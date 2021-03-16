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вымогательство (428) похищение (1658) СБУ (18718) Харьков (6549)

Сотрудник СБУ в Харькове похитил мужчину в интересах российской компании, - ГБР. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Оперативники Главного управления внутренней безопасности СБ Украины разоблачили сотрудника одного из центральных подразделений Службы, участвовавшего в организованной группировке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В рамках этой работы пресечена противоправная деятельность группы из четырех человек, в состав которой входил действующий сотрудник Службы.

Во время досудебного расследования оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники для собственного обогащения похитили и незаконно удерживали жителя Харькова. За освобождение они требовали у потерпевшего 40 тыс. евро и 1,6  млн грн. Участники группировки угрожали мужчине насилием и физической расправой. После согласия оплатить через определенное время всю сумму денег, они отпустили потерпевшего.

Сейчас всем участникам группы сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Сотруднику СБУ судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Санкции статей предусматривают наказание до 7 лет лишения свободы.

В ГБР сообщают, что сотрудник СБУ похитил человека в интересах российской компании.

"Установлено, что в прошлом году с целью незаконного обогащения правоохранитель вступил в преступный сговор с тремя гражданскими лицами. Действуя в указанной группе лиц, он похитил и незаконно лишил свободы бывшего руководителя представительства одной из финансово-партнерских Интернет-сетей российской компании. В дальнейшем, во время незаконного содержания потерпевшего против его воли он требовал передать им 40 000 евро и 1 600 000 грн, которые представители указанной компании ошибочно считали своей собственностью", - говорится в сообщении.

Также читайте: Контрразведка СБУ заблокировала нелегальный экспорт технологий для ремонта военного авиаоборудования. ФОТО

Сотрудник СБУ в Харькове похитил мужчину в интересах российской компании, - ГБР 01
Сотрудник СБУ в Харькове похитил мужчину в интересах российской компании, - ГБР 02
Сотрудник СБУ в Харькове похитил мужчину в интересах российской компании, - ГБР 03
Сотрудник СБУ в Харькове похитил мужчину в интересах российской компании, - ГБР 04

