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война (47275) помощь (6282) ранение (3240) Донбасс (26927) волонтеры (2545) Юсупова (155)

Волонтер Юсупова: в госпиталь привезли раненых, многие с ампутациями, нужна помощь. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

Волонтер Наталья Юсупова просит помочь потерявшим конечности на передовой воинам, которые находятся в госпиталях в Киеве и Ирпене.

Об этом она пишет в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"В одной из палат лежат сразу три бойца с ампутациями, все очень молодые, младшему 21 год, старшему - 26. Воину, у которого нет двух конечностей, вчера было настолько больно, что он кричал на всю палату. Страшные боли у ребят, ног нет до бедра у морпехов, мучаются, не спят. Доктора делают все возможное и волонтеры стараются", - написала Юсупова.

Она отметила, что волонтеры проведали потерявших конечности воинов в госпитале Ирпеня.

"Отвезли им соки, йогурты, мясное, фрукты. Из там около 15 человек с ампутацией. В Киевский (госпиталь. - Ред.) также закупаем те же потребности, чтобы у ребят все было", - отметила она.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Киевский госпиталь привезли тяжелораненых воинов, некоторые с ампутациями. Увечья - точно как в 2014 году, - волонтер Юсупова просит о помощи. ФОТОрепортаж

Кроме этого, Юсупова просит поучаствовать в покупке квадрокоптера для фронта. Он стоит 53 тыс. грн, 14 тыс. уже собрали.

На фронте обострение, много раненых за последнее время и есть убитые. Оккупанты обстреливают наши позиции каждый день. Прошу помочь с покупкой квадрокоптера, и спасибо всем кто помогает за каждую копейку. Карты для помощи 5375 4141 2065 9130 или 5375 4141 0204 7676, обе Монобанк", - добавила волонтер.

Также на Цензор.НЕТ: Украинским воинам в зоне ООС передали три квадрокоптера: спасибо всем, кто не устал от войны, - волонтер Толмачева. ФОТОрепортаж

Волонтер Юсупова: в госпиталь привезли раненых, многие с ампутациями, нужна помощь 01

Волонтер Юсупова: в госпиталь привезли раненых, многие с ампутациями, нужна помощь 02
Волонтер Юсупова: в госпиталь привезли раненых, многие с ампутациями, нужна помощь 03
Волонтер Юсупова: в госпиталь привезли раненых, многие с ампутациями, нужна помощь 04
Волонтер Юсупова: в госпиталь привезли раненых, многие с ампутациями, нужна помощь 05
Волонтер Юсупова: в госпиталь привезли раненых, многие с ампутациями, нужна помощь 06
Волонтер Юсупова: в госпиталь привезли раненых, многие с ампутациями, нужна помощь 07

