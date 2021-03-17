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Шесть рыбаков унесло на отколовшейся льдине в Киевской области, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Киевской области на отколовшейся льдине унесло шесть рыбаков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"16 марта в оперативно-диспетчерскую службу Переяславского района нашло сообщение о том, что на реке Днепр необходимо оказать помощь 6-ти рыбакам", - сказано в сообщении.

По прибытию на место вызова спасатели установили, что 6 человек, которые занимались рыбалкой находятся на отколотой льдине и не в состоянии самостоятельно добраться берега.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Шесть рыбаков унесло на льдине в Днепре, - ГСЧС. ФОТО

Спасатели с помощью лодки доставили рыбаков на берег.

Шесть рыбаков унесло на отколовшейся льдине в Киевской области, - ГСЧС 01
Шесть рыбаков унесло на отколовшейся льдине в Киевской области, - ГСЧС 02
Шесть рыбаков унесло на отколовшейся льдине в Киевской области, - ГСЧС 03
Шесть рыбаков унесло на отколовшейся льдине в Киевской области, - ГСЧС 04
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Топ комментарии
+29
счета за спасение дятлам выставить, может поумнеют.
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17.03.2021 07:31
+14
Зимой рыба кормила их, теперь их очередь кормить рыб.
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17.03.2021 07:46
+7
Чего ради жизнью рискуют? Кильки на 10см? Ненормальный народ эти рыбаки.
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17.03.2021 07:40
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счета за спасение дятлам выставить, может поумнеют.
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17.03.2021 07:31 Ответить
А не хотять платить, відштовхати на середину річки, там риба краще клює
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17.03.2021 08:33 Ответить
Шесть рыбаков унесло на отколовшейся льдине в Киевской области, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 7837
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17.03.2021 07:37 Ответить
Чего ради жизнью рискуют? Кильки на 10см? Ненормальный народ эти рыбаки.
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17.03.2021 07:40 Ответить
"Охота пуще неволи"(с)
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17.03.2021 07:45 Ответить
Зимой рыба кормила их, теперь их очередь кормить рыб.
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17.03.2021 07:46 Ответить
Круговорот рыбаков в природе, это явление я так называю. Шістьох рибалок віднесло на крижині в Київській області, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3335
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17.03.2021 11:46 Ответить
При чём тут рыба, водку жрать идут.
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17.03.2021 11:15 Ответить
Убивать золотое свое время на эту фигню может только круглый идиот
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17.03.2021 07:54 Ответить
избиратели преЗедента...
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17.03.2021 08:05 Ответить
Шесть рыбаков унесло на отколовшейся льдине в Киевской области. Казалось, это конец. Оказалось, не казалось
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17.03.2021 08:06 Ответить
Вчера был на Днепре - не видел ни кусочка льда. Где они его находят?
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17.03.2021 08:29 Ответить
Они были не в состоянии самостоятельно добраться берега, потому что бухали, а их взяли и потревожили. Какой облом!
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17.03.2021 08:35 Ответить
Вчера тоже на Двину ездил. Наверно больше не поеду на лед.
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17.03.2021 08:46 Ответить
Дебилы!
Не знаете как спастись - сидите дома.
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17.03.2021 09:20 Ответить
какие льдины плюс на улице и грязь фейк аххаха
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17.03.2021 10:41 Ответить
Ума палата при +10 на лёд выйти, где они его нашли вообще?
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17.03.2021 11:05 Ответить
Этих дебилов надо не спасать, а расстрелять с вертолета. И выложить на ютюб в назидание другим дебилам.
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17.03.2021 13:19 Ответить
Да пора вже на нах БУЙ положить...хай тонуть к УХЯМ.
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17.03.2021 13:25 Ответить
Челюскінці недороблені. Скількі в нашій країні дегенератів і довбаків
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17.03.2021 14:15 Ответить
 
 