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+16
якесь бандитське кодло а не СБУ
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16.03.2021 12:57
+15
При черте баканове СБУ из уважаемой организации превратилась в обыкновенную мусарню времен захарченко...
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16.03.2021 12:47
+9
Здається вчора був телефонний запис, де Медведчук рекомендував Суркову Грицака як "сваєго уважаємого челавєка".
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16.03.2021 12:53
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Не первый раз.
Такая у них "работа".
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16.03.2021 12:47 Ответить
При черте баканове СБУ из уважаемой организации превратилась в обыкновенную мусарню времен захарченко...
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16.03.2021 12:47 Ответить
Здається вчора був телефонний запис, де Медведчук рекомендував Суркову Грицака як "сваєго уважаємого челавєка".
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16.03.2021 12:53 Ответить
Скільки коштує така брехня?
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16.03.2021 15:54 Ответить
Ой, давай расскажи, когда это СБУ было полезно, а не просто занимались рекетирсвом, будет очень интересная,но короткая, история.
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16.03.2021 13:03 Ответить
при баканове хоть стали арестовывать работяг из СБУ а вспомни при призиденте с барыжным прошлым были ли такие случае обнародованы???
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16.03.2021 13:05 Ответить
Сказки порошоботов, каким всегда было таким и осталось.
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16.03.2021 13:31 Ответить
Ты сам в каком батальоне повоевал, до прихода Клована во власть?
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16.03.2021 13:38 Ответить
Ага, если не нравиться порош иди и сдохни в окопе, мы все это слышали уже много лет подряд, смените методички, клоуны.
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16.03.2021 13:52 Ответить
Смени методичку ты ватан , так как тебе Порох дышать мешает и сидеть не можешь спо4ойно , из- за кола в том месте , на котором сидишь !
Привет портянке )
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16.03.2021 14:04 Ответить
Чето у тебя подгорело, тоже из них?
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16.03.2021 14:12 Ответить
Вони не Добкіна похітілі? Навряд. А було б добре, аби його. Але в СБУ на добкіних не встає.
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16.03.2021 12:47 Ответить
Попкин уже никому не нужен, даже рашке.
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16.03.2021 13:30 Ответить
Ну не факт, там кажуть, Допа, Гепа і ще пару чуваків взяли у кацапів бабки під створення ХНР, поторгували мордами на фоні кацапських тряпок і забрали бабки собі... Через це Гепу стріляли, іншого чувака вбили.
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16.03.2021 13:33 Ответить
Навряд чи Гепу за це вбили. Там його кореші до влади офіційно рвалися.
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16.03.2021 14:09 Ответить
Своих ловят . Когда на чужих будет время ?
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16.03.2021 12:50 Ответить
І це вони разом з поліцаями будуть вирішувати замість Конституції і Закону, кому можна надавати зброю, а кому її - зась?
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16.03.2021 12:54 Ответить
якесь бандитське кодло а не СБУ
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16.03.2021 12:57 Ответить
Це не просто СБУ, а ЧК-ГПУ-НКВС-КДБ-СБУ.
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16.03.2021 13:34 Ответить
так стерненко тоже самое сделал...
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16.03.2021 15:11 Ответить
ФСБ(у)
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16.03.2021 15:23 Ответить
Це давно відомо- незаконні озброєні угрупування утворені в неконституційний спосіб лвляь своїх членів на кримінальних злочинах! Співробітник СБУ брав участь у діяльності угруповання, що викрало чоловіка в Харкові - Цензор.НЕТ 6086 І сміх і гріх!
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16.03.2021 12:57 Ответить
Чему удивляться, если председатель СБУ Баканов в 2011 г. был фигурантом расследования о разворовывании 3,888 млн грн/ Баканов занимает руководящую должность в испанской фирме, что противоречит закону. 22.05. 20
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16.03.2021 12:58 Ответить
У комітетчиків економічну складову так і не відібрали. Ні при Петі, ні при клоунові. Відділ "К" живе і процвітає, мафія всередині мафії.
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16.03.2021 13:02 Ответить
Менять надо не Сытника, а верланова, а еще лучше шоумена.
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16.03.2021 13:10 Ответить
Верланова на Любченко поменяли с неизменным конечным результатом...
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16.03.2021 13:25 Ответить
Помните фильм "Бриллиантовая рука" - "...А между прочим в соседнем селе жених украл...члена партии!!??"
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16.03.2021 13:10 Ответить
ага . бее-е-е Співробітник СБУ брав участь у діяльності угруповання, що викрало чоловіка в Харкові - Цензор.НЕТ 966
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16.03.2021 15:25 Ответить
СБУ скурвилась еще в 90-х, когда им в руки попала золотая жила в виде борьбы с контрабандой и экономическими преступлениями.
Но, как ни крути, этого СБУшника разоблачила внутрення безопасность СБУ, то есть, идет потихоньку самоочищение. Я, к примеру, не помню еще 5 лет назад таких заголовков.
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16.03.2021 13:12 Ответить
То есть, "представители расейской компании" наняли "действующего сотрудника СБУ", чтобы наехать на своего сотрудника...
Да это любимая работа эсбэушной шушвали - крышевать и прессовать!
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16.03.2021 13:25 Ответить
Мені подобається визначення, "ошибочно считали своей собственностью" Співробітник СБУ брав участь у діяльності угруповання, що викрало чоловіка в Харкові - Цензор.НЕТ 2723
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16.03.2021 13:32 Ответить
Ви подивіться на якій тачці цей сбушник катався. А скільки там ще таких, як він, продовжують кататися!
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16.03.2021 13:38 Ответить
Ездил себе такой сотрудник СБУ на тюнингованном BMW X5 предпоследней модели и никогда никого это не смущало и не интересовало ... А оказалось (естественно) что не просто так все.
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16.03.2021 13:38 Ответить
Стерненко по такому же обвинению, шитому белыми нитками, преступник судья-дамбас незаконно приговорил к максимальному сроку - 7 лет.
Просто напоминаю.
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16.03.2021 14:12 Ответить
ублюдки вы там в СБУ ,.... вас только корочки и бабки интересуют, а то шо вы все там в вышиванках - еще ничего не значит
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16.03.2021 15:26 Ответить
"Сотрудник СБУ в Харькове похитил мужчину в интересах российской компании".

Это уже не СБУ а ФСБ получается.
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16.03.2021 17:54 Ответить
-сборище бандитов и уркаганов
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16.03.2021 19:16 Ответить
 
 