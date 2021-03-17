Посол Великобритании в Украине Симмонс сделала прививку от COVID-19 вакциной AstraZeneca. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Здоровье
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс сообщила, что вакцинировалась от COVID-19.
"Я привилась от COVID-19 вакциной AstraZeneca. Это было очень быстро, эффективно, безопасно, и я почти не почувствовала этого. Вакцина от COVID - это выход из пандемии", написала Симмонс в своем микроблоге Twitter, передает Цензор.НЕТ.
Как сообщалось, 3 марта Симмонс написала в Twitter, что закупленная Украиной вакцина от коронавирусной болезни COVID-19 Covishield и вакцина Oxford-AstraZeneca AZD1222 являются идентичными. "Фактчек. Вакцина от COVID-19 Covishield и Oxford-AstraZeneca AZD1222 идентичны. Covishield - это лицензионная название AZD1222, произведенной в Индии. Предположение, что вакцины AZ/Covishield, используемых в Украине, отличаются по формуле категорически неправильно", - подчеркнула она.
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Министр здравоохранения Максим Степанов договорился о поставке индийской вакцины Covishield, которую производит Serum Institute в Индии. Вакцина является аналогом препарата AstraZeneca и производится по ее лицензии.Лицензии бывают вообще-то разные. Но вот написано что таки аналог. И я таки верю, что аналог. Ибо та же корейская SK BIO также выпускает AstraZeneca, но при этом название не меняет. Т.е. тоже лицензия, но название не изменилось. Значит там другого рода лицензия. Это как к примеру на операционную систему Вашего ноутбука может идти так называемая OEM лицензия. Но в этом случае ОС у вас лицензионная ТОЛЬКО ИМЕННО ДЛЯ ЭТОГО НОУТБУКА. Т.е. если он у Вас накроется медным тазом и Вы купите новый ноутбук, то поставить ОС на новом ноутбуке с ключами от старого ноутбука уже нельзя. Вы нарушите лицензию. Т.е. для нового ноутбука Вам придется заново лицензию покупать. Вот такие они лицензии. И такое вот оно лицензирование.
https://go.drugbank.com/drugs/DB15656
Найди запись
Synonyms ChAdOx1 nCoV-19Coronavirus Disease (COVID-19) vaccine ChAdOx1 nCoV-19 Covishield
И убедись, что это все запись об одном и том же продукте.
Синонимы - это слова, которые пишутся и звучат по-разному, но имеют одинаковое или близкое значение. Например, меткий-точный, хороший-замечательный, верить-доверять.
Вопросы еще есть? Т.е. совсем не обязательно, что одинаковое. Достаточно близкого.
Ну и второй вопрос - какое отношение Драгбанк имеет к фармакологии? Мне как-то все равно как считает Драгбанк или Вы. Вы не фармацевты, не медики. Вы можете считать все что угодно. Но вот к примеру зайдя в аптеку и потребовав Спазмалгон, то если его нет Вам ответят прямо - Спазмалгона нет. Можем предложить индийский Брал. И всем ясно, что активное вещество одно и тоже, фармакологическое действие такое же почти. А покупать его или нет - решать Вам. Ибо это аналог и никак не является Спазмалгоном, хотя в своем составе имеет такое же активное вещество.
Synonyms Alternate names (protein names, abbreviations, etc.)
https://dev.drugbank.com/guides/fields/bonds#bond_synonyms
Альтернативное название (имя)- это другое название (имя) того же объекта (или субъекта). Так же как и аббревиатура.
AZD1222 (Covishield) vaccination for COVID-19: Experiences, challenges, and solutions in Nepal
Баба ягаСтранник Виртуальный - против.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7872846/
И не занимайтесь словоблюдием как наши керманычи. Covishield АНАЛОГ AstraZenica. Еще раз АНАЛОГ!!!!
12 марта, 22:41 ·
Вот пример ежечасного и ежедневного вранья российской пропаганды о западных вакцинах. Интерфакс: "Италия наряду с рядом других стран ЕС приостановила использование вакцин от компании AstraZeneca".
Вранье. Вчера приостановили колоть из ОДНОЙ КОРОБКИ №ABV2856, которая внушила сомнения.
Вчера в Италии сделано 61 тыс. уколов AstraZeneca, сегодня введено 44 тыс. доз AstraZeneca (неполные данные на 16.00). Никто ничего не останавливал.
Вся информация проверяется на раз, статистика обновляется почти в реальном времени на нескольких сайтах, каждый может проверить. Но нет, российские СМИ продолжают кормить своих читателей говном.
Меня больше напрягает, что это рашистское враньё про вакцины у нас разносят "порохоботы". Или они у х-ла на зарплате?
А "порохоботы", как ты их называешь, в основном против китайского шмурдюка через прокладки купленного, а не против AstraZeneca.
Китайской вакцины в Украине пока нет. Поставки задерживаются.
Про остальные вакцины нет даже предметного разговора. Так что выбор у нас невелик.
На самом деле нет никаких вариантов данной вакцины. Она одна AZD1222. И посол в статье ясно это сказала.
Выпускается на разных фабриках. В том числе и в Индии. Европа не имеет достаточных мощностей даже для самообеспечения. Поэтому сами закупают в других местах. В Индии самая большая фабрика вакцин в мире.
У нас вариантов где купить практически нет. Турки к примеру тоже колятся китайской и индийского производства. У них тоже выбор небольшой.