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Последние диктаторы Европы, профи коммуникации, изгнание Дубинского. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Последние диктаторы Европы, профи коммуникации, изгнание Дубинского. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Цигель, цигель...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Батькивщина" сделала партии "Слуга народа" предложение о создании коалиции и переформатировании правительства, - Тимошенко

Последние диктаторы Европы, профи коммуникации, изгнание Дубинского. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Все было ошибкой...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Зелёный был ошибкой!" - Дубинский разочарован увольнением из политсовета "Слуги народа"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дубинского исключили из партии "Слуга народа"

Последние диктаторы Европы, профи коммуникации, изгнание Дубинского. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Изгнание

Последние диктаторы Европы, профи коммуникации, изгнание Дубинского. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Профи коммуникации

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Пошел на х#й, так понятнее?" - официальный представитель Украины в ТКГ Арестович на просьбу общаться по-украински

Последние диктаторы Европы, профи коммуникации, изгнание Дубинского. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

О ком речь?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Washington Post о том, почему Байден не звонит Зеленскому: Он должен порвать с Коломойским и поддержать уголовное обвинение

Последние диктаторы Европы, профи коммуникации, изгнание Дубинского. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Начинаем зачеркивать дни...

Последние диктаторы Европы, профи коммуникации, изгнание Дубинского. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Партія "Слуга народу" проситиме президента Володимира Зеленського балотуватися на другий президентський термін

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" будет просить Зеленского идти на второй президентский срок, - Арахамия

Последние диктаторы Европы, профи коммуникации, изгнание Дубинского. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Последние диктаторы Европы

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Топ комментарии
+49
Последние диктаторы Европы, профи коммуникации, изгнание Дубинского. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1015
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16.03.2021 22:25
+40
Последние диктаторы Европы, профи коммуникации, изгнание Дубинского. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6573
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16.03.2021 22:36
+37


Цифровий Борщ@DigitalBorsh 8 ч

Ковідний фонд, дороги та зелений рейтинг.
Все в одному фото

Останні диктатори Європи, профі комунікації, вигнання Дубінського. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9111
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16.03.2021 22:58
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Последние диктаторы Европы, профи коммуникации, изгнание Дубинского. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1015
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16.03.2021 22:25 Ответить
Лучше так: политическая гомосятина.
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16.03.2021 22:32 Ответить
я бы на первой юльку с величайшим румыно-греком поменял местами...
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16.03.2021 22:29 Ответить
Последние диктаторы Европы, профи коммуникации, изгнание Дубинского. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6524
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16.03.2021 22:30 Ответить
Правильно кОрабельная или кАрабельная? Останні диктатори Європи, профі комунікації, вигнання Дубінського. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3517
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16.03.2021 23:19 Ответить
И то и то правильно.Смотря в каком контексте!
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17.03.2021 09:06 Ответить
ЗЄ йде по коридору ОП і тут бац пропадає світло. Виставив руки, рухається навпомацки..., оп відчув в руках щось м'яке та тепле... Це ВАНА, подумав він.
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17.03.2021 21:15 Ответить
посміялися блть... а тепер з вас!
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16.03.2021 22:31 Ответить
Ліл! Последние диктаторы Европы, профи коммуникации, изгнание Дубинского. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 362

Последние диктаторы Европы, профи коммуникации, изгнание Дубинского. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2675
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16.03.2021 22:33 Ответить
стареет джо.. это ж один и тот же человек
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17.03.2021 05:22 Ответить
Лучшее!
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17.03.2021 09:07 Ответить
Пятый седьмой порвало.
Небыло никакого пятого, был холуй кацапский.
Все, а во времена седьмого того холуя будут в дурке лечить.
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16.03.2021 22:33 Ответить
а полшестого и не спрашивали.
так что помолчите, пажалуйста )))
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16.03.2021 22:35 Ответить
Откуда вы знаете про проблемы "полшестого" у пятого?
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16.03.2021 22:37 Ответить
от полшестого проблемы не только у пятого , а у всей страны.
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16.03.2021 22:42 Ответить
Пол шестого это у Нарика. Наркотики на потенциую плохо влияют а инфа от Богдана который его клоуна в жопу пердолил!
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16.03.2021 22:43 Ответить


