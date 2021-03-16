Волонтер Юсупова: в госпиталь привезли раненых, многие с ампутациями, нужна помощь. ФОТО

Волонтер Наталья Юсупова просит помочь потерявшим конечности на передовой воинам, которые находятся в госпиталях в Киеве и Ирпене.

Об этом она пишет в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"В одной из палат лежат сразу три бойца с ампутациями, все очень молодые, младшему 21 год, старшему - 26. Воину, у которого нет двух конечностей, вчера было настолько больно, что он кричал на всю палату. Страшные боли у ребят, ног нет до бедра у морпехов, мучаются, не спят. Доктора делают все возможное и волонтеры стараются", - написала Юсупова.

Она отметила, что волонтеры проведали потерявших конечности воинов в госпитале Ирпеня.

"Отвезли им соки, йогурты, мясное, фрукты. Из там около 15 человек с ампутацией. В Киевский (госпиталь. - Ред.) также закупаем те же потребности, чтобы у ребят все было", - отметила она.

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Кроме этого, Юсупова просит поучаствовать в покупке квадрокоптера для фронта. Он стоит 53 тыс. грн, 14 тыс. уже собрали.

На фронте обострение, много раненых за последнее время и есть убитые. Оккупанты обстреливают наши позиции каждый день. Прошу помочь с покупкой квадрокоптера, и спасибо всем кто помогает за каждую копейку. Карты для помощи 5375 4141 2065 9130 или 5375 4141 0204 7676, обе Монобанк", - добавила волонтер.

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