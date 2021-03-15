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история (1997) Киев (24545) трагедия (238) Куреневская трагедия (6)

Сегодня - 60 лет Куреневскому потопу: история трагедии и преступления власти. ВИДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

В этот день, 60 лет назад, в Киеве, произошла ужасная трагедия - одна из крупнейших техногенных катастроф того времени, в которой погибли от 1500 до 2000 жителей микрорайона Куреневка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Можно сказать, что предпосылки для этой страшной трагедии складывались на протяжении десятилетия. В начале 50-х годов киевская власть, с разрешения высшего руководства УССР, приняла решение о ликвидации Бабьего Яра, где во время войны нацистами были расстреляны сотни тысяч человек - преимущественно местных евреев, цыган, советских военнопленных.

Осуществить это оказалось не так уж трудно: рядом находились Петровские кирпичные заводы, которые все отходы собственного производства - смешанную с водой земляную породу в виде пульпы по трубам отводили прямо в отвороты оврага. Общая площадь намыва составила около одного квадратного километра, а слой намыва достигал 30 метров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В трамвайном депо Киева почтили память жертв Куреневской трагедии 1961 года. ФОТОрепортаж

Намыв осуществлялся на высотах от 40 до 60 метров над уровнем Куреневки - крупного промышленного и жилого района Киева. Впрочем, вместо бетонной дамбы построили земляную. Недостаточной была и пропускная способность противопаводкового стока, которая составляла всего 0,5 кубических метра в секунду. То есть, причинами катастрофы стал несовершенный проект, а также системное нарушение технических правил и условий эксплуатации дамбы. К тому же наплыв пульпы происходил постоянно и не приостанавливался даже зимой. Сначала вода медленно размывала часть дамбы, а потом потекла по Куреневке.

В восемь тридцать 13 марта 1961 года дамбу окончательно прорвало - огромный вал (начальная высота составляла около 14 метров) болота со скоростью 3-5 метров в секунду хлынул вниз, снося все, что попадалось на его пути - жилые дома, промышленные здания, транспорт, деревья. Через 10 минут разреженная пульпа достигла Куреневки и за полчаса залила площадь в 30 гектаров. Под толщей пульпы, которая на глазах застывала, превращаясь в камень, оказался весь район от Куреневского парка до Подольского спуска. Все происходило очень быстро и люди практически не успевали спасаться. Значительно усложняло ситуацию и то, что это было утро рабочего дня, по сути, час пик. Эпицентром трагедии стали ул.Фрунзе (сейчас Кирилловская улица) и трамвайное депо им.Красина, которое было уничтожено (погибли большинство работников - 52 человека).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мемориальный центр "Бабий Яр" выложил в сеть тысячи архивных документов

Официальные власти замалчивали о последствиях Куреневской трагедии, реальные цифры погибших так и не были названы - объявили только о гибели 145 человек, тогда как по неофициальным данным во время трагедии погибло около полутора тысяч человек. Катастрофа уничтожила 22 частных одноэтажных дома, 5 двухэтажных, 12 одноэтажных домов, два общежития. Материальный ущерб государства составили более 3 млн рублей. Пострадавшим была выплачена компенсация - тем, у кого погибли родные, выплатили по 200 руб; более 400 человек получили новое жилье.

Но самым обидным и болезненным было то, что советская власть не только скрывала и преуменьшала масштабы и последствия аварии, но и запрещала вспоминать о ее жертвах. Лишь в годы украинской независимости была должным образом почтена их память - установлено несколько мемориальных знаков и памятник.

Сегодня - 60 лет Куреневскому потопу: история трагедии и преступления власти 01
Сегодня - 60 лет Куреневскому потопу: история трагедии и преступления власти 02
Сегодня - 60 лет Куреневскому потопу: история трагедии и преступления власти 03
Сегодня - 60 лет Куреневскому потопу: история трагедии и преступления власти 04
Сегодня - 60 лет Куреневскому потопу: история трагедии и преступления власти 05
Сегодня - 60 лет Куреневскому потопу: история трагедии и преступления власти 06
Сегодня - 60 лет Куреневскому потопу: история трагедии и преступления власти 07
Сегодня - 60 лет Куреневскому потопу: история трагедии и преступления власти 08
Сегодня - 60 лет Куреневскому потопу: история трагедии и преступления власти 09
Сегодня - 60 лет Куреневскому потопу: история трагедии и преступления власти 10
Сегодня - 60 лет Куреневскому потопу: история трагедии и преступления власти 11
Сегодня - 60 лет Куреневскому потопу: история трагедии и преступления власти 12
Сегодня - 60 лет Куреневскому потопу: история трагедии и преступления власти 13
Сегодня - 60 лет Куреневскому потопу: история трагедии и преступления власти 14
Сегодня - 60 лет Куреневскому потопу: история трагедии и преступления власти 15
Сегодня - 60 лет Куреневскому потопу: история трагедии и преступления власти 16

