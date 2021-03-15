Сегодня - 60 лет Куреневскому потопу: история трагедии и преступления власти. ВИДЕО+ФОТО

В этот день, 60 лет назад, в Киеве, произошла ужасная трагедия - одна из крупнейших техногенных катастроф того времени, в которой погибли от 1500 до 2000 жителей микрорайона Куреневка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Можно сказать, что предпосылки для этой страшной трагедии складывались на протяжении десятилетия. В начале 50-х годов киевская власть, с разрешения высшего руководства УССР, приняла решение о ликвидации Бабьего Яра, где во время войны нацистами были расстреляны сотни тысяч человек - преимущественно местных евреев, цыган, советских военнопленных.

Осуществить это оказалось не так уж трудно: рядом находились Петровские кирпичные заводы, которые все отходы собственного производства - смешанную с водой земляную породу в виде пульпы по трубам отводили прямо в отвороты оврага. Общая площадь намыва составила около одного квадратного километра, а слой намыва достигал 30 метров.

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Намыв осуществлялся на высотах от 40 до 60 метров над уровнем Куреневки - крупного промышленного и жилого района Киева. Впрочем, вместо бетонной дамбы построили земляную. Недостаточной была и пропускная способность противопаводкового стока, которая составляла всего 0,5 кубических метра в секунду. То есть, причинами катастрофы стал несовершенный проект, а также системное нарушение технических правил и условий эксплуатации дамбы. К тому же наплыв пульпы происходил постоянно и не приостанавливался даже зимой. Сначала вода медленно размывала часть дамбы, а потом потекла по Куреневке.

В восемь тридцать 13 марта 1961 года дамбу окончательно прорвало - огромный вал (начальная высота составляла около 14 метров) болота со скоростью 3-5 метров в секунду хлынул вниз, снося все, что попадалось на его пути - жилые дома, промышленные здания, транспорт, деревья. Через 10 минут разреженная пульпа достигла Куреневки и за полчаса залила площадь в 30 гектаров. Под толщей пульпы, которая на глазах застывала, превращаясь в камень, оказался весь район от Куреневского парка до Подольского спуска. Все происходило очень быстро и люди практически не успевали спасаться. Значительно усложняло ситуацию и то, что это было утро рабочего дня, по сути, час пик. Эпицентром трагедии стали ул.Фрунзе (сейчас Кирилловская улица) и трамвайное депо им.Красина, которое было уничтожено (погибли большинство работников - 52 человека).

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Официальные власти замалчивали о последствиях Куреневской трагедии, реальные цифры погибших так и не были названы - объявили только о гибели 145 человек, тогда как по неофициальным данным во время трагедии погибло около полутора тысяч человек. Катастрофа уничтожила 22 частных одноэтажных дома, 5 двухэтажных, 12 одноэтажных домов, два общежития. Материальный ущерб государства составили более 3 млн рублей. Пострадавшим была выплачена компенсация - тем, у кого погибли родные, выплатили по 200 руб; более 400 человек получили новое жилье.

Но самым обидным и болезненным было то, что советская власть не только скрывала и преуменьшала масштабы и последствия аварии, но и запрещала вспоминать о ее жертвах. Лишь в годы украинской независимости была должным образом почтена их память - установлено несколько мемориальных знаков и памятник.





















































