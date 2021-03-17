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Посол Великобритании в Украине Симмонс сделала прививку от COVID-19 вакциной AstraZeneca. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Здоровье

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс сообщила, что вакцинировалась от COVID-19.

"Я привилась от COVID-19 вакциной AstraZeneca. Это было очень быстро, эффективно, безопасно, и я почти не почувствовала этого. Вакцина от COVID - это выход из пандемии", написала Симмонс в своем микроблоге Twitter, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщалось, 3 марта Симмонс написала в Twitter, что закупленная Украиной вакцина от коронавирусной болезни COVID-19 Covishield и вакцина Oxford-AstraZeneca AZD1222 являются идентичными. "Фактчек. Вакцина от COVID-19 Covishield и Oxford-AstraZeneca AZD1222 идентичны. Covishield - это лицензионная название AZD1222, произведенной в Индии. Предположение, что вакцины AZ/Covishield, используемых в Украине, отличаются по формуле категорически неправильно", - подчеркнула она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Более 50% украинцев не собираются вакцинироваться от COVID-19, - исследование

Посол Великобритании в Украине Симмонс сделала прививку от COVID-19 вакциной AstraZeneca 01
Посол Великобритании в Украине Симмонс сделала прививку от COVID-19 вакциной AstraZeneca 02
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Топ комментарии
+4
Посол Великобритании в Украине Симмонс сделала прививку от COVID-19 вакциной AstraZeneca - Цензор.НЕТ 4529
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17.03.2021 10:26
+4
Так Зенека нет в Украине есть Шилд Посол Великобритании в Украине Симмонс сделала прививку от COVID-19 вакциной AstraZeneca - Цензор.НЕТ 4899НЕУВЯЗОЧКА ...
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17.03.2021 10:30
+3
Андрей Мальгин Из Италии.

12 марта, 22:41 ·

Вот пример ежечасного и ежедневного вранья российской пропаганды о западных вакцинах. Интерфакс: "Италия наряду с рядом других стран ЕС приостановила использование вакцин от компании AstraZeneca".
Вранье. Вчера приостановили колоть из ОДНОЙ КОРОБКИ №ABV2856, которая внушила сомнения.

Вчера в Италии сделано 61 тыс. уколов AstraZeneca, сегодня введено 44 тыс. доз AstraZeneca (неполные данные на 16.00). Никто ничего не останавливал.
Вся информация проверяется на раз, статистика обновляется почти в реальном времени на нескольких сайтах, каждый может проверить. Но нет, российские СМИ продолжают кормить своих читателей говном.
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17.03.2021 10:40
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Ну положим на просторах инета есть и другая информация относительно того что такое Covishield;

Министр здравоохранения Максим Степанов договорился о поставке индийской вакцины Covishield, которую производит Serum Institute в Индии. Вакцина является аналогом препарата AstraZeneca и производится по ее лицензии.Лицензии бывают вообще-то разные. Но вот написано что таки аналог. И я таки верю, что аналог. Ибо та же корейская SK BIO также выпускает AstraZeneca, но при этом название не меняет. Т.е. тоже лицензия, но название не изменилось. Значит там другого рода лицензия. Это как к примеру на операционную систему Вашего ноутбука может идти так называемая OEM лицензия. Но в этом случае ОС у вас лицензионная ТОЛЬКО ИМЕННО ДЛЯ ЭТОГО НОУТБУКА. Т.е. если он у Вас накроется медным тазом и Вы купите новый ноутбук, то поставить ОС на новом ноутбуке с ключами от старого ноутбука уже нельзя. Вы нарушите лицензию. Т.е. для нового ноутбука Вам придется заново лицензию покупать. Вот такие они лицензии. И такое вот оно лицензирование.
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17.03.2021 14:15 Ответить
Зайди по ссылке в Драгбанк в запись DB15656 по вакцине AZD1222Посол Великої Британії в Україні Сіммонс зробила щеплення проти COVID-19 вакциною AstraZeneca - Цензор.НЕТ 4391
https://go.drugbank.com/drugs/DB15656

