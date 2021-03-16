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Украинские ВМС в акватории Черного моря провели совместные тренировки с противоминной группой НАТО. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

В акватории Черного моря катерная тактическая группа Военно-Морских Сил ВС Украины вместе с постоянной морской противоминной группой НАТО № 2 (SNMCMG2) провели совместные тренировки на море типа PASSEX.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет АрмияInform.

Цель тренировки - отработка взаимодействия в составе многонациональных тактических соединений экипажей кораблей ВМС Украины с ВМС Турции, Румынии и Королевских ВМС Испании. Все элементы обучения спланированы и отработаны в соответствии со стандартами и процедурами Альянса.

"В определенном районе отработаны тренировки по противоминным действиям в составе группы кораблей, передаче грузов на ходу, отражению средств воздушного нападения противника и проведению корабельно-боевого обучения по проводке за тралами.

Украинские ВМС в акватории Черного моря провели совместные тренировки с противоминной группой НАТО 01

Кроме того, отработаны элементы тактического маневрирования, тренировки по сигналопроизводству с использованием международной системы сигналов, освещения морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства", - сказано в сообщении.

Украинские ВМС в акватории Черного моря провели совместные тренировки с противоминной группой НАТО 02

Отмечается, что это уже вторые в этом году тренировки типа PASSEX с участием украинских ВМС с кораблями Альянса, которые осуществляются для поддержания безопасности в Черноморском регионе и совершенствования обучаемости и совместимости при выполнении совместных морских операций (задач) в составе многонациональных тактических групп.

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Также сообщается, что задача второй Постоянной противоминной группы НАТО (как одной из морских групп быстрого реагирования НАТО) - поиск, обнаружение и уничтожение морских мин, а также сопровождение кораблей и судов через минные заграждения.

Украинские ВМС в акватории Черного моря провели совместные тренировки с противоминной группой НАТО 03
Украинские ВМС в акватории Черного моря провели совместные тренировки с противоминной группой НАТО 04
Украинские ВМС в акватории Черного моря провели совместные тренировки с противоминной группой НАТО 05
Украинские ВМС в акватории Черного моря провели совместные тренировки с противоминной группой НАТО 06
Украинские ВМС в акватории Черного моря провели совместные тренировки с противоминной группой НАТО 07
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Топ комментарии
+4
какой там лошаник? у кацапни он был в единственном экземпляре и команда удмуртов одна была, которая умела им управлять.
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16.03.2021 11:51
+3
Підтвердження на стіл!
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16.03.2021 12:26
+1
Krasivo vigljadit kogda vmeste s Ukrainskim praporom nad karabljom vijajet flag NATO.
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16.03.2021 11:56
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Могли б уже какого-нить лошарика притопить, чтоб два раза не ездить...
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16.03.2021 11:29 Ответить
какой там лошаник? у кацапни он был в единственном экземпляре и команда удмуртов одна была, которая умела им управлять.
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16.03.2021 11:51 Ответить
Та любой. Должна ж быть польза от этих учений...
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16.03.2021 11:55 Ответить
Чого не послали Айленда а тільки Гюрзу?
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16.03.2021 11:41 Ответить
Выходит при Зеленском они плавать не будут
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16.03.2021 12:02 Ответить
Krasivo vigljadit kogda vmeste s Ukrainskim praporom nad karabljom vijajet flag NATO.
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16.03.2021 11:56 Ответить
А в это время Гелетей купил себе усадьбу в Англии за 36 млн.фунтов. Вот где деньги на ВСУ.
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16.03.2021 12:21 Ответить
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16.03.2021 12:26 Ответить
смотрел - не заметил украинских кораблей.
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16.03.2021 18:09 Ответить
 
 