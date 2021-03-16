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На Киевщине простились с погибшим воином 54-го отдельного разведбата Александром Пекуром. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

Сегодня, 16 марта, в селе Гуривщина Бучанского района Киевской области состоялась церемония прощания со старшим солдатом Александром Пекуром, военнослужащим 54-го отдельного разведывательного батальона. Воин погиб 12 марта в районе города Марьинка Донецкой области.

Об этом говорится на странице в Фейсбук Киевского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, сообщает Цензор.НЕТ.

На Киевщине простились с погибшим воином 54-го отдельного разведбата Александром Пекуром 01

"Сегодня, в селе Гуривщина Бучанского района Киевской области состоялась траурная церемония - прощание с погибшим военнослужащим Александром Пекуром, погибшим во время выполнения боевого задания в районе проведения операции Объединенных сил. Жизнь Александра оборвалась на наблюдательном посту от снайперской пули", - говорится в сообщении.

На Киевщине простились с погибшим воином 54-го отдельного разведбата Александром Пекуром 02
На Киевщине простились с погибшим воином 54-го отдельного разведбата Александром Пекуром 03
На Киевщине простились с погибшим воином 54-го отдельного разведбата Александром Пекуром 04
На Киевщине простились с погибшим воином 54-го отдельного разведбата Александром Пекуром 05
На Киевщине простились с погибшим воином 54-го отдельного разведбата Александром Пекуром 06
На Киевщине простились с погибшим воином 54-го отдельного разведбата Александром Пекуром 07
На Киевщине простились с погибшим воином 54-го отдельного разведбата Александром Пекуром 08
На Киевщине простились с погибшим воином 54-го отдельного разведбата Александром Пекуром 09
На Киевщине простились с погибшим воином 54-го отдельного разведбата Александром Пекуром 10
На Киевщине простились с погибшим воином 54-го отдельного разведбата Александром Пекуром 11

Церемония прощания состоялась по всем военным канонам: с участием почетного караула, военного оркестра, в память о павшем воине раздавался военный салют. Гроб был покрыт Государственным Флагом Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боец ВСУ Александр Пекур погиб 12 марта на Донбассе, - сельсовет

У Александра Пекура остались мать и брат.

Автор: Володимир Янченко
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