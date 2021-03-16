"Разведчик убежден: Крым - это Украина": В Киеве потроллили российских дипломатов к годовщине "референдума". ФОТОрепортаж

В ночь с 15 на 16 марта в Киеве возле мест проживания и работы российских дипломатов появились наклейки, на которых россияне признают оккупированный Крым украинским.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

Так, на информационных материалах изображены лица сотрудников российской дипмиссии, одновременно работающих на Главное управление Генштаба РФ и ФСБ.

На плакатах на украинском и русском языках написано, что дипломаты убеждены, что Крым - это Украина.









Кроме того, на служебных автомобилях россиян даже наклеили украинский Тризуб.





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