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Запрещенное международными договорами вооружение РФ обнаружили на Луганщине, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Прокурорами Луганской областной прокуратуры совместно со следователями 3 управления Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях задокументирован очередной факт присутствия вооруженных формирований Российской Федерации на временно оккупированной территории Луганщины и поставки вооружения страной-агрессором.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

На территории населенных пунктов Трехизбенка и Крымское Счастьенского района, Катериновка и Новотошковское Северодонецкого района, где ранее дислоцировались незаконные вооруженные формирования оккупационной администрации РФ, обнаружены боеприпасы российского производства - 3 боевые противопехотные фугасные мины нажимного действия ПМН-2 и фрагмент противопехотной осколочной мины ПОМ-2.

"Средства поражения такого типа не состоят на вооружении ВСУ и применяются представителями НВФ оккупационной администрации Российской Федерации в Луганской области для запугивания местного населения и осуществления вооруженной агрессии РФ против Украины. Из-за своих конструктивных характеристик они запрещены международными договорами, в частности ратифицированной Украиной Оттавской конвенцией и Конвенцией о запрещении применения, накопления запасов, производства, передачи противопехотных мин и об их уничтожении. Полученные вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного производства, которое расследуется под процессуальным руководством управления надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях в Луганской области и в условиях вооруженного конфликта, Луганской областной прокуратуры по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что ПМН-2 обезврежены взрывотехниками Главного управления Нацполиции в Луганской области на месте.

Факт задокументирован по сообщению оперативной группы сил и средств военной контрразведки СБУ оперативно-тактической группировки "Север" операции Объединенных сил.

Запрещенное международными договорами вооружение РФ обнаружили на Луганщине, - прокуратура 01
Запрещенное международными договорами вооружение РФ обнаружили на Луганщине, - прокуратура 02
Запрещенное международными договорами вооружение РФ обнаружили на Луганщине, - прокуратура 03

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Автор: Анна Судак
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Блін, новічок в Англії кацапня розприскує, як дезодоранти. А тут якісь міни. Доки весь світ тільки виказує "глубокую обєспокоєнность", кацапня жирує. І жирувати буде. То таке лайнове племя.
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16.03.2021 19:50 Ответить
Дедушка Пу гостиницы передал. П@дло!
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16.03.2021 20:11 Ответить
интересно, почему никто в мире не заявляет о том, что кацапы вместо явной ядерной начали замаскированную биологическую войну, начав с повсеместных отравлений с последующим сеянием и мутациями лабораторных вирусов для возникновения эпидемий ...
фактически острие смертей от ковида направлено кацапами на США, оголтелая пропаганда говорит что США это и сейчас их самый главный и опасный враг, и главный защитник, который мешает проглотить Украину,
и это очевидно, ведь в США больше чем полмиллиона смертей за год ...
я спрашиваю вас - разве это не мировая биологическая война ?
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16.03.2021 20:16 Ответить
Иди в советники к байдену, думаю не откажут
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16.03.2021 21:56 Ответить
Не только мины но и вся нечисть Х*йла запрещена везде.
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16.03.2021 20:48 Ответить
Всім хто був причетний до викриття цього закладу--- Героя України!!!! Це ж *** вони самі забрали, самі сховали, самі знайшли присутність! ***** і так вже шоста закладка
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16.03.2021 21:22 Ответить
Кацапи то кончений генотип людини, вони думають чим гірше, тим краще Заборонене міжнародними договорами озброєння РФ виявили на Луганщині, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9138
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16.03.2021 22:09 Ответить
 
 