Сегодня - 60 лет Куреневскому потопу: история трагедии и преступления власти. ВИДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж
В этот день, 60 лет назад, в Киеве, произошла ужасная трагедия - одна из крупнейших техногенных катастроф того времени, в которой погибли от 1500 до 2000 жителей микрорайона Куреневка.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Можно сказать, что предпосылки для этой страшной трагедии складывались на протяжении десятилетия. В начале 50-х годов киевская власть, с разрешения высшего руководства УССР, приняла решение о ликвидации Бабьего Яра, где во время войны нацистами были расстреляны сотни тысяч человек - преимущественно местных евреев, цыган, советских военнопленных.
Осуществить это оказалось не так уж трудно: рядом находились Петровские кирпичные заводы, которые все отходы собственного производства - смешанную с водой земляную породу в виде пульпы по трубам отводили прямо в отвороты оврага. Общая площадь намыва составила около одного квадратного километра, а слой намыва достигал 30 метров.
Намыв осуществлялся на высотах от 40 до 60 метров над уровнем Куреневки - крупного промышленного и жилого района Киева. Впрочем, вместо бетонной дамбы построили земляную. Недостаточной была и пропускная способность противопаводкового стока, которая составляла всего 0,5 кубических метра в секунду. То есть, причинами катастрофы стал несовершенный проект, а также системное нарушение технических правил и условий эксплуатации дамбы. К тому же наплыв пульпы происходил постоянно и не приостанавливался даже зимой. Сначала вода медленно размывала часть дамбы, а потом потекла по Куреневке.
В восемь тридцать 13 марта 1961 года дамбу окончательно прорвало - огромный вал (начальная высота составляла около 14 метров) болота со скоростью 3-5 метров в секунду хлынул вниз, снося все, что попадалось на его пути - жилые дома, промышленные здания, транспорт, деревья. Через 10 минут разреженная пульпа достигла Куреневки и за полчаса залила площадь в 30 гектаров. Под толщей пульпы, которая на глазах застывала, превращаясь в камень, оказался весь район от Куреневского парка до Подольского спуска. Все происходило очень быстро и люди практически не успевали спасаться. Значительно усложняло ситуацию и то, что это было утро рабочего дня, по сути, час пик. Эпицентром трагедии стали ул.Фрунзе (сейчас Кирилловская улица) и трамвайное депо им.Красина, которое было уничтожено (погибли большинство работников - 52 человека).
Официальные власти замалчивали о последствиях Куреневской трагедии, реальные цифры погибших так и не были названы - объявили только о гибели 145 человек, тогда как по неофициальным данным во время трагедии погибло около полутора тысяч человек. Катастрофа уничтожила 22 частных одноэтажных дома, 5 двухэтажных, 12 одноэтажных домов, два общежития. Материальный ущерб государства составили более 3 млн рублей. Пострадавшим была выплачена компенсация - тем, у кого погибли родные, выплатили по 200 руб; более 400 человек получили новое жилье.
Но самым обидным и болезненным было то, что советская власть не только скрывала и преуменьшала масштабы и последствия аварии, но и запрещала вспоминать о ее жертвах. Лишь в годы украинской независимости была должным образом почтена их память - установлено несколько мемориальных знаков и памятник.
Пожалуйста, подождите...
инженерного училища в Каменце.
Олесь Гончар. ЧОРНИЙ ЯР
За "Собор" було жорстке цькування, Гончара хотіли взагалі запроторити до буцигарні або дурдому - але світове визнання письменника не дало комунякам цього зробити, часи вже були не сталінські.
Есть здесь какая то мистика, ведь мёртвые не дали стереть память о себе и жестоко напомнили нам, что историю надо помнить
Не отрицая трагедии - никакого жилрайона Куреневка не существовало вообще и никаких промпредприятий, кроме трамвайного парка и депо киев-куреневка, лавина не разрушила.
Депо было на месте парка
Все 3-5 этажные дома стоят до сегодняшнего дня и возле них вода дошла до уровня голени.
На многих фото дом моей тети в районе теперешней троллейбусной остановки.
Их отселили только в 80-десятых
А место расстрела было выше дамбы и поток его никак не коснулся.
Новость высосана из еврейского обрезанного члена.
К месту расстрелов дамба никакого отношения не имела.
Оно выше и дальше на 2 км от дамбы.
Это выдумки маланцев.
А кирпичные заводы в этих местах еще с дореволюционных времен.
А далее прорыв великой китайской плотины. чернобыль ит.д и тп...Куда там до куреневки местечковой...
РАСІЯ КОЛИ ВИЗНАЛА СЕБЕ ПРАВОПРИЄМНІЦЕЮ СРСР ІЗ ЗА ГРОШЕЙ
ТАКОЖ ВЗЯЛА НА СЕБЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВСІ ТЕХНОГЕННІ
КАТАСТРОФИ І ГЕНОЦИДИ РАДЯНСЬКОГО КЕРІВНИЦТВА
Тому Куренівська трагедія цілком на ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ КРЕМЛЯ
Скорее всего трагедия повторилась в промышленной зоне Урала...Но это не оправдывает преступления коммунистов
производства Рижского завода. На подходе к затоплению со стороны Петропаловской лежал вагон 19-го маршрута с номером 1378. Я сам всё это видел А на дереве около больницы
сидел человек, его снимали вертолётом, который висел над ним.
На перегоне по Шоссе Металлургов от остановки "Улица Сталеваров" до остановки "Улица Строительная" напротив въезда в ворота завода трактор чистил проезжую часть дороги и въехал в ворота с левым поворотом, не пропустив автомобиль КамАЗ. Шофёр КамАЗа видя, что трактор его не пропускает, резко затормозил, чтобы предотвратить ДТП. В условиях гололёда его занесло на полосу встречного движения. Навстречу двигался автомобиль ЗИЛ-130 с краном. КамАЗ ударил ЗИЛ-130, перевернув его. Падая, ЗИЛ-130 зацепил стрелой проходящий мимо трамвай 2138-148 (СМЕ) в районе средней двери, разорвав обшивку, повредив оборудование. В результате аварии погибло 2, ранено 4 человека.