Сегодня - 60 лет Куреневскому потопу: история трагедии и преступления власти 17

Сегодня - 60 лет Куреневскому потопу: история трагедии и преступления власти 18
Сегодня - 60 лет Куреневскому потопу: история трагедии и преступления власти 19
Сегодня - 60 лет Куреневскому потопу: история трагедии и преступления власти 20
Сегодня - 60 лет Куреневскому потопу: история трагедии и преступления власти 21
Сегодня - 60 лет Куреневскому потопу: история трагедии и преступления власти 22
Сегодня - 60 лет Куреневскому потопу: история трагедии и преступления власти 23

Сегодня - 60 лет Куреневскому потопу: история трагедии и преступления власти 24

Сегодня - 60 лет Куреневскому потопу: история трагедии и преступления власти 25
Сегодня - 60 лет Куреневскому потопу: история трагедии и преступления власти 26

Сегодня - 60 лет Куреневскому потопу: история трагедии и преступления власти 27

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+60
Толи дело диды ваивали, правда ватка!
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13.03.2021 12:24
+20
Аа , вот почему скрепные ватаны празднуют 9-е мая и нажираются путинкой, в то время, как весь мир скорбит 8-го о погибших во второй мировой ..
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13.03.2021 13:07
+17
памятати треба все...
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13.03.2021 12:37
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Правила форума Совет форумчан
акцентирование на трагедиях плохой пример, так никогда и счастлив не будешь если помнить только плохое
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13.03.2021 12:12 Ответить
Толи дело диды ваивали, правда ватка!
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13.03.2021 12:24 Ответить
ну и помни плохое, неудачник, и всегда таким будешь
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13.03.2021 12:45 Ответить
Тут ещё другое важно. Всё плохое сделали как-бы не мы, а рептилоиды с Нибиру, то есть проклятый предыдущий режим.
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13.03.2021 12:47 Ответить
адресовано fltairu alt 91047672. ігор мандюр помилково - з,їхала строчка..
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13.03.2021 13:19 Ответить
ігорю моє вибачення.
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13.03.2021 13:20 Ответить
ОК!
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13.03.2021 13:50 Ответить
Ізраїль акцентує на Холокості, але живуть вони заможньо і щасливо...
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13.03.2021 21:47 Ответить
почитайте--------------''Сколько Германия платит Израилю или Бизнес на крови''======''Холокост: бизнес на пепле. Часть 1''====''Холокост: бизнес на пепле. Часть 2''======
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14.03.2021 06:30 Ответить
Они вечно прибедняются!
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14.03.2021 08:52 Ответить
памятати треба все...
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13.03.2021 12:37 Ответить
Аа , вот почему скрепные ватаны празднуют 9-е мая и нажираются путинкой, в то время, как весь мир скорбит 8-го о погибших во второй мировой ..
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13.03.2021 13:07 Ответить
щас бы такое в Конче Заспе повторилось ...Я б ненашел сколько гармошек
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13.03.2021 12:45 Ответить
може! якщо прорве дамбу Київського водозабору. тоді і весь лівий берег піде під воду
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13.03.2021 12:57 Ответить
Подрыв дамбы Киевской ГЭС -- курсовая работа курсантов военного
инженерного училища в Каменце.
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13.03.2021 16:31 Ответить
Рекомендую прочитати новелу Олеся Гончара на цю тему, ось вона:
Олесь Гончар. ЧОРНИЙ ЯР
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13.03.2021 12:46 Ответить
Гончар взагалі сміливим був - не боявся у совку піднімати заборонені теми, потім до Руху приєднався. А за Собор йому совєти ну дуже нерви попсували (взагалі, вважаю Собор кращим прозовим твором української літератури у повоєнний період до незалежності)...
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13.03.2021 21:55 Ответить
+100
За "Собор" було жорстке цькування, Гончара хотіли взагалі запроторити до буцигарні або дурдому - але світове визнання письменника не дало комунякам цього зробити, часи вже були не сталінські.
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13.03.2021 23:10 Ответить
Плюс, за нього ветерани були, бо він ж воював...
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13.03.2021 23:13 Ответить
P.S.: що цікаво, написаний "Чорний Яр" у 1985 році - і в критиці пишуть про пересторогу щодо техногенних катастроф через непродумані проекти, та ще й за рік до Чорнобиля, пророцтво вийшло... В принципі загальна концепція правильно викладена, але чомусь мало де згадується про Куренівську трагедію, хоча описано конкретно цей інцидент.
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13.03.2021 23:24 Ответить
Вечная память
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13.03.2021 12:48 Ответить
Удивительно, с каким рвением коммунисты засыпали место преступления своих нацистких последователей.
