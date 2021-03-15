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На Львовщине в результате оползня на песчаном карьере погиб водитель экскаватора, - ГСЧС. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
В селе Тростянец на Львовщине в результате оползня на песчаном карьере засыпало экскаватор, погиб водитель.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает пресс-служба ГСЧС.
"Поступила информация, что в с. Тростянец Николаевского района во время проведения работ на песчаном карьере произошел оползень, в результате чего под слоем почвы оказался экскаватор с водителем. В 16:30 тело погибшего водителя деблокировали", - говорится в сообщении.
К работам привлекалось 8 человек и 3 единицы техники, из них от ГСЧС 5 человек и 1 единица техники.
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