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Львовщина (2687) оползни (62) ГСЧС (4490)

На Львовщине в результате оползня на песчаном карьере погиб водитель экскаватора, - ГСЧС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В селе Тростянец на Львовщине в результате оползня на песчаном карьере засыпало экскаватор, погиб водитель.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Поступила информация, что в с. Тростянец Николаевского района во время проведения работ на песчаном карьере произошел оползень, в результате чего под слоем почвы оказался экскаватор с водителем. В 16:30 тело погибшего водителя деблокировали", - говорится в сообщении.

К работам привлекалось 8 человек и 3 единицы техники, из них от ГСЧС 5 человек и 1 единица техники.

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На Львовщине в результате оползня на песчаном карьере погиб водитель экскаватора, - ГСЧС 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Царство небесное водителю экскаватора, соболезнование родным и близким.
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15.03.2021 17:53 Ответить
RIP
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15.03.2021 17:55 Ответить
по идее должны быть укреплены кабины от таких случаев или они как автомбильные??
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15.03.2021 18:04 Ответить
Для обзора в кабине установлены широкие стекла. Массив грунта запросто их выдавит во внутрь кабины, а если даже и не выдавит, то все равно в кабине ограниченный запас воздуха.
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16.03.2021 11:11 Ответить
так он в кабине отехатьне мог бред
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15.03.2021 20:26 Ответить
Жуткая смерть
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15.03.2021 20:52 Ответить
Это какими же дебилми должны быть руководители этого карьера! Наверняка от слуг народа какая нибудь кухарка или баянист!!
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16.03.2021 17:11 Ответить
 
 