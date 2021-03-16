РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15899 посетителей онлайн
Новости Фото ПроисшествияФоторепортаж Агрессия России против Украины
3 313 1
контрразведка (485) СБУ (18718)

Контрразведка СБУ заблокировала нелегальный экспорт технологий для ремонта военного авиаоборудования. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Контрразведка СБУ заблокировала нелегальный экспорт технологий для ремонта военного авиаоборудования. ФОТО

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили должностных лиц одного из госпредприятий на организации нелегального экспорта военных технологий в сфере ремонта оборудования боевых самолетов.

По предварительным данным, чиновники оборонного госпредприятия направили группу специалистов в одну из стран Юго-Восточной Азии для предоставления зарубежным заказчикам услуг военного назначения без разрешительных документов Государственной службы экспортного контроля Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

При этом, выполнение соответствующих работ предусматривает вывоз за границу технологической и конструкторской документации для обслуживания военного авиационного оборудования.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Предотвращена потенциальная угроза радиоактивного загрязнения окружающей среды на Житомирщине, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж

Сейчас следователи СБУ сообщили о подозрении трем должностным лицам госпредприятия по ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины. Также решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности других лиц, причастных к правонарушению.

Контрразведка СБУ заблокировала нелегальный экспорт технологий для ремонта военного авиаоборудования 01

Продолжается досудебное следствие под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
мусора шото не поделили
показать весь комментарий
16.03.2021 14:28 Ответить
 
 