Группа выходцев из Сирии осуществляла денежные переводы для международной террористической организации, - СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве организованную группу выходцев из Сирии, которая занималась незаконными валютными переводами. Транзакции проводились в обход банков, в рамках так называемой системы "хавала", в том числе в интересах международных террористических группировок.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, по результатам проведения ряда обысков в Киеве и Одесской области правоохранителями изъято:
- наличные более чем 3,9 млн гривен;
- банковские карточки, которые использовались для незаконных операций;
- "черная бухгалтерия" и другие материалы, имеющие доказательственное значение.
Оперативники спецслужбы установили, что через систему, которая функционирует вне украинского законодательства и вне контроля финансового мониторинга Украины, злоумышленники проводили финансовые операции в интересах участников международных террористических группировок.
Сейчас в Киеве организатору схемы сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения в сфере противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем, и финансировании терроризма.
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нечего им мешать, помогать нужно
Символічна назва. Групу ісламістських відморозків накрили - а система хавала, хаває і буде хавати. Бо чавити терористичну інфраструктуру треба на корінні.
Хавала - озаначает "передача"
Банки защемили? - значит люди найдут другие способи, Биткоин, хавала.....