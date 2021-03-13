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Николаев (2013) пьянство (867) Ким Виталий (235)

В Николаеве пьяный чиновник ОГА Бурда пытался скрыться на "Рендж Ровере" от патрульных, а потом хотел "договориться". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В пятницу, 12 марта, вечером несколько патрульных автомобилей гонялись по центру Николаева за автомобилем Range Rover. Позже выяснилось, что от полиции пытался скрыться чиновник Николаевской ОГА Игорь Бурда

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщае издание Новости-N.

Отмечается, что в ходе погони Бурда неоднократно нарушал правила дорожного движения, в том числе проезжал на красный сигнал светофоров. В конце-концов несколько автомобилей патрульной полиции "зажали" автомобиль со всех сторон на ул. Никольской, в районе пересечения с ул. Соборной..

Водитель вышел из авто и попытался "договориться" с патрульными, однако из этого ничего не получилось. В ходе общения с водителем полицейские заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. Водитель признал, что пил виски, однако от предложения пройти медицинское освидетельствование либо на месте, либо в нарколаборатории отказался.

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В Николаеве пьяный чиновник ОГА Бурда пытался скрыться на Рендж Ровере от патрульных, а потом хотел договориться 01
В Николаеве пьяный чиновник ОГА Бурда пытался скрыться на Рендж Ровере от патрульных, а потом хотел договориться 02

В Николаеве пьяный чиновник ОГА Бурда пытался скрыться на Рендж Ровере от патрульных, а потом хотел договориться 03
В Николаеве пьяный чиновник ОГА Бурда пытался скрыться на Рендж Ровере от патрульных, а потом хотел договориться 04
В Николаеве пьяный чиновник ОГА Бурда пытался скрыться на Рендж Ровере от патрульных, а потом хотел договориться 05
В Николаеве пьяный чиновник ОГА Бурда пытался скрыться на Рендж Ровере от патрульных, а потом хотел договориться 06
В Николаеве пьяный чиновник ОГА Бурда пытался скрыться на Рендж Ровере от патрульных, а потом хотел договориться 07
В Николаеве пьяный чиновник ОГА Бурда пытался скрыться на Рендж Ровере от патрульных, а потом хотел договориться 08
В Николаеве пьяный чиновник ОГА Бурда пытался скрыться на Рендж Ровере от патрульных, а потом хотел договориться 09

На сидении авто лежала его визитнка карточка, из которой следовало, что он является помощником народного депутата Украины. Кроме этого Бурда является главным специалистом управления капитального строительства Николаевской облгосадминистрации. На своей странице в Фейсбук он называет себя "политическим деятелем". На местных выборах осенью 2020 года он баллотировался в депутаты Николаевского горсовета от партии "Слуга народа".

В Николаеве пьяный чиновник ОГА Бурда пытался скрыться на Рендж Ровере от патрульных, а потом хотел договориться 10

В отношении чиновника полицейские составили сразу несколько протоколов по различным статьям админкодекса Украины, в том числе и по ст. 130 - "Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции".

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На инцидент с чиновником уже отреагировал председатель Николаевской ОГА Виталий Ким

"Был шокирован, когда прочитал информацию об автомобильной погоне сотрудников патрульной полиции за госслужащим из ОГА по центральным улицам города Николаева. Сразу даже не хотелось верить в то, что такое вообще возможно... Но, получив официальную информацию от полицейских, расстроился еще больше.

Оказалось, что чиновник ОГА, который отличился в пятницу вечером в попытке скрыться от правоохранителей, еще и пытался "порешать" с патрульными"", - написал Ким.

По словам председателя ОГА, таким поведением чиновник "опорочил не себя, а людей, которые доверили ему быть кандидатом в депутаты от "Слуги народа" на округе и статус госслужащего".

"Моя реакция, как главы ОГА, будет мгновенной и беспристрастной, несмотря ни на что. Индульгенции не будет ни для кого! Именно поэтому, в понедельник утром жду заявление об увольнении от Игоря Бурды", - написал губернатор.