Есть здесь какая то мистика, ведь мёртвые не дали стереть память о себе и жестоко напомнили нам, что историю надо помнить
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13.03.2021 12:54 Ответить
Точно так же как и Чернобыль, коммуняцкие оккупанты замалчивали куреневскую трагедию. Мало кто о ней знает теперь. Надо помнить, кто такие мышебратья, убийцы , палачи украинцев , а самое главное- лживые твари .
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13.03.2021 12:57 Ответить
Вище запостив посилання на новелу Гончара "Чорний Яр" - і зазначив, що у критиці (принаймні часів публікації, тобто після 1985) ніде не згадується про реальну основу оповідання. Усе зводиться до "пророчої пересторогу про небезпечні техногенні проекти", ще й опубліковано за рік до Чорнобиля... А про Куренівську трагедію анічичирк, наче п*здець у новелі - щось ґабстрактно-символічне і фантастичне.
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13.03.2021 23:34 Ответить
Есть тема для разбирательства, РНБО удвоить. Выявить и наказать.
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13.03.2021 13:04 Ответить
Мій рідний дід (них і вже покійний) працював електриком в Куреніаському трамвайному депо. Як раз в ніч на 13.03 була його нічна зміна. Вранці він здав зміну і мав їхати додому. Але того дня в депо оголосили якісь позапланові збори колективу. Вимагали присутності всіх , Але дід все ж поїхав додому. Буквально через півгодини, як дід поїхав, почалося затоплення, депо з усім рухомим складом та колективом було затоплено. З тих хто був на зборах, не врятувався майже ніхто. За офіційними даними, Заг нув 51 працівник депо...
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13.03.2021 13:58 Ответить
Это же не средние века. Проще простого выяснить сколько погибло 145 или 2000.
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13.03.2021 14:10 Ответить
Дык, журнашлюхам хочется нагнать пафосу.
Не отрицая трагедии - никакого жилрайона Куреневка не существовало вообще и никаких промпредприятий, кроме трамвайного парка и депо киев-куреневка, лавина не разрушила.
Депо было на месте парка
Все 3-5 этажные дома стоят до сегодняшнего дня и возле них вода дошла до уровня голени.
На многих фото дом моей тети в районе теперешней троллейбусной остановки.
Их отселили только в 80-десятых
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13.03.2021 14:41 Ответить
Пысы
А место расстрела было выше дамбы и поток его никак не коснулся.
Новость высосана из еврейского обрезанного члена.
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13.03.2021 14:57 Ответить
Емм, зразу біля трамвайного депо (напроти Спартака) - там кілька 9-поверхівок... От їх і побудували на місці деяких знесених будинків, у 1961 9-поверхівок там не було ще!
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13.03.2021 23:23 Ответить
более 2000 .. до 3-х тысяч жертв
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13.03.2021 16:39 Ответить
Вся история совка вонюче-падлючего - это постоянные катастрофы ,войны ,им же и развязанные, нищета тотальная и бесправие .Кстати,еще о совке, армянская пропаГандонша симонянц такая же страшная ,как жизнь в совке
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13.03.2021 14:32 Ответить
В китае и сейчас совок, и Ковид они запустили и также скрывают правду, но все причитают о том что было ссср, почемуто, а Китая боятся, весь мир проглотил ковид благополучно)
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13.03.2021 18:37 Ответить
Напевно, не треба було наругу робити над місцем злочину масової страти невинних. Тім, кому байдуже було (хоч і жили поруч та бачили все), приєднались.
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13.03.2021 15:57 Ответить
Для особоупоротых повторяю.
К месту расстрелов дамба никакого отношения не имела.
Оно выше и дальше на 2 км от дамбы.
Это выдумки маланцев.
А кирпичные заводы в этих местах еще с дореволюционных времен.
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13.03.2021 18:10 Ответить
Леонид Пинский - спустя столько лет хранит честь совку браво! Сьогодні - 60 років Куренівському потопу: історія трагедії і злочини влади - Цензор.НЕТ 8148
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13.03.2021 16:31 Ответить
Куреневка это не микрорайон это группа микрорайонов, исторический район
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13.03.2021 16:38 Ответить
Зато в коммунсты делали все точно и в срок Сьогодні - 60 років Куренівському потопу: історія трагедії і злочини влади - Цензор.НЕТ 2669 главное построить и торжественно доложить... Сьогодні - 60 років Куренівському потопу: історія трагедії і злочини влади - Цензор.НЕТ 2669
А далее прорыв великой китайской плотины. чернобыль ит.д и тп...Куда там до куреневки местечковой...
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13.03.2021 16:40 Ответить
я с Куреневки, мой батя, малой, наблюдал за этим с крыши дома
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13.03.2021 16:42 Ответить
В этот день, 60 лет назад, в Киеве, произошла ужасная трагедия - одна из крупнейших техногенных катастроф того времени, в которой погибли от 1500 до 2000 жителей микрорайона Куреневка Источник: https://censor.net/ru/p3253130

