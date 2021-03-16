СБУ провела обыски в структурах, которые были привлечены к подготовке и ратификации "харьковских соглашений". ДОКУМЕНТ

Следователи Главного следственного управления СБУ провели обыски в административных зданиях органов власти, которые были привлечены к подготовке и ратификации "харьковских соглашений".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, обыски проводились с целью установления обстоятельств, подлежащих доказыванию в уголовном производстве.

Среди прочего, обыски проводились в:

Верховной Раде Украины, в частности ее комитетах,

Главном научно-экспертном управлении ВРУ,

Совете национальной безопасности и обороны Украины,

Министерстве иностранных дел Украины,

Кабинете Министров Украины (совместно с Государственным бюро расследований).

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Во время указанных обысков выявлены документы, свидетельствующие о том, что тогдашнее руководство государства до подписания и принятия "харьковских соглашений" осознавало их последствия.

В частности, об увеличении количества личного состава военных формирований и специальных служб Российской Федерации, которые в дальнейшем участвовали в оккупации Крыма, и ущербе экономическим интересам.







Напомним, 12 марта Служба безопасности Украины открыла уголовное дело за подготовку, подписание и ратификацию "харьковских соглашений". Расследование начали по факту государственной измены. Ранее Совет нацбезопасности и обороны поручил СБУ проверить обстоятельства ратификации "харьковских соглашений" украинским парламентом. Этот документ предусматривал продление срока пребывания Черноморского флота России на территории Украины до 2042 года. Также СБУ поручили проверить всех депутатов 6-го созыва, которые причастны к голосованию за ратификацию "харьковских соглашений".

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