Найди запись
Synonyms ChAdOx1 nCoV-19Coronavirus Disease (COVID-19) vaccine ChAdOx1 nCoV-19 Covishield

И убедись, что это все запись об одном и том же продукте.
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17.03.2021 15:42 Ответить
Тебя опять пронесло? Не устал копипастить?
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17.03.2021 15:57 Ответить
Тебе какое дело? Ты там запись уже поменял? Так чего сидишь, беги, старайся. А то еще подумают, что ты брехун. Посол Великої Британії в Україні Сіммонс зробила щеплення проти COVID-19 вакциною AstraZeneca - Цензор.НЕТ 4562
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17.03.2021 16:09 Ответить
Synonyms
Синонимы - это слова, которые пишутся и звучат по-разному, но имеют одинаковое или близкое значение. Например, меткий-точный, хороший-замечательный, верить-доверять.
Вопросы еще есть? Т.е. совсем не обязательно, что одинаковое. Достаточно близкого. Посол Великої Британії в Україні Сіммонс зробила щеплення проти COVID-19 вакциною AstraZeneca - Цензор.НЕТ 6988
Ну и второй вопрос - какое отношение Драгбанк имеет к фармакологии? Мне как-то все равно как считает Драгбанк или Вы. Вы не фармацевты, не медики. Вы можете считать все что угодно. Но вот к примеру зайдя в аптеку и потребовав Спазмалгон, то если его нет Вам ответят прямо - Спазмалгона нет. Можем предложить индийский Брал. И всем ясно, что активное вещество одно и тоже, фармакологическое действие такое же почти. А покупать его или нет - решать Вам. Ибо это аналог и никак не является Спазмалгоном, хотя в своем составе имеет такое же активное вещество.
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17.03.2021 16:18 Ответить
Так вот, очень часто всречал ситуации, когда условный спазмолгон работает, условный брал - нет. Хотя в инструкции указано одно и то же действующее вещество.
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17.03.2021 16:29 Ответить
Так я о чем и говорю. Аналог может быть подобен, хуже или даже лучше оригинала. Он не может только одного - быть идентичным оригиналу. Посол Великої Британії в Україні Сіммонс зробила щеплення проти COVID-19 вакциною AstraZeneca - Цензор.НЕТ 5242
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17.03.2021 16:32 Ответить
Из чего это следует? Если две разные фармацевтические фирмы закупили одинаковую фармкомпозицию у одной и той же компании и расфасовали на одинаковых станках, то они получат идентичные продукты, даже если называться они будут по-разному. И по окончании патентной защиты многие генерические компании имеют право покупать исходные вещества или готовые композиции или даже готове лекарственные формы у тех же производителей, что и компания - оригинатор.
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18.03.2021 10:01 Ответить
Толкования записей надо брать из того же ресурса, а не из филологических словарей.

Synonyms Alternate names (protein names, abbreviations, etc.)

