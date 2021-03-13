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Эвакуатор забрал за нарушение правил машину "слуги народа" Куницкого, приехавшего на съезд партии в центре Киева. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Киевские новости
Возле Конгрессно-выставочного центра "Парковый", где в субботу, 13 марта, проходит съезд партии "Слуга народа", эвакуировали автомобиль народного депутата Александра Куницкого из-за нарушений правил парковки.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Киев Оперативный".
По данным издания, автомобиль Nissan Leaf был забрал эвакуатор на Парковой дороге за нарушение правил парковки.
На этом автомобиле приехал нардеп от "Слуги народа" Александр Куницкий, бывший блогер, известный под псевдонимом ZPSanek.
Напомним, ранее патрульная полиция оштрафовала народного депутата из фракции "Слуга народа" за парковку автомобиля на пешеходном переходе возле Офиса Президента в Киеве.
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+44 Alex Newman
показать весь комментарий13.03.2021 15:05
+30 Super Gut
показать весь комментарий13.03.2021 15:09
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показать весь комментарий13.03.2021 15:19
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Ему тот штраф на одну не выпитую чашку чая .
А Ви знаєте що цей пройдисвіт у базі Миротворця
Я сам не против двойного гражданства. Пригодится на случай, если вы 74% зедебилов на следующих выборах снова выберете Зечмо или того лучше - ОПЗЖ.
Ну, якщо не має співпричетності до України, то скатертиною дорога. Такі країні у важкі часи тільки заважають.
В стране тяжелые времена из-за большинства баранов среди народа. Как говорят, народ заслуживает свое правительство. Сами воруете по всей стране, решаете все по блату и за взятки, доходы скрываете и тд и тп.