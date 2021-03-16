Торговец оружием задержан на Луганщине, - Нацполиция. ФОТО

В Луганской области правоохранители задержали 22-летнего жителя г. Рубежное, который занимался торговлей и боеприпасами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Правоохранители установили, что мужчина без предусмотренного законом разрешения, приобрел и хранил пистолет "RETAY G 17" (с замененным стволом), автомат Калашникова "АКС-74У", патроны к ним и гранату. Именно во время сбыта огнестрельного оружия и боеприпасов мужчина был задержан.

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По данному факту открыто уголовное производство по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.