https://dev.drugbank.com/guides/fields/bonds#bond_synonyms

Альтернативное название (имя)- это другое название (имя) того же объекта (или субъекта). Так же как и аббревиатура.
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17.03.2021 16:34 Ответить
Еще раз говорю - мне все равно что и как считаете Вы или Ваш Драгбанк. Можете считать что угодно и как угодно. Сути это не меняет. Посол Великої Британії в Україні Сіммонс зробила щеплення проти COVID-19 вакциною AstraZeneca - Цензор.НЕТ 8273
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17.03.2021 16:38 Ответить
Да, суть в том, что вакцины AZD1222, ChAdOx1 nCoV-19, Coronavirus Disease (COVID-19) vaccine, ChAdOx1 nCoV-19, Covishield это идентичные препараты с разными названиями.
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17.03.2021 16:50 Ответить
Нет и еще раз нет. Covishild АНАЛОГ. Уже не раз Вам это говорилось и ссылку даже давал. Аналог может быть подобен оригиналу, т.е. хуже/лучше/такой же, но идентичен быть НЕ МОЖЕТ.
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17.03.2021 17:58 Ответить
Не помню я такой ссылки. А вот от меня ссылку - пожалуйста Посол Великої Британії в Україні Сіммонс зробила щеплення проти COVID-19 вакциною AstraZeneca - Цензор.НЕТ 1524
AZD1222 (Covishield) vaccination for COVID-19: Experiences, challenges, and solutions in Nepal
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17.03.2021 18:01 Ответить
В Непале государство может считать эту вакцину какой угодно. Хоть святой водой, если они это допускают. Наше руководство вон точно так же считает. Вы тоже вон также считаете. Это Ваше право. Только вот суть от этого не меняется. Я так не считаю. И делаю свои выводы.
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17.03.2021 18:15 Ответить
И редакция и рецензенты журнала Royal College of Physicians and Surgeons of Glasgow с ними согласны. И администрация издательства Elsevier. И администрация сайта The National Center for Biotechnology Information тоже. И тысячи читателей этих ресурсов тоже. И только Баба яга Странник Виртуальный - против.
Посол Великої Британії в Україні Сіммонс зробила щеплення проти COVID-19 вакциною AstraZeneca - Цензор.НЕТ 1363
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17.03.2021 19:57 Ответить
Против более 50% населения. Смейтесь дальше. Только вакцинация уже сорвана.
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17.03.2021 20:49 Ответить
Это по результатам Вашего гадания на кофейной гуще? Так я им не верю.
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17.03.2021 22:51 Ответить
А я и не призываю верить.
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18.03.2021 01:14 Ответить
In Nepal, the COVID-19 vaccination program was initiated on Jan 27th, 2021 [3]. The government of India provided a donation of ten million vaccine doses for the Nepalese population to prevent COVID-19. The government of Nepal decided to start mass vaccination, starting by immunizing health and security workers [3]. In this article, the authors share their experience regarding Oxford/AztraZeneca COVID-19 AZD1222 (Covishield) vaccination in Nepal.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7872846/
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17.03.2021 18:02 Ответить
А что большая проблема при температуре хранения вакцины от 2 до 8 градусов ее перевезти? Обычная термосумка из любого хозяйственного магазина подойдет.
И не занимайтесь словоблюдием как наши керманычи. Covishield АНАЛОГ AstraZenica. Еще раз АНАЛОГ!!!! Посол Великої Британії в Україні Сіммонс зробила щеплення проти COVID-19 вакциною AstraZeneca - Цензор.НЕТ 9058
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17.03.2021 14:21 Ответить
Большая прлоблема. Только сертифицированный термобокс и только в предназначенном для этого транспорте. Вы б еще человеческие органы в хозсумках диппочтой пересылали.
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17.03.2021 15:45 Ответить
Это где такое писано?
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17.03.2021 16:09 Ответить
Ну, для Вас - нигде. Прийдите, например, в институт Шалимова с термосумкой из хозяйственного магазина и скажите "я сердце принес на трансплантацию." Там Вам много интересного расскажут.
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17.03.2021 16:12 Ответить
