Две несовершеннолетние девушки погибли в результате ДТП в Балте Одесской области, - Нацполиция. ФОТО

В Одесской области произошло смертельное ДТП: легковой автомобиль по непонятной причине въехал в припаркованный грузовик. В результате на месте погибли две пассажирки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУНП.

ДТП произошло 16 марта около четырех часов утра на улице Уварова. За рулем BMW находился 31-летний местный житель. Он на скорости въехал в припаркованный на обочине грузовик DAF. Кроме водителя, в легковушке находились трое пассажиров – две 17-летние девушки и 21-летний парень.

Две несовершеннолетние пассажирки погибли на месте. Мужчин с черепно-мозговыми травмами и множественными переломами забрала скорая помощь.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий.

Сведения полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Устанавливаются обстоятельства аварии, в том числе – был ли водитель BMW трезв.

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