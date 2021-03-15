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отмывание денег (190) СБУ (18714) Укрзализныця (2635)

Чиновники "Укрзализныци" отмыли почти 2 млн грн на фиктивном выполнении ремонтных работ, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Служба безопасности Украины задокументировала противоправную схему хищения средств АО "Укрзализныця" за фиктивное выполнение ремонтных работ дизельгенераторов почти на 2 миллиона гривен. Состояние такого оборудования важно для обеспечения безопасности движения на объектах критической инфраструктуры.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники действовали при поддержке некоторых руководителей подразделений АО "Укрзализныця". Задокументировано, что, вопреки условиям договора, вместо выполнения капитальных ремонтных работ существующих на балансе дизельгенераторов, дельцы закупили дешевое оборудование неизвестного происхождения.

Для сокрытия незаконной сделки железнодорожники сфальсифицировали техническую, бухгалтерскую и другую документацию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныце" нужна программа реформ, но Наблюдательный совет не имеет для этого профессионального уровня, - нардеп Бондарев

Инициированные СБ Украины в пределах досудебного расследования экспертизы подтвердили, что в результате сделки АО "Укрзализныця" нанесен ущерб почти 2 млн грн.

Сообщено о подозрении главному инженеру одного из подразделений регионального филиала Юго-Западная железная дорога АО "Укрзализныця" по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются процессуальные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к сделке.

Разоблачение сделки проводилось Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины совместно с ГСУ Нацполиции под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

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Чиновники Укрзализныци отмыли почти 2 млн грн на фиктивном выполнении ремонтных работ, - СБУ 01
Чиновники Укрзализныци отмыли почти 2 млн грн на фиктивном выполнении ремонтных работ, - СБУ 02
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Топ комментарии
+8
Лещенко отримав від голови НКРЕКП Тарасюка 415 тис. гривень за компліментарні пости, - нардеп


Чиновники "Укрзализныци" отмыли почти 2 млн грн на фиктивном выполнении ремонтных работ, - СБУ - Цензор.НЕТ 9872
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15.03.2021 18:59
+6
Наглядає у наглядовій раді, щоб вкрадені кошти правильно розподілили.
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15.03.2021 19:06
+5
Ну отримав, хто б сумнівався. А далі що, а Зеленський? Що будемо далі робити з цією всепоглинаючою коррупцією? Так і далі будеш клоуном стрибати?
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15.03.2021 19:04
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Ну отримав, хто б сумнівався. А далі що, а Зеленський? Що будемо далі робити з цією всепоглинаючою коррупцією? Так і далі будеш клоуном стрибати?
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15.03.2021 19:04 Ответить
А чого б йому і не стрибати?
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15.03.2021 19:32 Ответить
Чиновники "Укрзализныци" отмыли почти 2 млн грн на фиктивном выполнении ремонтных работ, - СБУ - Цензор.НЕТ 2779
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15.03.2021 19:05 Ответить
А де наглядач,всіх часів та народів ,самий "правдивий" журнаГлист України !!!)))
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15.03.2021 19:01 Ответить
Наглядає у наглядовій раді, щоб вкрадені кошти правильно розподілили.
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15.03.2021 19:06 Ответить
Всего 2 млн. гривен? Такая мелочь недостойна внимания члена. Наглядовой рады.
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16.03.2021 00:33 Ответить
Ой, это уже не удивляет. Моют и перемывают бюджетные средства все подряд чиновники.Зеленский решил легализовать зарплаты в конвертах. Ну и для чего? Чтобы коррупционеры эти налоги разворовывали? Пока не прекратится коррупция не будет никакой чистой зарплаты.И пользы от нее не будет.
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15.03.2021 19:02 Ответить
тётю асю будут судить. по отмыванию - ёё работа.
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15.03.2021 19:11 Ответить
Стесняюсь спросить, а сирожа лещенко. что там наблюдает и за что сотни тысяч гривен получает? гнать его оттуда.
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15.03.2021 19:16 Ответить
Надо поднять до 2-х миллионов.
Может что увидит.
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15.03.2021 19:33 Ответить
как там дела у бородатой звезды? мне одному кажется, что он не справляется?
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15.03.2021 19:20 Ответить
О десятой части нам сообщили, по скромности....
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15.03.2021 19:28 Ответить
Чиновники "Укрзализныци" отмыли почти 2 млн грн на фиктивном выполнении ремонтных работ, - СБУ - Цензор.НЕТ 7619
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15.03.2021 20:05 Ответить
Чиновники "Укрзализныци" отмыли почти 2 млн грн на фиктивном выполнении ремонтных работ,
Мелкие шулера!
Во всем мире на вакцине сколько денег отмыли что У/З должно бвть стыдно...
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15.03.2021 20:07 Ответить
Чиновники "Укрзализныци" отмыли почти 2 млн грн на фиктивном выполнении ремонтных работ,
Мелкие шулера!
Во всем мире на вакцине сколько денег отмыли что У/З должно бвть стыдно...
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15.03.2021 20:09 Ответить
Все власти знают,что УЗ это кладезь отмывки любых бабок.
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15.03.2021 20:23 Ответить
Всё никак понять не могу, почему УЗ убыточна? Чиновники "Укрзалізниці" відмили майже 2 млн грн на фіктивному виконанні ремонтних робіт, - СБУ - Цензор.НЕТ 8413
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16.03.2021 11:18 Ответить
 
 