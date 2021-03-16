Запрещенное международными договорами вооружение РФ обнаружили на Луганщине, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Прокурорами Луганской областной прокуратуры совместно со следователями 3 управления Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях задокументирован очередной факт присутствия вооруженных формирований Российской Федерации на временно оккупированной территории Луганщины и поставки вооружения страной-агрессором.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

На территории населенных пунктов Трехизбенка и Крымское Счастьенского района, Катериновка и Новотошковское Северодонецкого района, где ранее дислоцировались незаконные вооруженные формирования оккупационной администрации РФ, обнаружены боеприпасы российского производства - 3 боевые противопехотные фугасные мины нажимного действия ПМН-2 и фрагмент противопехотной осколочной мины ПОМ-2.

"Средства поражения такого типа не состоят на вооружении ВСУ и применяются представителями НВФ оккупационной администрации Российской Федерации в Луганской области для запугивания местного населения и осуществления вооруженной агрессии РФ против Украины. Из-за своих конструктивных характеристик они запрещены международными договорами, в частности ратифицированной Украиной Оттавской конвенцией и Конвенцией о запрещении применения, накопления запасов, производства, передачи противопехотных мин и об их уничтожении. Полученные вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного производства, которое расследуется под процессуальным руководством управления надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях в Луганской области и в условиях вооруженного конфликта, Луганской областной прокуратуры по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Торговец оружием задержан на Луганщине, - Нацполиция. ФОТО

Отмечается, что ПМН-2 обезврежены взрывотехниками Главного управления Нацполиции в Луганской области на месте.

Факт задокументирован по сообщению оперативной группы сил и средств военной контрразведки СБУ оперативно-тактической группировки "Север" операции Объединенных сил.







Также читайте: Беларусь получила на вооружение первую партию российских управляемых ракет "Атака"