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+44
+ Одужуйте, рідненькі.
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16.03.2021 19:27
+31
а где должен стоять Зеленский с Ермаком, Фокиным, Арестовичем, Мендель и пр. срань?
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16.03.2021 19:41
+25
Оце дійсно біда, одужуйте!
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16.03.2021 19:32
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+ Одужуйте, рідненькі.
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16.03.2021 19:27 Ответить
Оце дійсно біда, одужуйте!
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16.03.2021 19:32 Ответить
как же страшно...жутко................ *****....... в этих палатах должны стоять послы Германии Австрии Британии Америки Франции и Евросоюза в заглянуть в глаза этим ребятам........ ведь попустительство мирового сообщества привела к такому результату........
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16.03.2021 19:34 Ответить
а где должен стоять Зеленский с Ермаком, Фокиным, Арестовичем, Мендель и пр. срань?
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16.03.2021 19:41 Ответить
эти сидеть должны....
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16.03.2021 19:43 Ответить
А лучше висеть на фонаре. Вверх ногами.
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16.03.2021 21:16 Ответить
Ця погань повинна лежати.
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16.03.2021 19:43 Ответить
в суді,там де злочинці зазвичай сидять....
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16.03.2021 23:49 Ответить
Какой то бред сказал... с какого перепугу там должны стоять послы этих стран? Они что Украине что то должны были?
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16.03.2021 19:55 Ответить
некоторые послы этих стран подписали меморандум в Будапеште, когда Украина отказалась от ядерного оружия!! Потому они должны там стоять и видят результат своих гарантий!
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16.03.2021 20:12 Ответить
меморандум не договор, так что лоханулись сами Волонтер Юсупова: в госпиталь привезли раненых, многие с ампутациями, нужна помощь - Цензор.НЕТ 331
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16.03.2021 20:52 Ответить
Если не договор - пусть возвращают я/о. Приняв от Украины оружие, страны по сути подтвердили, что договор состоялся, ядерное в обмен на гарантии.
Другими словами, если вы одолжите деньги без нотариального заверения, но признаете на словах, что одалживали, любой суд заставит вас платить.
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16.03.2021 21:23 Ответить
меморандум не является договором, он ни к чему не обязывает
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16.03.2021 21:28 Ответить
зачем его тогда подписывать?
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16.03.2021 21:37 Ответить
по сути это договор, договор можно заключить даже в вербальном смысле, а тут подписи есть
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16.03.2021 21:38 Ответить
Еще раз - пообещав даже на словах гарантии территориальной целостности и приняв от нас я/о, мокши и другие страны подтвердили, что договор (гарантии в обмен на я/о) состоялся.
Всё. Все остальные увертки типа "меморандум не является договором" -это от лукавого и жалкие попытки мокш оправдаться за нарушение этого договора в какой форме он не был. Не понятно зачем вы повторяете их пропаганду.
Пример с долгом я вам привела, не обязательно всё заверять, можно даже в устной форме при свидетелях взять в долг и долг будет за вами числиться.
По моему есть куча свидетелей и записей, как мокши и другие страны обещают Украине гарантии в обмен на я/о, Украина сдала, Мокшандия приняла, с этого момента договор вступил в силу.
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16.03.2021 21:47 Ответить
пункт 1. - Российская Федерация, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединённые Штаты Америки подтверждают Украине своё обязательство в соответствии с принципами Заключительного Акта СБСЕ уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины.

заметьте, здесь не указано что могут если захотят уважать независимость итд, а прямо указано, что обязуются - это уже договор.
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16.03.2021 21:55 Ответить
Именно!
Не, я понимаю зачем мокши запускают утки вроде "меморандум - не договор", но зачем этот бред повторяют наши - загадка.
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16.03.2021 21:58 Ответить
А що, Велика Британія та США припинили поважати нашу незалежність, суверенітет та чинні кордони України?
Ні?
Ну то вони ревно дотримуються узятих зобов'язань!
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16.03.2021 22:35 Ответить
А про США и ВБ речь не идет, они-то свои обязательства соблюдают. Мы говорим о рачке, она нарушила договор и пытается представить этот меморандум как ничего не значащую бумажку, если ты меня понимаешь!
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17.03.2021 11:38 Ответить
https://censor.net/news/456496/budapeshtskiyi_memorandum_predostavil_ukraine_ne_garantii_a_zavereniya_eksposol_ssha_v_kieve_herbst

https://censor.net/ru/news/3228335/budapeshtskiyi_memorandum_soderjal_zavereniya_a_ne_garantii_bezopasnosti_kuleba

меморандум это не договор, это декларация о намерениях, к тому же, если уж на то пошло, западные страны выполнили свои обязательства по меморандуму, хотя и не были обязаны это делать

6. Российская Федерация, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединённые Штаты Америки и Украина будут консультироваться в случае возникновения ситуации, затрагивающей вопрос относительно этих обязательств.

что бы сразу определиться с вышестоящими пунктами, ВНИМАТЕЛЬНО читайте их и увидите везде строки с применением ядерного оружия
тк ЯО не было применено то пункт 4 не активируется к выполнению западными странами
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17.03.2021 00:12 Ответить
пункты 4 и 5 о неприменении ЯО в отношении Украины не исключают п. 1
пункт 6 - консультации идут, не понял в чем проблема?
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17.03.2021 11:17 Ответить
это всего лишь меморандум, о чем вам сказали и посол сша и даже ваш собственный министр иностранных дел, т.е. человек в чьей компетенции как раз и находятся международные отношения

МЕМОРА́НДУММужской родДипломатический документ с изложением взглядов правительства на какой-н. вопрос.

а взгляды могут меняться, вон Байден пришел и поотменял все, что делал Трамп, взгляды правительства сша поменялись на 180 градусов

в договоре прописывают действия сторон и ответственность за те или иные нарушения, тут же весьма размытые "консультации", ну проконсультировали украину и что дальше ?

