Волонтер Юсупова: в госпиталь привезли раненых, многие с ампутациями, нужна помощь. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Общество
Волонтер Наталья Юсупова просит помочь потерявшим конечности на передовой воинам, которые находятся в госпиталях в Киеве и Ирпене.
Об этом она пишет в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"В одной из палат лежат сразу три бойца с ампутациями, все очень молодые, младшему 21 год, старшему - 26. Воину, у которого нет двух конечностей, вчера было настолько больно, что он кричал на всю палату. Страшные боли у ребят, ног нет до бедра у морпехов, мучаются, не спят. Доктора делают все возможное и волонтеры стараются", - написала Юсупова.
Она отметила, что волонтеры проведали потерявших конечности воинов в госпитале Ирпеня.
"Отвезли им соки, йогурты, мясное, фрукты. Из там около 15 человек с ампутацией. В Киевский (госпиталь. - Ред.) также закупаем те же потребности, чтобы у ребят все было", - отметила она.
Читайте на Цензор.НЕТ: В Киевский госпиталь привезли тяжелораненых воинов, некоторые с ампутациями. Увечья - точно как в 2014 году, - волонтер Юсупова просит о помощи. ФОТОрепортаж
Кроме этого, Юсупова просит поучаствовать в покупке квадрокоптера для фронта. Он стоит 53 тыс. грн, 14 тыс. уже собрали.
На фронте обострение, много раненых за последнее время и есть убитые. Оккупанты обстреливают наши позиции каждый день. Прошу помочь с покупкой квадрокоптера, и спасибо всем кто помогает за каждую копейку. Карты для помощи 5375 4141 2065 9130 или 5375 4141 0204 7676, обе Монобанк", - добавила волонтер.
Также на Цензор.НЕТ: Украинским воинам в зоне ООС передали три квадрокоптера: спасибо всем, кто не устал от войны, - волонтер Толмачева. ФОТОрепортаж
Пожалуйста, подождите...
Другими словами, если вы одолжите деньги без нотариального заверения, но признаете на словах, что одалживали, любой суд заставит вас платить.
Всё. Все остальные увертки типа "меморандум не является договором" -это от лукавого и жалкие попытки мокш оправдаться за нарушение этого договора в какой форме он не был. Не понятно зачем вы повторяете их пропаганду.
Пример с долгом я вам привела, не обязательно всё заверять, можно даже в устной форме при свидетелях взять в долг и долг будет за вами числиться.
По моему есть куча свидетелей и записей, как мокши и другие страны обещают Украине гарантии в обмен на я/о, Украина сдала, Мокшандия приняла, с этого момента договор вступил в силу.
заметьте, здесь не указано что могут если захотят уважать независимость итд, а прямо указано, что обязуются - это уже договор.
Не, я понимаю зачем мокши запускают утки вроде "меморандум - не договор", но зачем этот бред повторяют наши - загадка.
Ні?
Ну то вони ревно дотримуються узятих зобов'язань!
https://censor.net/ru/news/3228335/budapeshtskiyi_memorandum_soderjal_zavereniya_a_ne_garantii_bezopasnosti_kuleba
меморандум это не договор, это декларация о намерениях, к тому же, если уж на то пошло, западные страны выполнили свои обязательства по меморандуму, хотя и не были обязаны это делать
6. Российская Федерация, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединённые Штаты Америки и Украина будут консультироваться в случае возникновения ситуации, затрагивающей вопрос относительно этих обязательств.
что бы сразу определиться с вышестоящими пунктами, ВНИМАТЕЛЬНО читайте их и увидите везде строки с применением ядерного оружия
тк ЯО не было применено то пункт 4 не активируется к выполнению западными странами
пункт 6 - консультации идут, не понял в чем проблема?
МЕМОРА́НДУММужской родДипломатический документ с изложением взглядов правительства на какой-н. вопрос.
а взгляды могут меняться, вон Байден пришел и поотменял все, что делал Трамп, взгляды правительства сша поменялись на 180 градусов
в договоре прописывают действия сторон и ответственность за те или иные нарушения, тут же весьма размытые "консультации", ну проконсультировали украину и что дальше ?
