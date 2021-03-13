Жуткое ДТП на Ривненщине: Подростки взяли машину покататься - один погиб, трое в реанимации. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
В результате жуткого дорожно-транспортного происшествия в Ривненской области с участием школьников один подросток погиб, трое - в больнице.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает областная полиция в Фейсбуке.
"16-летний водитель автомобиля "Audi А6", житель села Великие Цепцевичи, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где врезался в дерево. В результате ДТП несовершеннолетний водитель погиб на месте", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что у пострадавших 14-летней девушки и 16-летнего парня диагностировали политравму, а у 15-летней - открытую черепно-мозговую травму, перелом ноги, травматическую ампутацию пальца руки. Все трое - учащиеся местных школ, находятся в реанимации.
Транспортное средство принадлежит родственнику погибшего несовершеннолетнего. Предварительно известно, что подростки решили покататься.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего, следователи следственного управления начали досудебное расследование.
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Завести машину с помощью линейки? ну-ну.Можно. А как этот дебиленыш вообще попал в машину, чтобы ее завести и поехать? Взлом? Это угон и статья. Была открыта? Виноват хозяин. Машина-не игрушка для недоделанных. Не оправдывайте недоносков.
p.s. желаю дабы на тебя завтра плита бетонная с новостроя упала, а мы будем обсуждать какой ты у нас недоносок, вверх не смотришь гуляя по тротурам!!!
не оправдывая..- если бы пацан имел навыки и понятия, а не отношение к авто как к запретному плоду - был бы жив...(((
Нафіга батьки вчать своїх дітей водити авто до 18 років? Хоча б ключі від них ховали.
..а от якбы б умив - не розбывся б...
Неймовірно, як він жив без неї 16 років.
Жлоб на Ауді 100 чи 80 наліпив А6 ...
Жалко хлопця, молодий, щеб жити але природа не надала розуму.
p.s. его могло банально занести на куске льда, он мог впрыгнуть в яму и лопнуло колесо, мог цепонуть бордюр, ему могли вылететь на встречку... да что угодно могло случиться, причем с каждым даже супер опытным водителем! а этому старому корыту и 60-80кмч достаточно дабы боком так разложиться, но в комментах все точно знают, что и как! Если реально лихачил то он уже сам себя наказал, но смысл радоваться чужому горю если вы не знаете точных причин случившегося? Чем вы отличаетесь от тогоже быдла?
беги в лес, животное! папке подобные вопросы задавать будешь.