в общем собрались, перетерли типа вот как мы видим ситуацию , похлопали украину по плечику, забрали яо, сказали звони если чо и разошлись
в свое время так горбачеву пообещали не расширять нато на восток (кстати если бы не расширяли - не дошло бы и до нынешней ситуации, украина бы не имела соблазнов пустить в крым базу нато)

то, что украина не потребовала договора с четко прописанными до последней мелочи действиями в той или иной ситуации( не факт что помогло бы, такие договора нарушают так же спокойно как и ничего не значащие меморандумы и устные обещания) это проблема украины и только
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17.03.2021 12:56 Ответить
В этом документе есть юридическая клаузула - стороны обязуются. В не зависимости от того, как этот документ назван, это является договором, ибо вышеуказанное обязательсво подтверждено подписями.
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18.03.2021 07:38 Ответить
это ваше обывательское мнение, профессиональное высказали посол и министр иностранных дел

и действовать все будут в соответствии с их мнением, на бухтеж непрофессоналов никто не обратит внимания, как обычно
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18.03.2021 13:47 Ответить
если ты кремлебот, то это не значит, что я не умею читать
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17.03.2021 11:18 Ответить
Вумник, якщо би тобі відірвало ногу на передовій, ти би не так скавчав.
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16.03.2021 23:02 Ответить
причём тут передовая, как можно было так лохануться с меморандумом! я об этом
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16.03.2021 23:06 Ответить
Не надо искать виноватых, от нас в первую очередь зависит кем мы выйдем с этой войны. Это касается только нас, если не мы, то кто? Если мы тогда не доглядели, то поздно возмущаться и требовать от кого-то то, что он с нами не подписывал. Если мы начнем выкатывать необоснованные претензии- растеряем союзников.
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17.03.2021 15:49 Ответить
вот нидерланды схавали сбитие кацапами МН -17 и не поперхнулись,
а меркель, после этого только заглянула пуйлу в глаз одним глазком и сразу позволила ему строить СП -2
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16.03.2021 20:02 Ответить
по такой логике, наши(совковых "республик") послы должны ухаживать за ветеранами Вьетнама(за вьетнамскими тоже).
а кстати, а где должно стоять куЧмо и Крадчук? ублюдки выторговали ..... бумажку за оружие которое стоило по крайней мере как даже х.з. сколько, но "слегка" больше бумажки
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16.03.2021 20:03 Ответить
С зелёными подонками теперь как в 14..15 волонтеры будут собирать деньги для раненных и на броники для передовой! Но что еще хуже - добровольцев - воинов выставляют преступниками! Жду не дождусь когда зелёное чмо будут четвертовать
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16.03.2021 19:37 Ответить
есть 2 варианта - помочь уже и/или накуй послать зебилят.
первым я воспользовался, УЖЕ.
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16.03.2021 19:47 Ответить
Перемирие продолжается... И это чучело на второй срок засобиралось?
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16.03.2021 19:39 Ответить
там заминировано все... падло-зе-бил нихера не решает... **** ждет указания с москвы...
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16.03.2021 19:49 Ответить
Интересно, сколько человеков просмотрело номера карт и сколько отреагировало (ни кто не отменял разводы о журналистов).
Так вот... Сколько меня лайкнут, такова и реакция на просьбу. Я отреагировал.
Вот и выяснится сила дивана. НЕ сметь лайкать тем, кто не помог!
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16.03.2021 19:39 Ответить
хоть по 10ке киньте
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16.03.2021 19:44 Ответить
да помогаем
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16.03.2021 19:50 Ответить
я рад, что не все лозунгами помогают.
вот и посмотрим по лайкам, как народ диваны топчет, надеюсь, что не потребуют квитанцию в студию), я это сделаю. но будет неприятно, там мои ВСЕ реквизиты, а замазывать ВЛОМ
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16.03.2021 19:54 Ответить
Ну вот и все, что нужно знать про нас!
4к просмотров и четверо (возможно) оказавших помощь!
Зато сотни лайков, тем кто РАЗБРАСЫВАЕТ лозунги, розовые сопли и всяку другую куйню несет.
Вы хотите жить в европе, а жить приведется в вечной жопе. Вы будете выбирать между лживыми обещаниями и лживыми клятвами.
А все просто, будучи сами лживыми, вы заслуживаете свою судьбу.
А самое прикольное, я буду жить в той же стране и буду (теперь таки буду!) ржать над 73%% выбравших свою судьбу.


