Безудержное веселье Шахова, голосование Радуцкого, взгляд Тимошенко и предложение Семинскому по цементному заводу, - день работы ВР 17 марта. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Сегодня, 17 марта, в Верховной Раде состоялось очередное пленарное заседание.
Народные депутаты сегодня продолжили рассматривать поправки к законопроекту о внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений №2194.
По словам "слуги народа" Кравчук, "рассмотрение поправок к законопроектам о земле может затянуться до мая".
Тем временем, в Раде уже придумали способ "обмануть" сенсорную кнопку.
Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ:
Глава Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский (СН) в окружении коллег.
Кира Рудик ("Голос") входит в сессионный зал.
Ее встречают смеющиеся Сергей Шахов ("Довіра") с коллегой.
Безудержное веселье Шахова.
Два брата: Николай Стефанчук (СН) и Руслан Стефанчук (первый вице-спикер).
Николай Тищенко (СН)
Антон Яценко (внефракционный) и Михаил Новиков (СН).
Сергей Литвиненко (СН) и Роман Иванисов (внефракционный).
Лиза Богуцкая (СН) и Александр Мережко (СН).
Тем временем, Литвиненко и Иванисов продолжают свою беседу.
Артур Герасимов ("ЕС") и Богдан Яременко (СН)
Игорь Копытин (СН) проверяет свои сообщения.
Женя Зе прислал Копытину мем с подписью: "Невозможно описать словами, то непередаваемое теплое чувство, когда едешь бухать".
Максим Ткаченко (СН) повесил свою маску на ухо.
Николай Сольский (СН) и Олег Кулинич ("Довіра").
Серьезный взгляд Юлии Тимошенко ("Батькивщина").
Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Юрий Здебский (СН) обсуждает нарушение воздушного пространства Украины.
- Теперь сиди и думай, что это было провокация или россияне снова заблудились, - интресуется Довженко Дима.
- Тупанули. Ми тоже колись до них залітали, - ответил Здебский.
Словесная перепалка "слуг народа" и депутатов ОПЗЖ чуть не переросла в физическое противостояние.
Тем временем Здебский решил проверить фракционные чаты.
Президиум ВР: спикер Дмитрий Разумков и первый вице-спикер Руслан Стефанчук. Стефанчук беседует с Денисом Монастырским (СН).
Голосование "слуги народа" Михаила Радуцкого.
Александр Корниенко (СН) беседует с коллегой.
Замглавы Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Олег Семинский (СН, избран по 205-му округу в Черниговской области) обсуждает какие-то проекты. В частности, он получил сообщение с предложением по строительству цементного завода.
"Добрый день. У меня есть люди (тоже турки), которые 100% готовы построить нам цементный завод. Только есть условие, 10-15% нужно своего капитала. Мощность 2 млн тонн", - написал Семинскому абонент "Хоменко Алндр Петр Новг Сев".
Отметим, что Хоменко Александр Петрович упоминается как избранный членом наблюдательного совета ЗАО "Новгород-Северский завод строительных материалов" в 2017 году сроком на 3 года.
Фото: Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Еще бы различала деловой гардероб от пикникового ....
Як лідерка партії і ньюс-мейкер вона має право одягатися як хоче.
P.S.
Тітоньку , Ви трохи відстали від світових течіїв . Мода на дрескод , особливо жіночий дрес код давно , вже пройшла .
Зараз тільки секретаркам можуть робити зауваження по дрескоду . А якщо робітник (підкреслюю - найманий) має хоч якусь цінність (наприклад , для Майкрософту або Гуглу) , то він може ходити на роботу патлатим , у джемпері на голе тіло й навіть у шортах та сандалях .
Дрескод це був в середині 20-го століття відгук конвеїрної праці , коли 90% населення було "робочим класом" . Ось й для своїх офисів володарі корпорацій зробили щось типа спецодягу .
Зараз в Британії роботяг меньше 18% . В США трохи більше . Зараз 4-й технологічний рівень . Й багато хто не носить сандалів й шорт на роботу тільки тому, що всюди працює кондішен й холодно в сандалях й шортах .
Где же они...
А людська пам'ять має здатність забувати дрібні неприємні моменти. Тому часом і здається, що раніше нахаб було менше, пиво смачнішим, а дівчата лагіднішими.
Біографія лаконічно коротка : ПТУ / віницький пед. -> помічник депутата з БПП -> депутатка СН -> "Луї Вітон" ...
Але ж кого це турбує (якщо не трахає) , якщо в буремні для людства часи твоя країна одна з крайщих по показниках . А перше місце по вакцинації тай йще найкращою вакциною це взагалом персональний внесок як то ти назвав ? "Фора" ?!
Смішно читати , це ж показник свободи й демократії , коли за надцять років прем"єрства слідчи органи не бздять заводити постійно файли проти прем"єра , проводити офіційні розслідування . З трико вистрибують , що б хоч щось крімінальне знайти й довести . Але мають фук з цього . Ось на Ольмерта зразу знайшли . Рахунки Лєї Рабін - теж . Навіть некрімінальний злочин "лайно-людина" зпромогли перекваліфікувати на "згавлтування" для Кацава ...
А проти Бібі нічого до суду довести не можуть . Більш того - мар Натін"яху йде на світовий рекорд - коли вже на 4-е коло перевиборів (за 2 роки) він дивним чином знов буде прем"єром , не залишаючи іншим жодного шансу . Сподобатися електоральному болоту це мистецтво .
Тим більш є за що , бо здобути "Файзер" для всього населення можливо було лише через персональний авторітет серед тих кіл , які вирішували йще 7-10 місяців тому . Й через впевненну візію .
До речі , в Ізраїлі , якщо лікар відмовляється від вакцинації йому роблять непереборанні умови праці . Якщо б агітував проти вакцинації - звільнять нахер .
Але саме смішне , що навіть релегійному середньовіччу (від хасидів, до сунитів, та й християн) роблять такі умови , що фізично не примушують , але вільно жити й пересуватися їм без вакцинації не дадуть .
Великий украинский народ!
Ты ЭТО сделал своим приговором на долгие годы.
СТРАШНО.