На Киевщине простились с погибшим воином 54-го отдельного разведбата Александром Пекуром. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж
Сегодня, 16 марта, в селе Гуривщина Бучанского района Киевской области состоялась церемония прощания со старшим солдатом Александром Пекуром, военнослужащим 54-го отдельного разведывательного батальона. Воин погиб 12 марта в районе города Марьинка Донецкой области.
Об этом говорится на странице в Фейсбук Киевского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сегодня, в селе Гуривщина Бучанского района Киевской области состоялась траурная церемония - прощание с погибшим военнослужащим Александром Пекуром, погибшим во время выполнения боевого задания в районе проведения операции Объединенных сил. Жизнь Александра оборвалась на наблюдательном посту от снайперской пули", - говорится в сообщении.
Церемония прощания состоялась по всем военным канонам: с участием почетного караула, военного оркестра, в память о павшем воине раздавался военный салют. Гроб был покрыт Государственным Флагом Украины.
У Александра Пекура остались мать и брат.
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