РАСІЯ КОЛИ ВИЗНАЛА СЕБЕ ПРАВОПРИЄМНІЦЕЮ СРСР ІЗ ЗА ГРОШЕЙ
ТАКОЖ ВЗЯЛА НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВСІ ТЕХНОГЕННІ
КАТАСТРОФИ І ГЕНОЦИДИ РАДЯНСЬКОГО КЕРІВНИЦТВА Сьогодні - 60 років Куренівському потопу: історія трагедії і злочини влади - Цензор.НЕТ 8202
Тому Куренівська трагедія цілком на ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ КРЕМЛЯ
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13.03.2021 18:26 Ответить
на одном из фото виден камаз самосвал.а в 1961 году его никак не могло быть.
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13.03.2021 22:17 Ответить
И номерные знаки Челябинска на автоокране...трамваи 70-х Усть-Катавска...их тоже не было в Киеве....
Скорее всего трагедия повторилась в промышленной зоне Урала...Но это не оправдывает преступления коммунистов
Сьогодні - 60 років Куренівському потопу: історія трагедії і злочини влади - Цензор.НЕТ 2232
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13.03.2021 22:27 Ответить
отсюда
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13.03.2021 22:37 Ответить
В Киеве на Куренёвку ходили 11,12,19.маршруты. Все вагоны из депо им. Красина,
производства Рижского завода. На подходе к затоплению со стороны Петропаловской лежал вагон 19-го маршрута с номером 1378. Я сам всё это видел А на дереве около больницы

сидел человек, его снимали вертолётом, который висел над ним.
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14.03.2021 19:02 Ответить
Челябинск. 22 декабря 1980 года.

На перегоне по Шоссе Металлургов от остановки "Улица Сталеваров" до остановки "Улица Строительная" напротив въезда в ворота завода трактор чистил проезжую часть дороги и въехал в ворота с левым поворотом, не пропустив автомобиль КамАЗ. Шофёр КамАЗа видя, что трактор его не пропускает, резко затормозил, чтобы предотвратить ДТП. В условиях гололёда его занесло на полосу встречного движения. Навстречу двигался автомобиль ЗИЛ-130 с краном. КамАЗ ударил ЗИЛ-130, перевернув его. Падая, ЗИЛ-130 зацепил стрелой проходящий мимо трамвай 2138-148 (СМЕ) в районе средней двери, разорвав обшивку, повредив оборудование. В результате аварии погибло 2, ранено 4 человека.
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13.03.2021 22:35 Ответить
по поиску картинок в гугл....ну нафига постить левак ((((
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13.03.2021 22:36 Ответить
Давыдов постарался! Недаром Бульвар Давыдова переименовали на Бульвар И Шамо!
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14.03.2021 09:03 Ответить
Я про це навіть і не знав.... Черговий злочин совка
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14.03.2021 09:50 Ответить
 
 