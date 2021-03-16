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Спасатели ликвидировали пожар в ресторане на Подоле в Киеве, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

15 марта спасатели ликвидировали пожар на ул. Сагайдачного, 10, что в Подольском районе столицы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Спасатели ликвидировали пожар в ресторане на Подоле в Киеве, - ГСЧС 01

Сообщение пожаре поступило в ГСЧС 15 марта в 20:22.  По прибытию было установлено, что возгорание возникло в вытяжном шкафу заведения общественного питания с последующим распространением на электрокабели и угрозой распространения на перекрытия между 1 и 2 этажом. 

В 21:33 возгорание было локализовано на площади 35 кв. м, и в 21:39 ликвидировано. Жертв и пострадавших нет.

Спасатели ликвидировали пожар в ресторане на Подоле в Киеве, - ГСЧС 02
Спасатели ликвидировали пожар в ресторане на Подоле в Киеве, - ГСЧС 03
Спасатели ликвидировали пожар в ресторане на Подоле в Киеве, - ГСЧС 04
Спасатели ликвидировали пожар в ресторане на Подоле в Киеве, - ГСЧС 05

На месте происшествия работади 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 23 человека личного состава подразделений.

Также смотрите: Ликвидировано возгорание в реанимационном отделении больницы на Харьковском шоссе в Киеве, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Причину возникновения пожара будет устанавливать следствие.

Спасатели ликвидировали пожар в ресторане на Подоле в Киеве, - ГСЧС 06
Спасатели ликвидировали пожар в ресторане на Подоле в Киеве, - ГСЧС 02

Автор: Володимир Янченко
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Иногда новости приводят в ступор...
ВВ Пу ободряюще пукнул
Величайший лидер современности покакал.
Бабушка взяла газету и пошла на огород. Вероятно она будет срать,потому что читать она не умеет...
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16.03.2021 01:32 Ответить
Страховку виплатять? )
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16.03.2021 04:52 Ответить
А чистить вытяжку, не знали?Так пусть работу пож.служб оплатят и посчитают:почистить или вызов оплатить.Тараканы,высушеные, скорей всего вспыхнули😄
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16.03.2021 12:17 Ответить
 
 