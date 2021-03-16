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"Разведчик убежден: Крым - это Украина": В Киеве потроллили российских дипломатов к годовщине "референдума". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

В ночь с 15 на 16 марта в Киеве возле мест проживания и работы российских дипломатов появились наклейки, на которых россияне признают оккупированный Крым украинским.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

Так, на информационных материалах изображены лица сотрудников российской дипмиссии, одновременно работающих на Главное управление Генштаба РФ и ФСБ.

Разведчик убежден: Крым - это Украина: В Киеве потроллили российских дипломатов к годовщине референдума 01

На плакатах на украинском и русском языках написано, что дипломаты убеждены, что Крым - это Украина.

Разведчик убежден: Крым - это Украина: В Киеве потроллили российских дипломатов к годовщине референдума 02
Разведчик убежден: Крым - это Украина: В Киеве потроллили российских дипломатов к годовщине референдума 03
Разведчик убежден: Крым - это Украина: В Киеве потроллили российских дипломатов к годовщине референдума 04
Разведчик убежден: Крым - это Украина: В Киеве потроллили российских дипломатов к годовщине референдума 05

Кроме того, на служебных автомобилях россиян даже наклеили украинский Тризуб.

Разведчик убежден: Крым - это Украина: В Киеве потроллили российских дипломатов к годовщине референдума 06
Разведчик убежден: Крым - это Украина: В Киеве потроллили российских дипломатов к годовщине референдума 07

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+9
А вот украинский Тризуб на машины всякой расеянской нечести клеить не стоило.
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16.03.2021 09:37
+6
Кубань та Ставропілля були у складі УНР (до речі, ця країна була визнана міжнародною спільнотою), а от захопили її так звані "більшовики". Можете "погуглить" карти України 1918 року. А те що червона чума разом з коричневою почали ділити Європу у 1939 і внаслідок цього території СРСР збільшились (не тільки Української РСР, а ще й Білоруської) - то вже інша історія
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16.03.2021 10:09
+6
Так само казали прибалтам до 90-х
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16.03.2021 10:47
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Росіяни знають що скоро доведеться повертати Крим і Донбас, а ще платити за збитки від окупації...
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16.03.2021 09:32 Ответить
"Мечты,мечты, где ваша сладость..." Эдиний реальний спосіб повернути захоплене -зникнення Єрефії у катаклізмах 3 світової. Однак і УКраїні тоді попаде не слабо.
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16.03.2021 09:35 Ответить
Не факт. Припустимо, в РФ розпочнуться акції протесту масштабів українського майдану, тоді російській владі буде точно не до Криму. І тут з'являються "зелені чоловічки" з галицьким акцентом...
Або ж одночасно виникають сепаратиські рухи в Сибіру, Північному Кавказі...
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16.03.2021 10:40 Ответить
Так само казали прибалтам до 90-х
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16.03.2021 10:47 Ответить
давайте вспомним, как без шороху и пыли развалился совок
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16.03.2021 11:32 Ответить
Не путайте россию и совок...совок был за колючей проволокой голодный и босой, кроме оружия там почти ничего не было, плановая экономика привела к полной нищете население, заграница казалась чем то не досягаемым..............
Сейчас россия с рыночной экономикой и за свои газ и нефть им продадут все, что они захотят, не выдумывайте про развал...глупости это. А если и будут там всякие бунты, то большая часть просто разбежится по миру...загаживая его ещё больше, своим присутствием.
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17.03.2021 10:05 Ответить
Якби клеїли вдень, патріотів би притягнули до адмін відповідальності.
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16.03.2021 09:32 Ответить
Мінімум - умовні строки, дивіться на ситуацію в країні відкритими очима! (
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16.03.2021 09:37 Ответить
А вот украинский Тризуб на машины всякой расеянской нечести клеить не стоило.
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16.03.2021 09:37 Ответить
ХВВ, було б в самий раз.
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16.03.2021 09:39 Ответить
Та не, правильно повлекли. Хай мокшей колбасит от злобы.
Для них тризуб как солнечный свет для упырей
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16.03.2021 16:08 Ответить
Ну не знаю. Проти нечисті допомагає свята вода, хрест і український Тризуб. Від останнього аж підгорають)))
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17.03.2021 10:42 Ответить
Течёт река Волга конца и края нет "Разведчик убежден: Крым - это Украина": В Киеве потроллили российских дипломатов к годовщине "референдума" - Цензор.НЕТ 5828
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16.03.2021 09:39 Ответить
В Крыму часто оккупанты поют эту песню "Разведчик убежден: Крым - это Украина": В Киеве потроллили российских дипломатов к годовщине "референдума" - Цензор.НЕТ 6862 может свалят скоро к Волге.
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16.03.2021 09:43 Ответить
Московиты вы с Китаем разберитесь ,чужое нужно возвращать . "Розвідник переконаний: Крим - це Україна": У Києві потролили російських дипломатів до річниці "референдуму" - Цензор.НЕТ 3325
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16.03.2021 09:45 Ответить
А що СРСР подарував Україні? Мо я що не знаю...
Чи то ви про Крим? Так ті ж люди того ж року забрали в України Кубань та Ставропілля. Вчи власну історію, лапоть!
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16.03.2021 09:55 Ответить
Кубань та Ставропілля були у складі УНР (до речі, ця країна була визнана міжнародною спільнотою), а от захопили її так звані "більшовики". Можете "погуглить" карти України 1918 року. А те що червона чума разом з коричневою почали ділити Європу у 1939 і внаслідок цього території СРСР збільшились (не тільки Української РСР, а ще й Білоруської) - то вже інша історія
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16.03.2021 10:09 Ответить
Белгородскую область, Воронежскую, Кубань, Краснодарский край. Как писал Чехов, он родился в славном украинском городе Таганроге. При совке из автобиографии убрали слово "украинский". Так у москалей появился великий РУССКИЙ писатель. Ну, как Гоголь, Пушкин, Багратион, Айвазовский, Лермонтов, Беринг, Королев, Циалковский и другие великие "русские"
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16.03.2021 10:07 Ответить
Не зовсім так. Крим приєднали до України в 1954, а Кубань, Ставропілля, Таганрог і т.д. - забрали раніше, в період з 1918 по 1922 рр.
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16.03.2021 10:34 Ответить
Кубань, тем более Ставрополье, никогда не были в составе УНР. Они обдумывали такую возможность, но думы к карте не пришьёшь
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16.03.2021 11:25 Ответить
Сибирь
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16.03.2021 10:00 Ответить
Власть, которая пришла после майдана, была абсолютно некомпетентна и состояла с бестолковых дей. В результате, сдача Крыма.
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16.03.2021 10:01 Ответить
Такий собі тролінг...
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16.03.2021 10:10 Ответить
Треба було на машини суворого Степана Андрійовича наклеїти, щоб диміло з їх нижніх трубопроводів "Розвідник переконаний: Крим - це Україна": У Києві потролили російських дипломатів до річниці "референдуму" - Цензор.НЕТ 7574
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16.03.2021 11:52 Ответить
а чего номера белые? они вроде как красными должны быть.
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16.03.2021 11:56 Ответить
Это в московии дипномера красные.
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17.03.2021 00:23 Ответить
Навіщо писати кацапською,чи продовжуєте плазувати перед окупантами навіть тут?!
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16.03.2021 21:55 Ответить
"Розвідник переконаний: Крим - це Україна": У Києві потролили російських дипломатів до річниці "референдуму" - Цензор.НЕТ 851
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17.03.2021 01:25 Ответить
 
 