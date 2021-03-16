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обыск (1845) СБУ (18718) Харьковский пакт (216)

СБУ провела обыски в структурах, которые были привлечены к подготовке и ратификации "харьковских соглашений". ДОКУМЕНТ

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Следователи Главного следственного управления СБУ провели обыски в административных зданиях органов власти, которые были привлечены к подготовке и ратификации "харьковских соглашений".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, обыски проводились с целью установления обстоятельств, подлежащих доказыванию в уголовном производстве.

Среди прочего, обыски проводились в:

  • Верховной Раде Украины, в частности ее комитетах,
  • Главном научно-экспертном управлении ВРУ,
  • Совете национальной безопасности и обороны Украины,
  • Министерстве иностранных дел Украины,
  • Кабинете Министров Украины (совместно с Государственным бюро расследований).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Малюська об ответственности за "харьковские соглашения": Нардепы, согласно Конституции, не отвечают за результаты голосования, привлечь могут чиновников

Во время указанных обысков выявлены документы, свидетельствующие о том, что тогдашнее руководство государства до подписания и принятия "харьковских соглашений" осознавало их последствия.

В частности, об увеличении количества личного состава военных формирований и специальных служб Российской Федерации, которые в дальнейшем участвовали в оккупации Крыма, и ущербе экономическим интересам.

СБУ провела обыски в структурах, которые были привлечены к подготовке и ратификации харьковских соглашений 01
СБУ провела обыски в структурах, которые были привлечены к подготовке и ратификации харьковских соглашений 02
СБУ провела обыски в структурах, которые были привлечены к подготовке и ратификации харьковских соглашений 03

Напомним, 12 марта Служба безопасности Украины открыла уголовное дело за подготовку, подписание и ратификацию "харьковских соглашений". Расследование начали по факту государственной измены. Ранее Совет нацбезопасности и обороны поручил СБУ проверить обстоятельства ратификации "харьковских соглашений" украинским парламентом. Этот документ предусматривал продление срока пребывания Черноморского флота России на территории Украины до 2042 года. Также СБУ поручили проверить всех депутатов 6-го созыва, которые причастны к голосованию за ратификацию "харьковских соглашений".

Также читайте: Экс-замминистра Демченко не занимался подготовкой "харьковских соглашений", - МИД

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+12
Шоу для лохов. Это папки из гос.архива. Их можно было просто затребовать если хотели посмотреть.
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16.03.2021 17:37
+11
Український варіант Санта Барбара триває. Серіал РНБО проти проросійської мафії. Фільми щотижня. З інтригою.
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16.03.2021 17:26
+11
Можно еще завести дело на Богдана Хмельницкого за Переяславскую Угоду.
Или на хана Батыя.

95 квартал в своем амплуа: цены прут, как на дрожжах, люди мрут из-за проваленной вакцинации, промышленность легла уже полность - а эти воюют с мертвецами...
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16.03.2021 17:31
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Правила форума Совет форумчан
Український варіант Санта Барбара триває. Серіал РНБО проти проросійської мафії. Фільми щотижня. З інтригою.
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16.03.2021 17:26 Ответить
Шоу для лохов. Это папки из гос.архива. Их можно было просто затребовать если хотели посмотреть.
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16.03.2021 17:37 Ответить
Понос с проносим у 🤡🤢😈гниды зелёной ! Оно хочет доказать , что не один ИУДА ! Да предателей уродов , хоть пруд пруди !
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16.03.2021 18:12 Ответить
Можно еще завести дело на Богдана Хмельницкого за Переяславскую Угоду.
Или на хана Батыя.

95 квартал в своем амплуа: цены прут, как на дрожжах, люди мрут из-за проваленной вакцинации, промышленность легла уже полность - а эти воюют с мертвецами...
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16.03.2021 17:31 Ответить
ЗЕбилы, сэр, какой с них спрос.
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16.03.2021 17:41 Ответить
А когда СБУ откроет дело на бубочку, который 4 раза убегал от призыва в армию?
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16.03.2021 17:43 Ответить
И три спецоперации сдал врагу , а это называется - сотрудничество с международным терроризмом!
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16.03.2021 18:15 Ответить
на покойников дела не заводят, а для живых бункерных все же есть Гаагский суд СБУ провела обшуки у структурах, які були залучені до підготовки та ратифікації "харківських угод" - Цензор.НЕТ 5464
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16.03.2021 20:33 Ответить
рашка должна постоянно помнить - в Украине и в мире Крым не забыт и не списан
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16.03.2021 20:34 Ответить
"обыски проводились в:

Кабинете Министров Украины"
кроме поддержки Петей харьковских соглашений на телепередаче еще добавятся и стенограммы КМ
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16.03.2021 17:34 Ответить
в спам за тупость.
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16.03.2021 17:40 Ответить
То все ширма,когда Мертвечук будет арестован за финансирования терроризма?и когда закроют пропагандонский кацапский НАШ?и обещали открыть сегодня 16 марта центр дезиноформации,правда они не знали что кино от белингкэт перенесли на 5 апреля а не 15 марта как было спланировно изначально,и сейчас об этом центре молчат
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16.03.2021 17:34 Ответить
Бариг-корупціонерів, на стадіон, і витрясти з них гроші вкрадені в українців, а там ниточка потягнеться і до зрадників-політиків і до вбивць Гонгадзе і інших.
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16.03.2021 18:02 Ответить
facebook.com/100000600791929/videos/4378571818839468/
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16.03.2021 17:35 Ответить
Тобто вилучили документи ,де згадується помічник Данілова.Клоуни.
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16.03.2021 17:36 Ответить
А ! Ще забули обшукати ОПу Зєлєнского ! Як ? Архіви головного підписанта тих угод з українського боку й не перерили ! А головний порохоборець,Міша Подоляк ,може підказати,де шукати.(Він тоді радником Льовочкіна працював,теж допомогав расійско-украінскую дружбу розвивати !)
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16.03.2021 18:40 Ответить
Екс-міністр закордонних справ Петро Порошенко заявив, що продовження терміну базування Чорноморського флоту Росії в Криму "було необоротно".
Про це він сказав в інтерв'ю "5 каналу", повідомляє УП.
"Я переконаний, що базові угоди щодо ЧФ РФ - це мистецтво компромісу. Я не можу сказати, що я щасливий через те, що перебування флоту буде настільки тривалим. Я впевнений, що можливі були й інші домовленості, інші терміни. Але продовження терміну було необоротно", - підкреслив Порошенко.
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16.03.2021 17:37 Ответить
Лише констатація факту, що з президентом Януковичем - зеком і запроданцем, більшістю у ВР регіоналів/комуністів/литвинців, суцільно регіонально-промосковським КМ і главою СБУ Хорошковським у опозиції не змогли би ніяк завадити "Угодам". Лише констатація факту.
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16.03.2021 17:56 Ответить
Сивоногий - ваш гетьман ?
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16.03.2021 18:00 Ответить
Ні, Зеленожопий. СБУ провела обшуки у структурах, які були залучені до підготовки та ратифікації "харківських угод" - Цензор.НЕТ 2130 Гетьман дебілів усіх часів і народів.
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16.03.2021 18:41 Ответить
Зрадника-колаборанта пороха - соєвого на нари.
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16.03.2021 18:05 Ответить
Ну что может придумать клоун, чтобы развлечь свои 73% долбодятлов?
А когда они спросят Кравчука, кому он распродал Черноморское морское пароходство?
А еще лучше, пусть спросят у Кравчка, зачем он отдал ядренные боеголовки?
Хотя, если у нас СБУ возглавляет целый лейтенант, ни дня не служивший даже в стройбате, то о чем тут говорить.
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16.03.2021 17:39 Ответить
чим ближче дата випуску фільму від белінгкет- тим більше бла бла патріотизму в ділах зелених! тут головне не вийти на самих себе та своїх помічників!!!! і так барига вінават буде полюбе, він в той час в мзс був
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16.03.2021 17:42 Ответить
Та тут облом.
Барига звільнений 11 березня 2010,а Харківські угоди підписані вже при Грищенку,21 квітня 2010.
А от Демченко і Подоляк тоді активно працювали на благо регіонів і расєї.
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16.03.2021 18:52 Ответить
А ДАЧКУ де Вова ВЕЛЫКЫМ МЫСТЕЦТВОМ закрепил этот договор в Харьковском лесу, перед в спальные халаты одетыми Витей и Митей - Бакенов обнюхав шо ТАМ было?
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16.03.2021 18:17 Ответить
Давно пора привлечь к ответственности Богдана Хмельницкого и остальных участников Переяславской рады!
Никто не сумеет уклониться от справедливого возмездия величайшего лидера современности!
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16.03.2021 18:20 Ответить
Чем ближе дата выхода фильма Беллингат про предательство, тем более судорожней телодвижения в ОПе. Для разнообразия, можно не только голосоваших за Харьквские, можно, кто голосовал против Акта Незалележності. А слабо завести дела, против импортеров россбелоруской электрики? Результат будет одинаков-выхлоп в атмосферу.
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16.03.2021 18:32 Ответить
Ідіоти, блін. Просто ідіоти. І ті, хто то шоу влаштував. І ті, на кого воно розраховане...
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16.03.2021 19:27 Ответить
Такій державній і судовій ВЛАДІ ще років тридцять для ознайомлення із питанням!- ТРИБУНАЛ ДЕРЖАВНИМ ЗРАДНИКАМ!!!
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16.03.2021 19:55 Ответить
ДИМОВА ЗАВІСА ПЕРЕД ВИХОДОМ КІНО ПРО ВАНГЕГЕСТ.
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16.03.2021 20:25 Ответить
А коли в офісі клоуна будє обиск за зраду країни.
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16.03.2021 20:47 Ответить
а яким боком "слідство" чи навіть "анулювання" харківських угод допоможе вигнати москалів з криму і донбасу???
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16.03.2021 21:43 Ответить
нiяким, але це не важливо!

Для клоуна важен процесс, а не результат--имитация бурной деятельности для поднятия рейтинга! Зеленый лохторат такое любит)))
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16.03.2021 22:03 Ответить
а чому на Банковій не шукали?
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16.03.2021 23:52 Ответить
голимая ваЗЕлиновская показуха, это тебя малоПИД,,роский, бенин, нарко-Дурак не спасет, после расследования Беллингкэт даже самые упоротые поймут какое Дерьмо они привели к власти...
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17.03.2021 07:34 Ответить
 
 