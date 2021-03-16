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Аваков (3443) Катар (114) МВД (9222)

Аваков обсудил с премьер-министром Катара сотрудничество в военно-технической сфере. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Сегодня, 16 марта, в рамках участия в Международной выставке технологий внутренней национальной безопасности и полицейского оборудования "Milipol Qatar 2021", министр внутренних дел Украины Арсен Аваков провел двустороннюю встречу с премьер-министром, министром внутренних дел Катара Шейхом Халидом бин Халифом Аль Тани.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Аваков обсудил с премьер-министром Катара сотрудничество в военно-технической сфере 01

Стороны обсудили сотрудничество в полицейской, экономической и военной сферах в рамках подготовки к подписанию двусторонних соглашений во время государственного визита в Катар президента Украины Владимира Зеленского в апреле.

"Наши двусторонние отношения с Катаром имеют большой потенциал. Мы приблизились к подписанию ряда межгосударственных соглашений, которые, рассчитываем, будут ратифицированы в ближайшее время. У нас хорошее взаимодействие по военно-техническим поставкам. Недавно катарская сторона купила украинские ракеты. Надеюсь, это не последняя взаимовыгодное сотрудничество, ведь Украина является одним из мировых лидеров в ракетостроении", - отметил министр внутренних дел.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Сегодня наши киберполицейские среди сильнейших в мире": Аваков пообещал Катару помочь с кибербезопасностью и подготовкой к ЧМ-2022. ФОТО

Аваков обсудил с премьер-министром Катара сотрудничество в военно-технической сфере 02

Он отметил важность проведения нынешней выставки, организация которой происходила в непростых условиях из-за пандемии коронавируса.

"Несмотря на то, что мы уже второй раз на выставке в Катаре, всегда находим для себя что-то новое. Ведь здесь представлены мировые тренды развития систем безопасности, - заявил Аваков во время посещения Международной выставки "Milipol Qatar 2021". - В составе нашей делегации представлены офицеры Национальной полиции. Нас интересуют внутренние системы компьютерного анализа, которые мы здесь увидели ".

Аваков обсудил с премьер-министром Катара сотрудничество в военно-технической сфере 03

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нам нужно внедрять современные технологии в правоохранительную систему, - Аваков на выставке технологий безопасности в Катаре. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, Катар стал первой страной на Ближнем Востоке, с которой Украина переходит на безвизовый режим и усиливает правоохранительное сотрудничество. Ранее Украина и Катар подписали декларацию о полицейском сотрудничестве.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+8
сдается мне, господа, Аваков собирается купить 1000 верблюдов для патрулирования крупных городов..
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16.03.2021 21:22
+1
А что в карманах. В шарики Авакян играет??
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16.03.2021 21:23
+1
главмусор о стрелах с племенами...воно трошки підробляє міністром оборони?
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16.03.2021 21:24
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сдается мне, господа, Аваков собирается купить 1000 верблюдов для патрулирования крупных городов..
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16.03.2021 21:22 Ответить
Рюкзаками фарцует.
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16.03.2021 21:47 Ответить
А что в карманах. В шарики Авакян играет??
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16.03.2021 21:23 Ответить
главмусор о стрелах с племенами...воно трошки підробляє міністром оборони?
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16.03.2021 21:24 Ответить
Пригадалось .. Аваков обсудил с премьер-министром Катара сотрудничество в военно-технической сфере - Цензор.НЕТ 9478 .
Аваков обсудил с премьер-министром Катара сотрудничество в военно-технической сфере - Цензор.НЕТ 3166.
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16.03.2021 21:26 Ответить
так скоко сєпаров угомоніла поющая вєртольотная шайка авакяна?
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16.03.2021 21:27 Ответить
У серого кардинала Арсенборисыча всё клёво. Только у граждан Украины нет полиции.
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16.03.2021 21:37 Ответить
А навіщо? Хтось же заявляв, що "менти не люди".
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17.03.2021 07:04 Ответить
Аваков = рюкзаки
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16.03.2021 21:42 Ответить
спросил бы шо они делают с бывшими мусорами которые людей убивают ....авакопян
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16.03.2021 21:56 Ответить
Аваков обговорив з прем'єр-міністром Катару співробітництво у військово-технічній сфері - Цензор.НЕТ 2759
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16.03.2021 22:23 Ответить
Что-то слишком много его в последнее время. Примеряет на себя френч диктатора? Достала эта мусорская собака Аваков обговорив з прем'єр-міністром Катару співробітництво у військово-технічній сфері - Цензор.НЕТ 4924
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16.03.2021 22:27 Ответить
у нас новый министр иностранных дел? или премьер?
разве у нас абсолютно отсутствуют проблемы в полиции и она стала образцом не только для Украины, но и других стран мира? Аваков обговорив з прем'єр-міністром Катару співробітництво у військово-технічній сфері - Цензор.НЕТ 4685
что, чОрт возьми не так с этим собаковым?
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16.03.2021 22:33 Ответить
єпть, а воно вже міністер оборони?
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16.03.2021 22:40 Ответить
Можливо вже і суміщає, різнобічна людина, як не як, а майже 7 років на посаді міністра. Можливо і "суміщає" і більш вищу посаду в умовах "кадрового голоду".
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17.03.2021 07:02 Ответить
интересно. какое отношение имеет бандит к военно-технической сфере?
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16.03.2021 23:00 Ответить
Авакян спец в военно-технической сфере??? Пацан метит в презервртивы, ой в в президенты. Бубочке лучше напрячься.
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16.03.2021 23:00 Ответить
Оман, Катар. Дивись і до Берега Слонової Кості доберуться. Не в США же офшори ховати.
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17.03.2021 06:54 Ответить
Наш пострел и тут успел
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18.03.2021 11:19 Ответить
 
 