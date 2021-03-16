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дороги (2497) Укравтодор (659) Харьков (6549) Большая стройка (720)

Масштабный ремонт обхода Харькова стартовал сразу на двух участках, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

Стартовал масштабный ремонт обхода Харькова на трассе М-03 "Киев - Харьков - Довжанский", работы ведутся одновременно на двух участках.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Facebook пресс-служба "Укравтодора".

Так, на первом участке от транспортной развязки в сторону перекрестка с проспектом Людвига Свободы ведутся работы по фрезерованию покрытия и расчистке обочины от поросли. На участке работает компания "Автомагистраль-Юг".

Масштабный ремонт обхода Харькова стартовал сразу на двух участках, - Укравтодор 01

Также работы по фрезерованию вскоре начнутся на Роганском жилом массиве на юго-востоке Харькова. На участке работает подрядная организация "Славдорстрой".

Масштабный ремонт обхода Харькова стартовал сразу на двух участках, - Укравтодор 02

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Кроме того, на подъезде к международному аэропорту со стороны Киева, работы начнутся в ближайшее время.

Всего планируется обновить 58 километров вокруг Харькова на маршруте Песочин - Пятихатки - Рогань - Безлюдовка. Ожидается, что дорожное покрытие будет полностью обновлено, будут заменены знаки и разметка, а также будет обустроена обочина. Стоимость проекта – 1,8 млрд грн, срок выполнения - 2 года.

Масштабный ремонт обхода Харькова стартовал сразу на двух участках, - Укравтодор 03

В "Укравтодоре" отмечают, что последний раз капитальный ремонт на обходе Харькова делали более 10 лет назад, межремонтный срок полностью исчерпан. Дорожное покрытие на некоторых участках дорожное покрытие уничтожено полностью из-за интенсивного движения тяжеловесного транспорта.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента Украины, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко заявил, что цель руководства страны на этот год - построить, реконструировать и отремонтировать не менее 4500 км украинских дорог.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+1
Если у гасинских экспорприировать наследие гепы то хватит на обустройство всех дорог харьковской области Масштабный ремонт обхода Харькова стартовал сразу на двух участках, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 6160 Масштабный ремонт обхода Харькова стартовал сразу на двух участках, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 8421
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16.03.2021 09:17
+1
Вообще объездная вокруг Харькова -внутри города и Гепа с Дупой за 16 лет правления ни копейки не вложили.На чужом горбу товарищи в рай едут.2 года на двух полосную трассу?Это называется профанация и попытка слямзить львиную долю.Иное и в голову не лезет.
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16.03.2021 09:37
+1
Окружная вокруг Харькова маленько дефективная ,имеет форму трёх четвертей окружности.Часть транзитного транспорта вынуждена въезжать в Харьков по двухполоске с южного направления в городском потоке и это создаёт значительные пробки.Куча ежедневных ДТП на окружной со смертями.
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16.03.2021 09:53
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Если у гасинских экспорприировать наследие гепы то хватит на обустройство всех дорог харьковской области Масштабный ремонт обхода Харькова стартовал сразу на двух участках, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 6160 Масштабный ремонт обхода Харькова стартовал сразу на двух участках, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 8421
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16.03.2021 09:17 Ответить
там дороги не было воообще. Дай Бог
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16.03.2021 09:59 Ответить
МАСШТАБНАЯ ГЕНЕРАЛЬНАЯ ГЛОБАЛЬНАЯ ВСЕОБЪЕМЛЮЩАЯ _- во эпитеты!!
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16.03.2021 09:26 Ответить
писатель, может, с будуна, прёт
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16.03.2021 09:27 Ответить
объезда не будет, будет обход. У Кличка поучитесь- дороги гавно
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16.03.2021 09:26 Ответить
Вообще объездная вокруг Харькова -внутри города и Гепа с Дупой за 16 лет правления ни копейки не вложили.На чужом горбу товарищи в рай едут.2 года на двух полосную трассу?Это называется профанация и попытка слямзить львиную долю.Иное и в голову не лезет.
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16.03.2021 09:37 Ответить
Ну не вся внутри, но немалая часть.
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16.03.2021 09:57 Ответить
Там ще шось зфрезерувати можна?
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16.03.2021 09:47 Ответить
До раши 40 км . Зачем им объездная? 😀😀😀
В это же момент ДОРОГУ НА ДНЕПР ТАК И НЕ ЗАВЕРШИЛИ
В районе Царичанки , Китай город ( вчера ехала подруга) сплошные ямы
Это позорище - а там дорога к Черному морю и курортам для украинцев
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16.03.2021 09:50 Ответить
Окружная вокруг Харькова маленько дефективная ,имеет форму трёх четвертей окружности.Часть транзитного транспорта вынуждена въезжать в Харьков по двухполоске с южного направления в городском потоке и это создаёт значительные пробки.Куча ежедневных ДТП на окружной со смертями.
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16.03.2021 09:53 Ответить
ям не вижу. нахрена ее обновлять?в Украине хуже дорог нет?распил.
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16.03.2021 10:27 Ответить
из-за интенсивного движения тяжеловесного транспорта.Источник: https://censor.net/ru/p3253554

Расстреливать уродов! Все зло на дорогах от грузовиков!
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16.03.2021 11:31 Ответить
А что же делали до этого, двадцать лет , два жидовских ******** Гепа и Допа??? Только воровали и вели дружбу с пуйлом -******??? ******** еврейские!!
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16.03.2021 13:04 Ответить
Не успели остыть ноги у гепы как соратники кинулись заметать следы деятельности. Национализируйте имущество гепы и на те деньги можно сделать ещё одно кольцо вокруг Харькова.
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16.03.2021 14:00 Ответить
 
 