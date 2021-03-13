В Николаеве пьяный чиновник ОГА Бурда пытался скрыться на "Рендж Ровере" от патрульных, а потом хотел "договориться". ФОТОрепортаж

В пятницу, 12 марта, вечером несколько патрульных автомобилей гонялись по центру Николаева за автомобилем Range Rover. Позже выяснилось, что от полиции пытался скрыться чиновник Николаевской ОГА Игорь Бурда

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщае издание Новости-N.

Отмечается, что в ходе погони Бурда неоднократно нарушал правила дорожного движения, в том числе проезжал на красный сигнал светофоров. В конце-концов несколько автомобилей патрульной полиции "зажали" автомобиль со всех сторон на ул. Никольской, в районе пересечения с ул. Соборной..

Водитель вышел из авто и попытался "договориться" с патрульными, однако из этого ничего не получилось. В ходе общения с водителем полицейские заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. Водитель признал, что пил виски, однако от предложения пройти медицинское освидетельствование либо на месте, либо в нарколаборатории отказался.

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На сидении авто лежала его визитнка карточка, из которой следовало, что он является помощником народного депутата Украины. Кроме этого Бурда является главным специалистом управления капитального строительства Николаевской облгосадминистрации. На своей странице в Фейсбук он называет себя "политическим деятелем". На местных выборах осенью 2020 года он баллотировался в депутаты Николаевского горсовета от партии "Слуга народа".

В отношении чиновника полицейские составили сразу несколько протоколов по различным статьям админкодекса Украины, в том числе и по ст. 130 - "Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции".

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На инцидент с чиновником уже отреагировал председатель Николаевской ОГА Виталий Ким,

"Был шокирован, когда прочитал информацию об автомобильной погоне сотрудников патрульной полиции за госслужащим из ОГА по центральным улицам города Николаева. Сразу даже не хотелось верить в то, что такое вообще возможно... Но, получив официальную информацию от полицейских, расстроился еще больше.

Оказалось, что чиновник ОГА, который отличился в пятницу вечером в попытке скрыться от правоохранителей, еще и пытался "порешать" с патрульными"", - написал Ким.

По словам председателя ОГА, таким поведением чиновник "опорочил не себя, а людей, которые доверили ему быть кандидатом в депутаты от "Слуги народа" на округе и статус госслужащего".

"Моя реакция, как главы ОГА, будет мгновенной и беспристрастной, несмотря ни на что. Индульгенции не будет ни для кого! Именно поэтому, в понедельник утром жду заявление об увольнении от Игоря Бурды", - написал губернатор.