А теперь накинулись и кусаемся!)))
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16.03.2021 20:33 Ответить
Не все читают комменты и не все могут написать.
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16.03.2021 20:44 Ответить
Я це ЗНАЮ, але, але(((
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16.03.2021 20:54 Ответить
О разводах от журналистов: я доверяю Бутусову и всем картам, что публикуются здесь в новостях.
И доверяю Юсуповой.
И очень надеюсь, что деньги перевели намного больше людей, чем тут что-то написали.
И еще больше надеюсь, что не по 10ке.
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16.03.2021 20:43 Ответить
Я теж маю надію, що ви праві.
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16.03.2021 21:07 Ответить
+++ 500
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17.03.2021 01:27 Ответить
БОТИ, зеле, порохо, йуле.
Де ви поділися?
Де гасла про все пропало, та усі козли? Чому не топчемо ногами москалів на березі тихого океану?
Тільки почалося і все?
Бидло, вставай (це звернення, не до істинних патріотів!)! Гроші діставай!
Мдя(, навіть не спамлять(, очі в дупу, та лайкають пустопорожні гасла.
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16.03.2021 20:51 Ответить
Вони знов побіжать скиглити та витирати соплі до ОБСЕ або ООН, і чомусь ніхто крім волонтерів це не висвітлює. До речі. Я в іншому пості викинув гарне фото Скобєєвої з коментом - видалили, Цен3ор щось почав поганитись...А на допомогу нашим хлопцям зкинемось, українці ще не перевелися!!!
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17.03.2021 19:43 Ответить
Цікаво чим допоможуть йогурти для відновлення кінцівок?? Або інше з пересилання волонтером Юсуповою! І взагалі--- де баланс, тобто надійшло і вийшло!
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16.03.2021 21:28 Ответить
Який жах. Як же шкода хлопців, цвіт нації, кращі сини України ! Вони собою жертвують за нас усіх.
Живемо поруч з проклятим пеклом на землі , мерзотною паРашою !
Бракує слів ...
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16.03.2021 19:44 Ответить
Мерзоти достатньо і в Україні!
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16.03.2021 21:29 Ответить
СМЕРТЬ проклятым кацапским оккупантам . Волонтер Юсупова: в госпиталь привезли раненых, многие с ампутациями, нужна помощь - Цензор.НЕТ 2658
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16.03.2021 19:45 Ответить
і жодна телевізійна мразь не промовить, не згадає...в країні війна! а в мозку виборця телевізор сраний! а в мозку влади обраною їм лише бла бла та шоу...вибачте але це ******!
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16.03.2021 19:46 Ответить
разве можно квадрокоптеры, это не нарушение?
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16.03.2021 19:59 Ответить
А шо там оманский осел про режим тишины расскажет?
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16.03.2021 20:10 Ответить
А каждый день обстрелы но геройский генштаб рапортует потерь нет а раненные не в счет бл...ий цирк
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16.03.2021 20:41 Ответить
Обезбаливающие им надо, а не йогурты. Неужели в больницах нет обезбаливающих мощных (опиатов). Их просто физически негде взять если ты не медик.
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16.03.2021 20:44 Ответить
Таке є 100%, та їх якось з переривами колять, певно, щоб передозу не було, навіть якщо дія закінчилась раніше.
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16.03.2021 21:23 Ответить
Вас почитати -- жити не хочеться! Опіати, крики, ви відстань від 0 до Києва розумієте? Ви розумієте ,що не транспортували ну людину не будуть доводити до Києва?? тим більше з таким описом як описала волонтер???
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16.03.2021 21:35 Ответить
Мова про лікарні була.
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16.03.2021 21:41 Ответить
Перебільшення у Юсуповою! Ніхто нікого в травматшоку не транспортує за 1200 км. Опіати не дають тому що вони не потрібні! Йогуртами кінцівки не відростити
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16.03.2021 21:49 Ответить
Таке є, знаю, та нехай той йогурт вона від мене віднесе.
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16.03.2021 21:57 Ответить
Волонтер перш за все повинна йти, і власників тих закладів де скуповується за частину тих коштів що їй скидуються, розкумарити на ці харчі! В них не зменшиться! Але все навпаки! Вона витягує кошти і потім якби робить звіт. Три круасана по 500 грн це дієво!
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16.03.2021 22:14 Ответить
Наплічники за 500 баксів мені теж не сподобались, та я не знаю зараз тих, хто носить туди хоч шось, вибач. Раніше було з цим легше.
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16.03.2021 22:39 Ответить
хорош лялякать,помогай или...свободен...ты ж когда бомжу денег давал ,небось отчет не требовал...сравнение не хорошее,но оправдываться не нужно....
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17.03.2021 01:52 Ответить
Сам принцип волонтерства розумієш??? Це не кожного разу для звітності два пакета круасанів за 50 грн показати!це набагато більше! І я перебував в військовому шпиталю, два рази!!! І я бачив волонтерський пункт, волонтерів! Для початку з'їзди у військовий шпиталь м. Дніпро. І я ще жодного разу не бачив щоб вони постійно просили скинутись на карту! І круасанів вони також не брали для показухи
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17.03.2021 16:25 Ответить
Ты чего воду льешь из пустого в порожнее?сказки про себя тут пишешь,или ты один госпиталь повидал?статья не о тебе,хочешь волонтера научить правильно работать?хочешь сказать что Юсупова лжеволонтер?или чего ты хочешь я не пойму?Тебе честно показали что куплено,рассказали что нужно купить,а дальше все взрослые сами разберутся...скорее всего люди подзабыли что у нас до сих пор война,и волонтеру приходится поднадавить на больное... Если ты за деньги чужие переживаешь,так это не твое дело.Я ж тебе не рассказываю что с каждого работающего процент на ВСУ высчитывают,в то время как ОЛХ забит новенькими таланами по 800гр,формой и даже трекинговыми носками и трусами с эмблемой ВСУ!так что пыль не поднимай напрасно, когда нет ноги круасаны не помогут,но душу может согреют трохи,хотя о чем тебе рассказывать,ты ж сам все знаешь...
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18.03.2021 11:32 Ответить
ясніше можна?
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16.03.2021 21:42 Ответить
Я це ЗНАЮ, але, але(((
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16.03.2021 20:54 Ответить
Ну как же я ненавижу москалей с их фюрером! Чтоб они сдохли в муках, все, твари и вырожденцы...
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16.03.2021 21:21 Ответить
Хочеш подивитись,

