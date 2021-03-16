На Киевщине простились с погибшим воином 54-го отдельного разведбата Александром Пекуром. ФОТОрепортаж

Сегодня, 16 марта, в селе Гуривщина Бучанского района Киевской области состоялась церемония прощания со старшим солдатом Александром Пекуром, военнослужащим 54-го отдельного разведывательного батальона. Воин погиб 12 марта в районе города Марьинка Донецкой области.

Об этом говорится на странице в Фейсбук Киевского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, в селе Гуривщина Бучанского района Киевской области состоялась траурная церемония - прощание с погибшим военнослужащим Александром Пекуром, погибшим во время выполнения боевого задания в районе проведения операции Объединенных сил. Жизнь Александра оборвалась на наблюдательном посту от снайперской пули", - говорится в сообщении.





















Церемония прощания состоялась по всем военным канонам: с участием почетного караула, военного оркестра, в память о павшем воине раздавался военный салют. Гроб был покрыт Государственным Флагом Украины.

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У Александра Пекура остались мать и брат.