На Львовщине в результате оползня на песчаном карьере погиб водитель экскаватора, - ГСЧС. ФОТО

В селе Тростянец на Львовщине в результате оползня на песчаном карьере засыпало экскаватор, погиб водитель.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Поступила информация, что в с. Тростянец Николаевского района во время проведения работ на песчаном карьере произошел оползень, в результате чего под слоем почвы оказался экскаватор с водителем. В 16:30 тело погибшего водителя деблокировали", - говорится в сообщении.

К работам привлекалось 8 человек и 3 единицы техники, из них от ГСЧС 5 человек и 1 единица техники.

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