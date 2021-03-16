Две несовершеннолетние девушки погибли в результате ДТП в Балте Одесской области, - Нацполиция. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
В Одесской области произошло смертельное ДТП: легковой автомобиль по непонятной причине въехал в припаркованный грузовик. В результате на месте погибли две пассажирки.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУНП.
ДТП произошло 16 марта около четырех часов утра на улице Уварова. За рулем BMW находился 31-летний местный житель. Он на скорости въехал в припаркованный на обочине грузовик DAF. Кроме водителя, в легковушке находились трое пассажиров – две 17-летние девушки и 21-летний парень.
Две несовершеннолетние пассажирки погибли на месте. Мужчин с черепно-мозговыми травмами и множественными переломами забрала скорая помощь.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий.
Сведения полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".
Устанавливаются обстоятельства аварии, в том числе – был ли водитель BMW трезв.
Пожалуйста, подождите...
чуть ли не каждый день...это шо такое? такие скоростя...или такие водители?
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(соболезнование семьям погибших девочек...)
Никто не поднимает проблему - уничтожается и без того хлипкий интеллект со здоровьем подрастающих организмов..
З.ЫЦ. кстати 21 однолетний тоже новоприставился.. -он бухой был за рулём..
Бмв. Занос. Могила.