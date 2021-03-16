Львовский бронетанковый завод модернизировал партию танков для ВСУ. ФОТО

Государственное предприятие "Львовский бронетанковый завод" передало Министерству обороны Украины новую партию модернизированных танков Т-64 и Т-72.

Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома", в состав которого входит предприятие, информирует Цензор.НЕТ.

"Технику передали в полной боевой готовности. Она оборудована самыми современными системами связи и управления огнем, приборами дневного и ночного видения, камерами заднего вида, системами постановки дымовых гранат и динамической защитой от кумулятивных снарядов. Часть партии уже отгружена в боевые подразделения, остальная - ждет этого", - рассказал директор "Львовского бронетанкового завода" Виктор Андрощук.

Он добавил, что завод продолжает отправлять в зону ООС и в места дислокации бронетехники выездные ремонтные бригады. За два месяца текущего года они восстановили более десяти боевых машин.

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Всего с начала 2021 завод модернизировал более десяти машин Т-64 и Т-72. Заказ выполнен с опережением сроков и в условиях ограниченного финансирования из-за отсутствия государственного оборонного заказа на 2021.