на мою війну?
Хочеш?!?
Як урвало руку й груди пацану?
Хочеш?!?
Коли від нестачі,
нервів не хвата,
хочеш від обстрілів,
буде німота!?Волонтер Юсупова: в госпиталь привезли раненых, многие с ампутациями, нужна помощь - Цензор.НЕТ 8576

Хочеш подивитись,

на мою війну?
на, лови гранату,
щоб не стало сну!
Кажеш - то не страшно,
на, дивись - кишки,
замішались в кашу,
- поклади в мішки...

Хочеш подивитись,

на мою війну?
на,-
неси про мертвих,
людям новину...
Надивився? Досить?
може списки дати,
тих,
кого не буде, зустрічати мати?

Як ти кажеш часто - я ж, не посилав,

а ти **** добре, ***** сьогодні спав?
Хочеш до полону? або в каземат?
там тобі покажуть, не врятує мат.

Все...

сьогодні досить,
просто поважай,
хто життям, за тебе,
захищає рай...

Aleksandr Klets
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16.03.2021 21:36 Ответить
Це жесть, Зе наволочь довідводила війська.
Одужання нашим воякам Волонтер Юсупова: в госпиталь привезли раненых, многие с ампутациями, нужна помощь - Цензор.НЕТ 3581
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16.03.2021 22:06 Ответить
Ахметов збагативсь за останній рік Зєлєного мародерства на тарифах втричі. Скуповує найдорожчі палаци в Європі(мабуть сцить купувати в Америці). Нафіга йому цей гемор на Донбасі? В нього все гаразд. А тут радий віддати останнє, але що??? Борги по комуналці???
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17.03.2021 08:54 Ответить
плохо конечно.
а вот при сладчайщем никого не ранили.
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17.03.2021 10:36 Ответить
Одужуйте!
Чим можу поміг.
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17.03.2021 12:30 Ответить
Арестович скажет что всё это пропаганда, а к тому же военная тайна.
Подонки вы все, золотопогонники.
Продались Грефу и Фридману.
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17.03.2021 23:12 Ответить
Парадоксально! Волонтерити для передової, на захист українського світу, і водночас підважувати його існування, постріляючи в нього московською мовою в тилу...
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18.03.2021 04:49 Ответить
 
 