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+15
Чим бідніша країна тим більше чиновництва на дорогих авто. Потрібно це вже закінчувати. Тільки стадіон як у Сантьяго у 1973 може щось виправити.
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13.03.2021 14:42
+9
Такие они Слуги!Фули ж там....
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13.03.2021 14:40
+9
..у Дніпрі голодують раки..... Нащо паскудити стадіон! Ну до хоть якась користь від зеленої падалі повинна бути!?
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13.03.2021 14:59
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Такие они Слуги!Фули ж там....
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13.03.2021 14:40 Ответить
Хорошая машина, а вроде на такой должности Таврия положена - патриотично
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13.03.2021 14:59 Ответить
кстати полиция должна проверить декларацию етого бурды и откуда такая машина?
интересно сколько лет он должен копить со своей зарплаты на такую машину (если хабар не брать)?
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13.03.2021 15:59 Ответить
Как я думаю, полиция таких не трогает, они могут даже в доле быть - чисто предположение, проверять не нужно, чтоб потом в суд эти твари не подали
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13.03.2021 16:19 Ответить
Не смешите меня. По декларации выяснится, что жена очень успешный ФОП. Продаёт носки на местном рынке. А он бедный несчастный, но очень патриотичный чиновник
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13.03.2021 16:20 Ответить
а тот который в рендже сидел, ведь мог пойти на таран!
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13.03.2021 14:41 Ответить
а где Игорь Владимирович ипальником в луже, руки назад?
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13.03.2021 14:42 Ответить
Чим бідніша країна тим більше чиновництва на дорогих авто. Потрібно це вже закінчувати. Тільки стадіон як у Сантьяго у 1973 може щось виправити.
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13.03.2021 14:42 Ответить
..у Дніпрі голодують раки..... Нащо паскудити стадіон! Ну до хоть якась користь від зеленої падалі повинна бути!?
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13.03.2021 14:59 Ответить
Падло має різні кольори...
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13.03.2021 15:01 Ответить
Має. Але це - зелене.
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13.03.2021 15:05 Ответить
.. без сумніву....))) але потрібно винищити зелену ракову пухлину.. та вирізати мертвечину......а потім лікувати інші болячки. На нарід сподіватися не потрібно.... Там однаково ким будуть годувати раків... Там головне щоб дали попоїсти тих раків.....та теплу буду...
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13.03.2021 15:08 Ответить
Не маю нічого проти відправити у Лєту зелених. Але якого кольору ахмет чи новинський?
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13.03.2021 15:24 Ответить
.. причепом і того і того.... Можна и Гадю Сявченко ... і Шаріївців...тай у Пороха є кілька гидот... яких зараз не видно і не чутно.... Лещенко... Літвіни-брати...... та й серед 73 відсотків пришиблених та безмізкових багато непотрібу тупого... Роботи не початий край!!___))))
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13.03.2021 16:37 Ответить
Достатньо загратувати декілька сот найодіозніших, щоб система навернулась. А от що робити з табунами продажних судей/прокурорів/мусорні?
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13.03.2021 20:40 Ответить
... шановний!!! Головне питання- що робити з відвертими тупоголовими шлунками... які тридцять років ходять на вибори?!!! Що робити з 73 відсотками ідіотів, які гадять самі собі!? Оце і є система... А Ви про суддів... прокурорів... і далі подібних. Десяток другий посадять... як пошепочуть для інших. А от з бидлотою... яка тупа і якій пожерти..пос@ати та поспати і більш нічог не потрібно......що робити? Заткнуть зеленого..виберуть Бойко... Заткнуть Бойко..виберуть Мураєва....Не здивуюсь..якщо і за Гадю Сявченко чи Ківу проголосують...)))) Ви про що...Шановний?
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13.03.2021 20:59 Ответить
Немає ніяких 73% ідіотів. Навіть з Кримом та донбабве було близько 50% проукраїнських виборців, а коли ці землі було загарбано, то цей відсоток став ще більше. Тому розмови про "невдячний нарід" є доволі сумнівною відмазкою для політиканів.
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13.03.2021 21:05 Ответить
.. то може Ви впевнений..що вибори та прихід до влади відвертих невігласів були без участі наріда? 73 відсотки цифра сумнівна стосовно всього населення держави! Ну скажемо простіше.. 73 відсотки шлунків безголових , які взял участь у виборах. А то може Ви й мене в політикани зарахували? Ви знаєте... мені достатньо було побачити, що зепогань зробила з армією, і близкою мені авіацією... і що зараз витворяє...щоб стверджено казати...що 73 відсотки ідіотів дійсно були. А про інше і годі говорити. Суцільна брехня на всіх рівнях і постійна брехня президента. Тому ніякої поваги до держави..народу... зі сторін , підтримуючих Україну. А про Зедурня і казати соромно. Суцільні провали та відвертий сором!! Може у Вас віра в розумного Зе? Тоді вибачте.....)))
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13.03.2021 22:05 Ответить
Не існує ніякого розумного зе чи пе чи ю...є система, яку побудував ще кучмо. І без радикальних змін її не зламати. А їх не буде. Тому.......
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13.03.2021 22:10 Ответить
..ну нехай буде по Вашому!!! Ломати систему нема кому.... Тому нічого іншого чекати не варто. Моя позиція дуже проста! Тупий нарід... повинен жити так..як заслуговує.... А коли порозумнішає, що дуже сумнівно... то може щось і буде. Ніколи... ні в одній краіні світу тупа більшість не робила змін на краще... Тільки на погане... І як казав Шарль Де Голль ... зміни на краще робить розумна меншість....
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13.03.2021 22:21 Ответить
Можливо Ви й праві.
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13.03.2021 22:36 Ответить
Ни бедная, а самая нищая страна в Европе в канун юбилея - 30 летия соборности, благодаря уродам и ворюгам олигархам, и им шестеркам керманычам, ну и терпилам соответсвенно.
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13.03.2021 15:02 Ответить
Усе складніше...
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13.03.2021 15:25 Ответить
Аваковская реформа работает.Раньше такой чиновник даже не убегал бы от милиции.И даже взятку не предлагал бы .А просто в лучшем случае остановился,махнул корочкой милиции и поехал пьяным дальше.
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13.03.2021 14:45 Ответить
это стеб такой? аваков каким боком здесь?
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13.03.2021 14:53 Ответить
Аваков усилил и продвинул реформу.
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13.03.2021 15:11 Ответить
Арсен, да ладно, так уже не пались.
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13.03.2021 15:30 Ответить
Учитывая заслуги этого товарища перед партией "слуга урода" отправить бурду и.в. на более ответственную работу с повышением оклада.
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13.03.2021 14:46 Ответить
"Был шокирован, когда прочитал информацию об автомобильной погоне сотрудников патрульной полиции за госслужащим из ОГА по центральным улицам города Николаева. Сразу даже не хотелось верить в то, что такое вообще возможно... Но, получив официальную информацию от полицейских, расстроился еще больше. Источник: https://censor.net/ru/p3253145

