Шесть рыбаков унесло на отколовшейся льдине в Киевской области, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
В Киевской области на отколовшейся льдине унесло шесть рыбаков.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"16 марта в оперативно-диспетчерскую службу Переяславского района нашло сообщение о том, что на реке Днепр необходимо оказать помощь 6-ти рыбакам", - сказано в сообщении.
По прибытию на место вызова спасатели установили, что 6 человек, которые занимались рыбалкой находятся на отколотой льдине и не в состоянии самостоятельно добраться берега.
Спасатели с помощью лодки доставили рыбаков на берег.
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