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взрыв (6119) Киевская область (3538) Нацполиция (15752)

Рано утром в Боярке произошел взрыв: повреждены четыре автомобиля и ближайшие дома, вероятно, есть пострадавший. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Полицейские Киевской области устанавливают обстоятельства взрыва в Боярке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

"Сегодня около 4 утра на одной из улиц города Боярка произошел взрыв. По предварительной информации, никто не пострадал.

В результате взрыва повреждены трансформатор, линии электропередач, 4 автомобиля, окна и заборы 5 ближайших домов. Образовалась воронка", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работают следственно-оперативная группа, взрывотехники, криминалистическая лаборатория, кинологи полиции Киевщины, а также прокуроры Фастовской окружной прокуратуры.

По результатам осмотра места происшествия с участием судебно-медицинских экспертов, от взрыва вероятно пострадал один человек.

Рано утром в Боярке произошел взрыв: повреждены четыре автомобиля и ближайшие дома, вероятно, есть пострадавший 01

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины

Сейчас коммунальщики восстанавливают электроснабжение и ликвидируют последствия взрыва.

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После проведения проверки и установления всех обстоятельств, правоохранители предоставят правовую квалификацию события.

Рано утром в Боярке произошел взрыв: повреждены четыре автомобиля и ближайшие дома, вероятно, есть пострадавший 02
Фото: сайт полиции
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Хтось все таки постарждав. На фарш розірвало
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16.03.2021 10:15 Ответить
Есть таксисты-пофигисты....
Пофигисты-футболисты...
Пофигисты-моряки!
Пофигисты-скорняки
И...что особенно отрадно....
Пофигисты-взрывники!
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16.03.2021 12:14 Ответить
Покинута хата наводить на роздуми. Схоже, що прямо у садку зберігали чималу кількість вибухонебезпечних речовин, це може бути і підготовкою до теракту.
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16.03.2021 10:24 Ответить
Сільський дурник зі старих викопних снарядів добував вибухівку та метал. Ось і нарвався на шрапнельний снаряд у якого вибух направлений з великою кількістю вражаючих елементів в одному (іноді в двох протилежних) напрямку.
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16.03.2021 12:04 Ответить
ежедневная граната? дело обычное... Рано-вранці в Боярці стався вибух: пошкоджено чотири автомобілі і найближчі будинки, ймовірно є потерпілий - Цензор.НЕТ 7319
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16.03.2021 11:14 Ответить
А как,в таком месте пострадали 4машины?Это ж не двор в городе.
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16.03.2021 11:46 Ответить
Це ж треба вміти так фотографувати аби ніхріна не було зрозуміло. Де хоч та воронка? Якось дивно розташовані наслідки вибуху. Паркан пошкоджено по діагоналі присадибної ділянки. Таке враження наче старий шрапнельний снаряд вибухнув.
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16.03.2021 11:53 Ответить
і що то так рвонули що пів вулиці забору знесло ??
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17.03.2021 08:09 Ответить
 
 