в общем собрались, перетерли типа вот как мы видим ситуацию , похлопали украину по плечику, забрали яо, сказали звони если чо и разошлись
в свое время так горбачеву пообещали не расширять нато на восток (кстати если бы не расширяли - не дошло бы и до нынешней ситуации, украина бы не имела соблазнов пустить в крым базу нато)
то, что украина не потребовала договора с четко прописанными до последней мелочи действиями в той или иной ситуации( не факт что помогло бы, такие договора нарушают так же спокойно как и ничего не значащие меморандумы и устные обещания) это проблема украины и только
и действовать все будут в соответствии с их мнением, на бухтеж непрофессоналов никто не обратит внимания, как обычно
https://censor.net/news/456496/budapeshtskiyi_memorandum_predostavil_ukraine_ne_garantii_a_zavereniya_eksposol_ssha_v_kieve_herbst
меморандум это просто бумажка
а меркель, после этого только заглянула пуйлу в глаз одним глазком и сразу позволила ему строить СП -2
а кстати, а где должно стоять куЧмо и Крадчук? ублюдки выторговали ..... бумажку за оружие которое стоило по крайней мере как даже х.з. сколько, но "слегка" больше бумажки
первым я воспользовался, УЖЕ.
Так вот... Сколько меня лайкнут, такова и реакция на просьбу. Я отреагировал.
Вот и выяснится сила дивана. НЕ сметь лайкать тем, кто не помог!
вот и посмотрим по лайкам, как народ диваны топчет, надеюсь, что не потребуют квитанцию в студию), я это сделаю. но будет неприятно, там мои ВСЕ реквизиты, а замазывать ВЛОМ
4к просмотров и четверо (возможно) оказавших помощь!
Зато сотни лайков, тем кто РАЗБРАСЫВАЕТ лозунги, розовые сопли и всяку другую куйню несет.
Вы хотите жить в европе, а жить приведется в вечной жопе. Вы будете выбирать между лживыми обещаниями и лживыми клятвами.
А все просто, будучи сами лживыми, вы заслуживаете свою судьбу.
А самое прикольное, я буду жить в той же стране и буду (теперь таки буду!) ржать над 73%% выбравших свою судьбу.
А теперь накинулись и кусаемся!)))
И доверяю Юсуповой.
И очень надеюсь, что деньги перевели намного больше людей, чем тут что-то написали.
И еще больше надеюсь, что не по 10ке.
Де ви поділися?
Де гасла про все пропало, та усі козли? Чому не топчемо ногами москалів на березі тихого океану?
Тільки почалося і все?
Бидло, вставай (це звернення, не до істинних патріотів!)! Гроші діставай!
Мдя(, навіть не спамлять(, очі в дупу, та лайкають пустопорожні гасла.
Живемо поруч з проклятим пеклом на землі , мерзотною паРашою !
Бракує слів ...
на мою війну?
Хочеш?!?
Як урвало руку й груди пацану?
Хочеш?!?
Коли від нестачі,
нервів не хвата,
хочеш від обстрілів,
буде німота!?
Хочеш подивитись,
на мою війну?
на, лови гранату,
щоб не стало сну!
Кажеш - то не страшно,
на, дивись - кишки,
замішались в кашу,
- поклади в мішки...
Хочеш подивитись,
на мою війну?
на,-
неси про мертвих,
людям новину...
Надивився? Досить?
може списки дати,
тих,
кого не буде, зустрічати мати?
Як ти кажеш часто - я ж, не посилав,
а ти **** добре, ***** сьогодні спав?
Хочеш до полону? або в каземат?
там тобі покажуть, не врятує мат.
Все...
сьогодні досить,
просто поважай,
хто життям, за тебе,
захищає рай...
Aleksandr Klets
Одужання нашим воякам
а вот при сладчайщем никого не ранили.
Чим можу поміг.
Подонки вы все, золотопогонники.
Продались Грефу и Фридману.