Цифровий Борщ@DigitalBorsh 8 ч

Ковідний фонд, дороги та зелений рейтинг.
Все в одному фото

Останні диктатори Європи, профі комунікації, вигнання Дубінського. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9111
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16.03.2021 22:58 Ответить
это зе-леный след в истории Останні диктатори Європи, профі комунікації, вигнання Дубінського. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4307
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17.03.2021 13:03 Ответить
О, "патрійоти" з Дербіширу тут як тут...😁
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16.03.2021 22:41 Ответить
Последние диктаторы Европы, профи коммуникации, изгнание Дубинского. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4857
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16.03.2021 22:34 Ответить
Куда слать сектантам календарики для ожидания вагнергейта.
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16.03.2021 22:35 Ответить
з'їж рошенку і заспокойся... Последние диктаторы Европы, профи коммуникации, изгнание Дубинского. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9531
Последние диктаторы Европы, профи коммуникации, изгнание Дубинского. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1977
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16.03.2021 22:44 Ответить
Последние диктаторы Европы, профи коммуникации, изгнание Дубинского. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6573
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16.03.2021 22:36 Ответить
Последние диктаторы Европы, профи коммуникации, изгнание Дубинского. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7740
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16.03.2021 22:37 Ответить
А про телеканал Зєлєнского нічого немає ???
Последние диктаторы Европы, профи коммуникации, изгнание Дубинского. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7346

Последние диктаторы Европы, профи коммуникации, изгнание Дубинского. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9332
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16.03.2021 22:44 Ответить


Иосиф Пиночет@Jose_Pinoche





Roshen мог бы неплохо заработать, начав выпуск шоколадки "Гетьман" в виде фигуры Порошенко. 73% населения смогут откусить голову, а тому еще миллиард гривен прибыли.
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16.03.2021 23:16 Ответить
Зе писюнист откусывая обожреться до диареи,хотя она у него начнеться тотлько от фигурки,еще ДО откусывания.
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17.03.2021 09:12 Ответить
Последние диктаторы Европы, профи коммуникации, изгнание Дубинского. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5550
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16.03.2021 22:45 Ответить
Сталінград-2, природа може повторити
Люблю такі видовища за парєбріком Степова пожежа
підбирається до залізниці в Калачевському р-ні під Волгоградом. Біля радгоспу "Волго-Дон" палахкотить земля. Ліквідацію вогню ускладнює поривчастий вітер. Відстань вогню від рейок 100 м.
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16.03.2021 22:46 Ответить
Останні диктатори Європи, профі комунікації, вигнання Дубінського. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1523Думал что последние, а получается наследие.
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16.03.2021 23:16 Ответить
Останні диктатори Європи, профі комунікації, вигнання Дубінського. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4971
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16.03.2021 23:51 Ответить
Так, в нас дійсно є п`ятий та буде сьомий презедент, півшосте непорозуміння мине.
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17.03.2021 01:09 Ответить
Останні диктатори Європи, профі комунікації, вигнання Дубінського. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5120
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17.03.2021 07:25 Ответить
- Ви точно радник із стратегічних комунікацій і тренер з мистецтва аргументації?
- Так.
- А скажіть будь ласкка, щось комунікаційно-аргументоване.
- Пішов нах.....!
- Аа, зрозуміло, ЗЕко/*****....
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17.03.2021 09:23 Ответить
ах, как остро, интеллектуально.
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17.03.2021 11:15 Ответить
Останні диктатори Європи, профі комунікації, вигнання Дубінського. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1628
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17.03.2021 14:40 Ответить
Цигель,цигель! Ай-лю-лю, Вова...
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18.03.2021 18:00 Ответить
 
 