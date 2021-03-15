Чиновники "Укрзализныци" отмыли почти 2 млн грн на фиктивном выполнении ремонтных работ, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины задокументировала противоправную схему хищения средств АО "Укрзализныця" за фиктивное выполнение ремонтных работ дизельгенераторов почти на 2 миллиона гривен. Состояние такого оборудования важно для обеспечения безопасности движения на объектах критической инфраструктуры.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники действовали при поддержке некоторых руководителей подразделений АО "Укрзализныця". Задокументировано, что, вопреки условиям договора, вместо выполнения капитальных ремонтных работ существующих на балансе дизельгенераторов, дельцы закупили дешевое оборудование неизвестного происхождения.

Для сокрытия незаконной сделки железнодорожники сфальсифицировали техническую, бухгалтерскую и другую документацию.

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Инициированные СБ Украины в пределах досудебного расследования экспертизы подтвердили, что в результате сделки АО "Укрзализныця" нанесен ущерб почти 2 млн грн.

Сообщено о подозрении главному инженеру одного из подразделений регионального филиала Юго-Западная железная дорога АО "Укрзализныця" по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются процессуальные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к сделке.

Разоблачение сделки проводилось Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины совместно с ГСУ Нацполиции под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

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