13 марта.
Источник фото: Телеграм-канал Политика страны.
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Кстати, а чё не в Трускавце собираются? Или Беня отказался спонсировать это збиговысько слабоумных?
А вот насчет местечка... Посоветовал бы крематорий... На худой конец - морг...
Коля, Вы жестоки! Как перфекционист попрошу для слуг максимально гуманной казни. На кол тварей!
Это у них подработка? В выходной день подежурить в КВЦ? Кого охраняют сотрудники УГО? В КВЦ находится т.н. "особа", которую положено охранять?
Понятно, что полицейские и гвардейцы Авакяна "обеспечивают общественный порядок", а УГО?
Он всё знает.
От кого?
Головы наши распухли от дум!
Тысячи дел перед нами встают -
Мы их кончаем за пару минут.
Ах, как мудры мы! Ах, как хороши!
Все, что умеем, творим от души.
Мы не притворщики, Брат. Ерунда!
С гибким хвостом и беда не беда!
Киплинг "Дорожная песня Бандар-логов"
это как? ))))
і зробили вони - гайморіт)))
Вот нас куда пытаются затянуть:
фильм: - https://www.ivi.ru/watch/33559
Зара проведемо перепис. Зебіли! Агов! Як найшвидше біжіть до пана атамана
Видно хорошо служат...