Есть правила транспортировки и правила хранения. Они описывают условия температурный режим. Если средство транспортировки его соблюдает, то производителю как-то похрен чем Вы его будете транспортировать. Да собственно ему похрен вообще как и чем Вы его будете транспортировать. И только в случае, если произойдет судебный спорт - вот тогда он и заинтересуется соблюдались ли правила хранения и транспортировки. И не нужно утрировать. Правила транспортировки и хранения донорских органов и правила транспортировки и хранения вакцин это как-бы разные правила. И, кстати, в случае если произошел несчастный случай и человеку ампутировало палец, то институт Шалимова примет этот палец привезенный даже в обычной поллитровой банке, засыпанный обычным льдом из холодильника.
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17.03.2021 16:23 Ответить
Я колоться вообще не планирую. По крайней мере пока. А если бы планировал, то все мне бы было абсолютно безразлично в чем бы Вы ее привезли. Меня бы только интересовало были ли соблюдены правила по транспортировке и хранению. Кстати, те, кого вакцинируют, даже не в курсе в чем, кто, когда и как доставлял вакцину в пункт вакцинации. Вы почему-то сразу же доверяете тем кто ее привозил, что они ничего не нарушили. Правда ведь? Вам же никто ни в чем на пункте вакцинации не отчитывается. Вам же даже не говорят чем вакцинируют. Посол Великої Британії в Україні Сіммонс зробила щеплення проти COVID-19 вакциною AstraZeneca - Цензор.НЕТ 5946
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17.03.2021 16:52 Ответить
Хотите, чтоб Вам вакцину в такой сумке привезли и вкололи?
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17.03.2021 16:51 Ответить
Я колоться вообще не планирую. По крайней мере пока. А если бы планировал, то все мне бы было абсолютно безразлично в чем бы Вы ее привезли. Меня бы только интересовало были ли соблюдены правила по транспортировке и хранению. Кстати, те, кого вакцинируют, даже не в курсе в чем, кто, когда и как доставлял вакцину в пункт вакцинации. Вы почему-то сразу же доверяете тем кто ее привозил, что они ничего не нарушили. Правда ведь? Вам же никто ни в чем на пункте вакцинации не отчитывается. Вам же даже не говорят чем вакцинируют. Посол Великої Британії в Україні Сіммонс зробила щеплення проти COVID-19 вакциною AstraZeneca - Цензор.НЕТ 8332 Посол Великої Британії в Україні Сіммонс зробила щеплення проти COVID-19 вакциною AstraZeneca - Цензор.НЕТ 2
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17.03.2021 16:53 Ответить
Ну так тогда вам и инъекции можно прокипяченой водой из крана с поваренной солью разводить. Главное, чтоб концентрация сошлась.
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17.03.2021 17:15 Ответить
А Вы откуда знаете, что эти самые инъекции именно так как Вы описали не делают? Вы опять манкируете и передергиваете. Но даже соглашусь с Вами. Мы же не знаем что там в тех ампулах с вакциной. Мы с Вами в этом случае верим производителю и нашим медикам начиная от Ляшка и Степанова до медсестры, которая Вам эту вакцину колоть будет. А что там в ампуле на самом деле ХЗ. Может и кипяченая вода с раствором соли. С одной стороны Вы ее не отличите - с другой и вреда организму не должна нанести. Физ раствор все таки некоторым образом. Посол Великої Британії в Україні Сіммонс зробила щеплення проти COVID-19 вакциною AstraZeneca - Цензор.НЕТ 5098
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17.03.2021 17:48 Ответить
С каждой партии препаратов остаются конрольные образцы в Держликслужбе и у производителя. Можете подать заявку, оплатить экспертизу и узнать, что там. Дерзайте.
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17.03.2021 20:00 Ответить
Да нихера я дерзать не собираюсь. Посол Великої Британії в Україні Сіммонс зробила щеплення проти COVID-19 вакциною AstraZeneca - Цензор.НЕТ 1587 Мне легче всех послать. Это не я заинтересован, чтобы меня кололи. Это правительство заинтересовано чтобы я вакцинировался. Они мне должны доказать безопасность и эффективность вакцины. И не пустыми заявами а фактами. Сам я ничего не собираюсь искать. Так понятно, надеюсь? И я не буду заявки подавать и экспертизы оплачивать. Я всех пошлю на... А теперь живите с этим. Посол Великої Британії в Україні Сіммонс зробила щеплення проти COVID-19 вакциною AstraZeneca - Цензор.НЕТ 1587 Продолжайте в том же духе. Вакцинацию с такими подходами правительство уже сорвало. Достаточно того, что более 50% населения вообще не хотят вакцинироваться. Мутите дальше. Считайте всех тупыми, а себя умными. Только этим Вы ничего не измените. Тут Вы или убеждаете людей аргументированно, или срываете вакцинацию. Третьего не дано.
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17.03.2021 20:48 Ответить
Статью читать не пытались? Посол Великої Британії в Україні Сіммонс зробила щеплення проти COVID-19 вакциною AstraZeneca - Цензор.НЕТ 8856
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17.03.2021 10:49 Ответить
Андрей Мальгин Из Италии.

