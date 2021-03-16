РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
19816 посетителей онлайн
Новости Фото ПроисшествияФоторепортаж Силовики
4 101 10
Луганщина (6251) оружие (9394) Нацполиция (15752) правоохранительные органы (2943)

Торговец оружием задержан на Луганщине, - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Луганской области правоохранители задержали 22-летнего жителя г. Рубежное, который занимался торговлей и боеприпасами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Торговец оружием задержан на Луганщине, - Нацполиция 01

Правоохранители установили, что мужчина без предусмотренного законом разрешения, приобрел и хранил пистолет "RETAY G 17" (с замененным стволом), автомат Калашникова "АКС-74У", патроны к ним и гранату. Именно во время сбыта огнестрельного оружия и боеприпасов мужчина был задержан.

Торговец оружием задержан на Луганщине, - Нацполиция 02

Читайте: Сотрудникам полиции и директору оружейного магазина на Киевщине сообщено о подозрении в выдаче незаконных разрешений на оружие, - ГБР. ФОТОрепортаж

Торговец оружием задержан на Луганщине, - Нацполиция 03

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
пистолет стартовый.
АК, патроны и граната.... тоже стартовые.
показать весь комментарий
16.03.2021 02:04 Ответить
22 года ... мозгов нет и уже не будет.
показать весь комментарий
16.03.2021 02:08 Ответить
Капец у вас грамотные писаки
*В Луганской области правоохранители задержали 22-летнего жителя г. Рубежное, который занимался торговлей и боеприпасамию*
показать весь комментарий
16.03.2021 02:23 Ответить
а оказываются здесь есть законы, которые дают разрешения на приобретения стрелкового оружия:
Правоохранители установили, что мужчина без предусмотренного законом разрешения, приобрел и хранил пистолет "RETAY G 17" (с замененным стволом), автомат Калашникова "АКС-74У", патроны к ним и гранату.Источник:https://censor.net/ru/p3253536
Торговец оружием задержан на Луганщне, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4552 Торговец оружием задержан на Луганщне, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8244 Торговец оружием задержан на Луганщне, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5804
показать весь комментарий
16.03.2021 08:13 Ответить
Гаврош вырос, но дела своего не бросил
показать весь комментарий
16.03.2021 05:10 Ответить
Мужчин всегда притягивало оружие ,так было ,так есть и так будет ,но вот мозгов Господь отвесил всем по разному ,плюс молодость и имеем такой результат Торговец оружием задержан на Луганщне, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6110с умом надо всё делать ,с умом ...
показать весь комментарий
16.03.2021 07:51 Ответить
Закона про обіг зброї в Україні немає тому торгівля законна. Чим більше зброї у громадян тим сильніша буде у них свобода.
показать весь комментарий
16.03.2021 08:37 Ответить
Закона нет -Срок есть Торговця зброєю затримано на Луганщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4742 ото таке маємо
показать весь комментарий
16.03.2021 08:40 Ответить
Судячи з кількості коментарів то, тема дозволу на зброю вже ні кого не цікавить. Всі так чи інакше затоварилися
показать весь комментарий
16.03.2021 10:49 Ответить
 
 