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съезд (367) эвакуатор (60) Слуга народа (2548) Куницкий Александр (39)

Эвакуатор забрал за нарушение правил машину "слуги народа" Куницкого, приехавшего на съезд партии в центре Киева. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Киевские новости

Возле Конгрессно-выставочного центра "Парковый", где в субботу, 13 марта, проходит съезд партии "Слуга народа", эвакуировали автомобиль народного депутата Александра Куницкого из-за нарушений правил парковки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Киев Оперативный".

По данным издания, автомобиль Nissan Leaf был забрал эвакуатор на Парковой дороге за нарушение правил парковки.

На этом автомобиле приехал нардеп от "Слуги народа" Александр Куницкий, бывший блогер, известный под псевдонимом ZPSanek.

Эвакуатор забрал за нарушение правил машину слуги народа Куницкого, приехавшего на съезд партии в центре Киева 01

Напомним, ранее патрульная полиция оштрафовала народного депутата из фракции "Слуга народа" за парковку автомобиля на пешеходном переходе возле Офиса Президента в Киеве.

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+44
Дорожный активист стал дорожной шлюхой Эвакуатор забрал за нарушение правил машину "слуги народа" Куницкого, приехавшего на съезд партии в центре Киева - Цензор.НЕТ 2014
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13.03.2021 15:05
+30
бужанский, куницкий, дубинский, агрохимия... среди зебилов шо не рожа то либо евгей, либо кацап, либо еще какой-то маланец. Украинцы в партии малороса зеленского не в почете
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13.03.2021 15:09
+16
Ну, а в чому новина?
Поліція нарешті виконала свої ПРЯМІ обов'язки, поставило бидло на місце.
Доречі, а чому Хламідія відбувся лише штрафом?
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13.03.2021 15:19
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да 3,14 они все
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14.03.2021 09:17 Ответить
активистом воно було може місяць чи два ,а потім почали з косенко молотити бабло, так той розумнищий втік до штатів за рекет, а цього підібрали у свої лави бобики
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14.03.2021 10:30 Ответить
Зрелище для рабов, мол все равны ))))))
Ему тот штраф на одну не выпитую чашку чая .
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14.03.2021 12:55 Ответить
А Арахамії можна паркувати де попало?
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14.03.2021 18:04 Ответить
Уронили бы с высоты эвакуатором.хоть зрелище было бы а так неочем
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14.03.2021 18:15 Ответить
Доречі, а ви знаєте, що цей зелений ізраїльський політик та депутат-аферист Верховної ради має тільки освіту ПТУ (Освіта професійно-технічна. Навчався в Центрі професійної технічної освіти № 6 м. Запоріжжя (спеціальність «Кухар-кондитер)».
А Ви знаєте що цей пройдисвіт у базі Миротворця Евакуатор забрав за порушення правил машину "слуги народу" Куницького, який приїхав на з'їзд партії у центрі Києва - Цензор.НЕТ 5880
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15.03.2021 00:01 Ответить
И что? Вай, какое страшное преступление - двойное гражданство))) Ну привлеките к ответственности. Какая там ответственность за такое большое преступление?

Я сам не против двойного гражданства. Пригодится на случай, если вы 74% зедебилов на следующих выборах снова выберете Зечмо или того лучше - ОПЗЖ.
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15.03.2021 15:51 Ответить
Головне "ви оберете". Я у ці 73% не входжу. Прийде час, притягнемо. А поки у владі "какая разніца"
Ну, якщо не має співпричетності до України, то скатертиною дорога. Такі країні у важкі часи тільки заважають.
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15.03.2021 16:48 Ответить
Да конечно, кого ни спросишь - никто за Зе уже не голосовал))) Где же эти 74% взялись если никто не выбирал?)))))
В стране тяжелые времена из-за большинства баранов среди народа. Как говорят, народ заслуживает свое правительство. Сами воруете по всей стране, решаете все по блату и за взятки, доходы скрываете и тд и тп.
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15.03.2021 20:58 Ответить
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