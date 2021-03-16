Спасатели ликвидировали пожар в ресторане на Подоле в Киеве, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

15 марта спасатели ликвидировали пожар на ул. Сагайдачного, 10, что в Подольском районе столицы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Сообщение пожаре поступило в ГСЧС 15 марта в 20:22. По прибытию было установлено, что возгорание возникло в вытяжном шкафу заведения общественного питания с последующим распространением на электрокабели и угрозой распространения на перекрытия между 1 и 2 этажом.

В 21:33 возгорание было локализовано на площади 35 кв. м, и в 21:39 ликвидировано. Жертв и пострадавших нет.









На месте происшествия работади 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 23 человека личного состава подразделений.

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Причину возникновения пожара будет устанавливать следствие.