бл, етм бг-г. тримайте мене семеро.
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13.03.2021 14:50 Ответить
Зеленський - представникам "СН" у регіонах: "Ми надали вам все необхідне. Не чекайте інструкцій із центру, а проявляйте ініціативу"

Чувак оперативно виконує настанови зефюрера
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13.03.2021 14:50 Ответить
..чиновник..???- главспец укса- одна из нижайших посад...- но укс..= ровер)))
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13.03.2021 14:53 Ответить
Во всем фамилия виновата... Был бы он Коньяков или Вискин за ним бы не гонялись .
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13.03.2021 14:55 Ответить
Возможно подстава, неугодный был, например
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13.03.2021 16:20 Ответить
Конечно - подстава. Ему вискарь в его хавало насильно наливали. А так он, конечно, за народ.
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13.03.2021 17:07 Ответить
А так Антоненко дело или другое, сейчас полиции и судам я бы не доверял там интересно но когда на их стороне иначе они такие дела крутят
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13.03.2021 17:47 Ответить
А якщо заяви не дочекається, то прийдеться "понять і простіть"?
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13.03.2021 15:04 Ответить
Очередное бухое номенклатурное быдло...
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13.03.2021 15:22 Ответить
Ну и рожа.... 17000 грн для него это пустяк.
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13.03.2021 15:52 Ответить
напился бурды ? )))
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13.03.2021 16:32 Ответить
Слуги олигархов с каждым днем превращаются в старую добрую партию рыгов.
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13.03.2021 16:34 Ответить
а у машины херсонская регистрация вообще.
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13.03.2021 17:18 Ответить
Щас угадаю -это машина жены хламидии?
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13.03.2021 17:38 Ответить
всё г.вно от власти идёт
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13.03.2021 17:41 Ответить
Ось така Бурда, малята....
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13.03.2021 19:13 Ответить
Яка фамілія, така й людина. Бурда одним словом....
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13.03.2021 19:28 Ответить
помошник это никто но судя по машине бандюк на подсосе или хозяин депутата..консультант ахаххах наконсультировал
джипик
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13.03.2021 22:41 Ответить
Судья отмажет
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13.03.2021 23:42 Ответить
 
 