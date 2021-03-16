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ДТП (7438) Одесская область (3106)

Две несовершеннолетние девушки погибли в результате ДТП в Балте Одесской области, - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В Одесской области произошло смертельное ДТП: легковой автомобиль по непонятной причине въехал в припаркованный грузовик. В результате на месте погибли две пассажирки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУНП.

ДТП произошло 16 марта около четырех часов утра на улице Уварова. За рулем BMW находился 31-летний местный житель. Он на скорости въехал в припаркованный на обочине грузовик DAF. Кроме водителя, в легковушке находились трое пассажиров – две 17-летние девушки и 21-летний парень.

Две несовершеннолетние пассажирки погибли на месте. Мужчин с черепно-мозговыми травмами и множественными переломами забрала скорая помощь.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий.

Сведения полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Устанавливаются обстоятельства аварии, в том числе – был ли водитель BMW трезв.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В ДТП на трассе под Одессой погиб полицейский. ФОТО

Две несовершеннолетние девушки погибли в результате ДТП в Балте Одесской области, - Нацполиция 01
Две несовершеннолетние девушки погибли в результате ДТП в Балте Одесской области, - Нацполиция 02
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Топ комментарии
+15
Бабы. Бар. Музло Текила.
Бмв. Занос. Могила.
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16.03.2021 18:47
+13
два женатых чвака и две официантки с караоке-бара в 4.10 утра явно ехали в библиотеку за томиком сосюры...
З.ЫЦ. кстати 21 однолетний тоже новоприставился.. -он бухой был за рулём..
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16.03.2021 18:35
+12
конешно там скорость была за два нолика.машина разорватая в клочья.
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16.03.2021 18:28
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что-то сильно часто стали влетать в припаркованные грузовики...
чуть ли не каждый день...это шо такое? такие скоростя...или такие водители?
...
(соболезнование семьям погибших девочек...)
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16.03.2021 18:24 Ответить
конешно там скорость была за два нолика.машина разорватая в клочья.
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16.03.2021 18:28 Ответить
бухать меньше надо до 4 утра в караоке-барах, а потом летать со шмарами по городу..
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16.03.2021 18:37 Ответить
Весело провели ночку ...видимо переусердствовали мальца ...
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16.03.2021 18:30 Ответить
Как там реклама разных солей на стенах - процветает?
Никто не поднимает проблему - уничтожается и без того хлипкий интеллект со здоровьем подрастающих организмов..
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16.03.2021 19:14 Ответить
зачем? на этом некоторые органы неплохо подрабатывают...Оптовые дилеры продав товар, сдают дилеров на ура...и так по кругу...Страдают малолетние лохи и их родичи...
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16.03.2021 19:30 Ответить
два женатых чвака и две официантки с караоке-бара в 4.10 утра явно ехали в библиотеку за томиком сосюры...
З.ЫЦ. кстати 21 однолетний тоже новоприставился.. -он бухой был за рулём..
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16.03.2021 18:35 Ответить
ну впрочем как и все остальные..
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16.03.2021 18:38 Ответить
классика жанра
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16.03.2021 18:48 Ответить
Відразу і не зрозумієш чи після занять кудись поспішали, чи на заняття?
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16.03.2021 18:37 Ответить
Грузовому транспорту весом, превышающим 3,5 т, не разрешено парковаться в населённых пунктах где-либо, кроме специально отведённых для этого площадок.
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16.03.2021 18:39 Ответить
Да ладно. Это какой пункт ПДД? В Порт всегда очередь фур стоит вдоль дороги, если бы было нельзя полиция там бы кормилась постоянно.
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16.03.2021 19:13 Ответить
лупил на бмв выкатив глаза но в итоге фуру так и не увидел.....
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16.03.2021 18:40 Ответить
Бабы. Бар. Музло Текила.
Бмв. Занос. Могила.
