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Киев (24545) Одесская область (3106) СБУ (18718) Сирия (3015) терроризм (18658)

Группа выходцев из Сирии осуществляла денежные переводы для международной террористической организации, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве организованную группу выходцев из Сирии, которая занималась незаконными валютными переводами. Транзакции проводились в обход банков, в рамках так называемой системы "хавала", в том числе в интересах международных террористических группировок.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, по результатам проведения ряда обысков в Киеве и Одесской области правоохранителями изъято:

- наличные более чем 3,9 млн гривен;
- банковские карточки, которые использовались для незаконных операций;
- "черная бухгалтерия" и другие материалы, имеющие доказательственное значение.

Оперативники спецслужбы установили, что через систему, которая функционирует вне украинского законодательства и вне контроля финансового мониторинга Украины, злоумышленники проводили финансовые операции в интересах участников международных террористических группировок.

Сейчас в Киеве организатору схемы сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения в сфере противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем, и финансировании терроризма.

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Группа выходцев из Сирии осуществляла денежные переводы для международной террористической организации, - СБУ 01
Группа выходцев из Сирии осуществляла денежные переводы для международной террористической организации, - СБУ 02
Группа выходцев из Сирии осуществляла денежные переводы для международной террористической организации, - СБУ 03
Группа выходцев из Сирии осуществляла денежные переводы для международной террористической организации, - СБУ 04
Группа выходцев из Сирии осуществляла денежные переводы для международной террористической организации, - СБУ 05
Группа выходцев из Сирии осуществляла денежные переводы для международной террористической организации, - СБУ 06

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
Если принять во внимание, что кузница кадров мусульманского экстремизма находится в москве в институте "дружбы народов" им. патриса лумумбы, ответ станет более, чем очевиден.
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16.03.2021 11:48
+4
Понапускала Україна теж усілякого кодла.Мало нам москалів.
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16.03.2021 11:57
+3
Транзакции проводились в обход банков, в рамках так называемой системы "хавала", в том числе в интересах международных террористических группировок.Источник: https://censor.net/ru/p3253592

Символічна назва. Групу ісламістських відморозків накрили - а система хавала, хаває і буде хавати. Бо чавити терористичну інфраструктуру треба на корінні.
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16.03.2021 11:47
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а что вообще делают агенты Ассада в Украине?
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16.03.2021 11:42 Ответить
Если принять во внимание, что кузница кадров мусульманского экстремизма находится в москве в институте "дружбы народов" им. патриса лумумбы, ответ станет более, чем очевиден.
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16.03.2021 11:48 Ответить
патриоты Сирии сражаются против рашки.

нечего им мешать, помогать нужно
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16.03.2021 13:31 Ответить
Невже вони Ассаду гроші перераховували?
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16.03.2021 11:46 Ответить
Транзакции проводились в обход банков, в рамках так называемой системы "хавала", в том числе в интересах международных террористических группировок.Источник: https://censor.net/ru/p3253592

Символічна назва. Групу ісламістських відморозків накрили - а система хавала, хаває і буде хавати. Бо чавити терористичну інфраструктуру треба на корінні.
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16.03.2021 11:47 Ответить
так и писали в назначении платежа-международной террористической организации?
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16.03.2021 11:50 Ответить
Назначение должно совпадать с контрактом. Иначе платёж в банке не пропустят.
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16.03.2021 11:54 Ответить
Физически нет никакого платежа и банки не участвуют...
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16.03.2021 12:21 Ответить
Ага. А налик в конвертах слали через почту заказным письмом Група вихідців із Сирії здійснювала грошові перекази для міжнародної терористичної організації, - СБУ - Цензор.НЕТ 9903
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16.03.2021 12:22 Ответить
Почитай на досуге - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0
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16.03.2021 12:24 Ответить
Даже в этой системе есть движение безнала по счетам. Другое дело, что между отправителем и получателем нет явной финансовой цепочки, но это особенность реализации.
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16.03.2021 12:55 Ответить
Кстати, такие схемы работали и работают в Украине, например, в крупных торговых сетях.
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16.03.2021 12:57 Ответить
Есть спрос - Будет предложение.
Хавала - озаначает "передача"
Банки защемили? - значит люди найдут другие способи, Биткоин, хавала.....
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16.03.2021 11:54 Ответить
Да прямо защемили у нас банки.
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16.03.2021 12:25 Ответить
Пусь проверят владельцев рынков секонд-хенд одежды и узнают куда идут деньги от продажи "гуманитарной помощи".
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16.03.2021 11:56 Ответить
Понапускала Україна теж усілякого кодла.Мало нам москалів.
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16.03.2021 11:57 Ответить
тобто відшукувати ісламістів як два пальці об асфальт(знаючи що ми їм не цікаві)! а от щемити рашинських колаборантів та зрадників- нікак ніззя, пріказа нєт
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16.03.2021 11:59 Ответить
ооо самая мирная религия сразу после рпц
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16.03.2021 12:05 Ответить
обменяйте их с рашкой на наших пленных ребят в луганде... рашка игиловцев с удовольствием к себе на кичу заберёт....а нам эта сирия и на х.. не упала!
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16.03.2021 12:11 Ответить
Какие, блдь, выходцы? Незаконные мигранты, блдь, коих арестовать и выдворить к херам.
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16.03.2021 12:51 Ответить
В Одессе на Новый год, Думская площадь просто потемнела от черных морд. Я не думал что это в таком масштабе.
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16.03.2021 13:02 Ответить
Так яким саме організаціям вони кошти перераховували? "ІДІЛ" в статті ніде не згадується. Можливо, вони курдські повстанцям допомагали, які воювали з ісламістами, а коли перемогли, їх всі кинули?
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16.03.2021 14:24 Ответить
"финансировании терроризма".... десь я вже то чув... в них теж заблокували телеканали? як у мертвечука?
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16.03.2021 14:55 Ответить
 
 