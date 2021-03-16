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"Разведчик убежден: Крым - это Украина": В Киеве потроллили российских дипломатов к годовщине "референдума". ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж
В ночь с 15 на 16 марта в Киеве возле мест проживания и работы российских дипломатов появились наклейки, на которых россияне признают оккупированный Крым украинским.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".
Так, на информационных материалах изображены лица сотрудников российской дипмиссии, одновременно работающих на Главное управление Генштаба РФ и ФСБ.
На плакатах на украинском и русском языках написано, что дипломаты убеждены, что Крым - это Украина.
Кроме того, на служебных автомобилях россиян даже наклеили украинский Тризуб.
Топ комментарии
+9 Тарапунька
показать весь комментарий16.03.2021 09:37
+6 Evgeny N
показать весь комментарий16.03.2021 10:09
+6 lezyo
показать весь комментарий16.03.2021 10:47
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Або ж одночасно виникають сепаратиські рухи в Сибіру, Північному Кавказі...
Сейчас россия с рыночной экономикой и за свои газ и нефть им продадут все, что они захотят, не выдумывайте про развал...глупости это. А если и будут там всякие бунты, то большая часть просто разбежится по миру...загаживая его ещё больше, своим присутствием.
Для них тризуб как солнечный свет для упырей
Чи то ви про Крим? Так ті ж люди того ж року забрали в України Кубань та Ставропілля. Вчи власну історію, лапоть!