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16.03.2021 18:47 Ответить
Как там Шнур пел - ведь если в башне пое.. нь, то что **... нь, что не **е.. нь!
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16.03.2021 18:48 Ответить
Это бэху так порвало??? Она походу перед столкновением преодолела звуковой барьер...
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16.03.2021 19:24 Ответить
То уже после ножниц все порезано. E39 хорошая машина немцы еще в 90-е научились гасить удар. Тем девкам кто справа понятно не было шансов, удар был в правую переднюю стойку. А двое выжили.
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16.03.2021 22:25 Ответить
Дружбан на бэхе раз в аварию попал - на трассе цепанул колесом замёрзшую лужу, машину повело и влетел в кузов грузовика. Был пристёгнут, скорость не превышал, машина в металолом, у дружбана - вывих руки и всё. Поэтому когда вижу бэху всмятку с кучей трупов внутри - всегда возникает много вопросов по поводу скорости и ремней.
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16.03.2021 23:32 Ответить
ремнями никто не был пристёгнут ...скорость за 140-160...
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17.03.2021 11:44 Ответить
А незамерзшая еше хуже....получается водяной клин и занос обеспечен... особенно если притормозить но это если больше чем 75 ...
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18.03.2021 18:26 Ответить
один пока выживает.... девок вырезали только к 12 дня...
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17.03.2021 11:43 Ответить
интересно , хоть познакомится успели ?
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16.03.2021 19:24 Ответить
нет, ... а какое это имеет значение?
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16.03.2021 19:35 Ответить
Всем злопыхателям стОит задуматься, как будут подыхать они...хорошо если сразу, а не в окружении уже ненавидящей, стонущий, обосрано-обосцаный полутруп семьи, за которым надо прибираться.
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16.03.2021 19:34 Ответить
У меня к тебе только одна просьба. Ты когда решишь отправиться в Валгаллу, то убейся об столб, а не об остановку с людьми .
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16.03.2021 23:27 Ответить
Погиших не оправдываю, но искренне желаю зла всем тем, кто скачет на ещё тёплых телах и упражняется в остроумии...мне искренне жаль погибших и их родителей.
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17.03.2021 19:26 Ответить
Смотри только не обосрись там от злости
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17.03.2021 23:26 Ответить
проверил даф на устойчивость...
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16.03.2021 20:00 Ответить
Перед аварией все четверо сидели в кафе и были пьяные. Со скорость 150км. ехали искать приключения.
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16.03.2021 22:20 Ответить
.. и не в одном , а проехались по всем ночным гавно-гэндэлыкам Балты , последним был гэдэлык на автостаснции - садились за руль были в гавно...
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17.03.2021 11:40 Ответить
окуеть..... Две несовершеннолетние девушки погибли в результате ДТП в Балте Одесской области, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5359
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17.03.2021 11:53 Ответить
а шо там той Балты 15000 тысяч , все у всех на виду.. у 21 -однолетнего ещё и жена беремена на сроке, ёпт, ..дома ждала , а он по малолеткам пошёл... и все из хороших семей.....
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17.03.2021 14:33 Ответить
BH 5253 OM
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16.03.2021 22:41 Ответить
сестра владельца авто в прошлом году перед Пасхой на дороге Балта-Кривое Озеро убила двух человек выехав на скорости на встречку ... мамочка от мусоров отмазала , а вот перед Богом видно не получится...
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17.03.2021 11:36 Ответить
так отож....интересно еще кто мамочка не судья ли ?
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17.03.2021 11:57 Ответить
не , но по местным меркам типа"олигарша" - держит какие-то магазины одежды...
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17.03.2021 14:21 Ответить
но сути не меняет - в таких городках-сёлах все "кум-сват-брат-сусид" , чужих с улицы в "ниши" не пускают ...
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17.03.2021 14:41 Ответить
31 год а мозгов ноль, шумахер хренов
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18.03.2021 18:15 Ответить
 
 