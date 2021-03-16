Масштабный ремонт обхода Харькова стартовал сразу на двух участках, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

Стартовал масштабный ремонт обхода Харькова на трассе М-03 "Киев - Харьков - Довжанский", работы ведутся одновременно на двух участках.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Facebook пресс-служба "Укравтодора".

Так, на первом участке от транспортной развязки в сторону перекрестка с проспектом Людвига Свободы ведутся работы по фрезерованию покрытия и расчистке обочины от поросли. На участке работает компания "Автомагистраль-Юг".

Также работы по фрезерованию вскоре начнутся на Роганском жилом массиве на юго-востоке Харькова. На участке работает подрядная организация "Славдорстрой".

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Кроме того, на подъезде к международному аэропорту со стороны Киева, работы начнутся в ближайшее время.

Всего планируется обновить 58 километров вокруг Харькова на маршруте Песочин - Пятихатки - Рогань - Безлюдовка. Ожидается, что дорожное покрытие будет полностью обновлено, будут заменены знаки и разметка, а также будет обустроена обочина. Стоимость проекта – 1,8 млрд грн, срок выполнения - 2 года.

В "Укравтодоре" отмечают, что последний раз капитальный ремонт на обходе Харькова делали более 10 лет назад, межремонтный срок полностью исчерпан. Дорожное покрытие на некоторых участках дорожное покрытие уничтожено полностью из-за интенсивного движения тяжеловесного транспорта.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента Украины, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко заявил, что цель руководства страны на этот год - построить, реконструировать и отремонтировать не менее 4500 км украинских дорог.

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