12 марта, 22:41 ·

Вот пример ежечасного и ежедневного вранья российской пропаганды о западных вакцинах. Интерфакс: "Италия наряду с рядом других стран ЕС приостановила использование вакцин от компании AstraZeneca".
Вранье. Вчера приостановили колоть из ОДНОЙ КОРОБКИ №ABV2856, которая внушила сомнения.

Вчера в Италии сделано 61 тыс. уколов AstraZeneca, сегодня введено 44 тыс. доз AstraZeneca (неполные данные на 16.00). Никто ничего не останавливал.
Вся информация проверяется на раз, статистика обновляется почти в реальном времени на нескольких сайтах, каждый может проверить. Но нет, российские СМИ продолжают кормить своих читателей говном.
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17.03.2021 10:40 Ответить
То что кацапы врут как дышат это как бы естественно.
Меня больше напрягает, что это рашистское враньё про вакцины у нас разносят "порохоботы". Или они у х-ла на зарплате?
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17.03.2021 10:51 Ответить
Ты меня с кем-то перепутал, я сам за Пороха из-за неимением у нас в Украине. на данный момент во время войны с кацапами кого-то лучшего.
А "порохоботы", как ты их называешь, в основном против китайского шмурдюка через прокладки купленного, а не против AstraZeneca.
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17.03.2021 11:03 Ответить
В основном гон идёт именно против Ковишилд, который и есть АстраЗенека.
Китайской вакцины в Украине пока нет. Поставки задерживаются.
Про остальные вакцины нет даже предметного разговора. Так что выбор у нас невелик.
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17.03.2021 11:10 Ответить
На сколько я слышал, а я знаю очень мало про вакцины, то в мире 2 варианта АстраЗенека, - Европейкий и Индийский. Против Европейского варианта у нас вроде-как никто не против, а вот по поводу Индийского спорят вплоть до ненависти. А это очень плохо, кацапам только того и нужно.
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17.03.2021 11:27 Ответить
Я о том же. Сами подняли кипиш на радость кацапам.
На самом деле нет никаких вариантов данной вакцины. Она одна AZD1222. И посол в статье ясно это сказала.
Выпускается на разных фабриках. В том числе и в Индии. Европа не имеет достаточных мощностей даже для самообеспечения. Поэтому сами закупают в других местах. В Индии самая большая фабрика вакцин в мире.
У нас вариантов где купить практически нет. Турки к примеру тоже колятся китайской и индийского производства. У них тоже выбор небольшой.
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17.03.2021 11:39 Ответить
Китайская вакцина тоже хорошая. Просто ее испытывали на врачах в больнице, т.е. вирусная нагрузка была максимальной, отсюда и эффективность в 50%. Но при этом из группы вакцинированных врачей никто не умер и единицы заболели серьезно. А вот за прокладки Степанова не мешало бы и повесить. Я не удивлюсь, если они вообще хотели завести какой-то левак.
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17.03.2021 12:06 Ответить
твиттер взломали ?
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17.03.2021 11:15 Ответить
"шмурдяк-шмурдяк" "гівно-гівно", "зрада-зрада".
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17.03.2021 11:35 Ответить
при совке все любили индийские медпрепараты , аж кипятком обсыкались все
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17.03.2021 11:39 Ответить
Тоже хотел об этом написать а потом лень стало, та и не поймет молодежь.
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17.03.2021 11:53 Ответить
Сейчас 99% активных фарм ингредиентов украинских фармкомпаний - это либо Китай, либо Индия.
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17.03.2021 12:03 Ответить
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