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С погибшим воином 81-й ОДШБр Дмитрием Бухтияровым простились на Луганщине. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

В Кременной (Луганская область) попрощались с погибшим бойцом 122-го отдельного аэромобильного батальона 81-й отдельной десантно-штурмовой бригады Дмитрием Бухтияровым. 12 марта в зоне проведения ООС в Донецкой области он получил ранение, несовместимое с жизнью.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета Кременной.

С погибшим воином 81-й ОДШБр Дмитрием Бухтияровым простились на Луганщине 01

Церемония прощания состоялась в Кременском доме культуры. Кроме членов семьи, провести Дмитрия в последний путь пришли его побратимы из 81-й ОДШБр, жители общины, представители областной и местной власти, волонтеры.

С погибшим воином 81-й ОДШБр Дмитрием Бухтияровым простились на Луганщине 02

Дмитрий родился в Донецкой области, но большую часть жизни прожил на Кременщине. Учился в Кременской средней школе №3, имел два высших образования. Службу по контракту в Вооруженных Силах Украины проходил с 2015 года, сначала в 25-той отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригаде.

С погибшим воином 81-й ОДШБр Дмитрием Бухтияровым простились на Луганщине 03
С погибшим воином 81-й ОДШБр Дмитрием Бухтияровым простились на Луганщине 04

Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай вручил семье погибшего воина Знак почета "Защитнику Луганщины".

С погибшим воином 81-й ОДШБр Дмитрием Бухтияровым простились на Луганщине 05

Дмитрия Бухтиярова похоронили в селе Старая Краснянка Кременского городского совета, где сейчас живут его родители.

Автор: Володимир Янченко
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