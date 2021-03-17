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Фото Политика Украины
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ВР (28204) Тимошенко (24558) Яценко (126) Герасимов (304) Монастырский (266) Яременко Богдан (145) Кулинич (13) Богуцкая Лиза (63) Шахов_Сергей (106) Разумков Дмитрий (1519) Стефанчук Руслан (471) Корниенко (629) Радуцкий Михаил (277) Литвиненко Сергей (14) Сольский Николай (24) Мережко (28) Тищенко Николай (252) Ткаченко Максим (18) Иванисов (29) Семинский Олег (43) Копытин Игорь (7) Рудик Кира (97) Стефанчук Николай Здебский Юрий

Безудержное веселье Шахова, голосование Радуцкого, взгляд Тимошенко и предложение Семинскому по цементному заводу, - день работы ВР 17 марта. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Сегодня, 17 марта, в Верховной Раде состоялось очередное пленарное заседание.

Народные депутаты сегодня продолжили рассматривать поправки к законопроекту о внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений №2194.

По словам "слуги народа" Кравчук, "рассмотрение поправок к законопроектам о земле может затянуться до мая".

Тем временем, в Раде уже придумали способ "обмануть" сенсорную кнопку.

Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ:

Безудержное веселье Шахова, голосование Радуцкого, взгляд Тимошенко и предложение Семинскому по цементному заводу, - день работы ВР 17 марта 01

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский (СН) в окружении коллег.

Безудержное веселье Шахова, голосование Радуцкого, взгляд Тимошенко и предложение Семинскому по цементному заводу, - день работы ВР 17 марта 02

Кира Рудик ("Голос") входит в сессионный зал.

Безудержное веселье Шахова, голосование Радуцкого, взгляд Тимошенко и предложение Семинскому по цементному заводу, - день работы ВР 17 марта 03

Ее встречают смеющиеся Сергей Шахов ("Довіра") с коллегой.

Безудержное веселье Шахова, голосование Радуцкого, взгляд Тимошенко и предложение Семинскому по цементному заводу, - день работы ВР 17 марта 04
Безудержное веселье Шахова, голосование Радуцкого, взгляд Тимошенко и предложение Семинскому по цементному заводу, - день работы ВР 17 марта 05

Безудержное веселье Шахова.

Безудержное веселье Шахова, голосование Радуцкого, взгляд Тимошенко и предложение Семинскому по цементному заводу, - день работы ВР 17 марта 06
Безудержное веселье Шахова, голосование Радуцкого, взгляд Тимошенко и предложение Семинскому по цементному заводу, - день работы ВР 17 марта 07
Безудержное веселье Шахова, голосование Радуцкого, взгляд Тимошенко и предложение Семинскому по цементному заводу, - день работы ВР 17 марта 08

Два брата: Николай Стефанчук (СН) и Руслан Стефанчук (первый вице-спикер).

Безудержное веселье Шахова, голосование Радуцкого, взгляд Тимошенко и предложение Семинскому по цементному заводу, - день работы ВР 17 марта 09

Николай Тищенко (СН)

Безудержное веселье Шахова, голосование Радуцкого, взгляд Тимошенко и предложение Семинскому по цементному заводу, - день работы ВР 17 марта 10

Антон Яценко (внефракционный) и Михаил Новиков (СН).

Безудержное веселье Шахова, голосование Радуцкого, взгляд Тимошенко и предложение Семинскому по цементному заводу, - день работы ВР 17 марта 11

Сергей Литвиненко (СН) и Роман Иванисов (внефракционный).

Безудержное веселье Шахова, голосование Радуцкого, взгляд Тимошенко и предложение Семинскому по цементному заводу, - день работы ВР 17 марта 12

Лиза Богуцкая (СН) и Александр Мережко (СН).

Безудержное веселье Шахова, голосование Радуцкого, взгляд Тимошенко и предложение Семинскому по цементному заводу, - день работы ВР 17 марта 13

Тем временем, Литвиненко и Иванисов продолжают свою беседу.

Безудержное веселье Шахова, голосование Радуцкого, взгляд Тимошенко и предложение Семинскому по цементному заводу, - день работы ВР 17 марта 14

Артур Герасимов ("ЕС") и Богдан Яременко (СН)

Безудержное веселье Шахова, голосование Радуцкого, взгляд Тимошенко и предложение Семинскому по цементному заводу, - день работы ВР 17 марта 15
Безудержное веселье Шахова, голосование Радуцкого, взгляд Тимошенко и предложение Семинскому по цементному заводу, - день работы ВР 17 марта 16

Игорь Копытин (СН) проверяет свои сообщения.

Безудержное веселье Шахова, голосование Радуцкого, взгляд Тимошенко и предложение Семинскому по цементному заводу, - день работы ВР 17 марта 17

Женя Зе прислал Копытину мем с подписью: "Невозможно описать словами, то непередаваемое теплое чувство, когда едешь бухать".

Безудержное веселье Шахова, голосование Радуцкого, взгляд Тимошенко и предложение Семинскому по цементному заводу, - день работы ВР 17 марта 18
Безудержное веселье Шахова, голосование Радуцкого, взгляд Тимошенко и предложение Семинскому по цементному заводу, - день работы ВР 17 марта 19

Максим Ткаченко (СН) повесил свою маску на ухо.

Безудержное веселье Шахова, голосование Радуцкого, взгляд Тимошенко и предложение Семинскому по цементному заводу, - день работы ВР 17 марта 20

Николай Сольский (СН) и Олег Кулинич ("Довіра").

Безудержное веселье Шахова, голосование Радуцкого, взгляд Тимошенко и предложение Семинскому по цементному заводу, - день работы ВР 17 марта 21

Серьезный взгляд Юлии Тимошенко ("Батькивщина").

Безудержное веселье Шахова, голосование Радуцкого, взгляд Тимошенко и предложение Семинскому по цементному заводу, - день работы ВР 17 марта 22

Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Юрий Здебский (СН) обсуждает нарушение воздушного пространства Украины.

- Теперь сиди и думай, что это было провокация или россияне снова заблудились, - интресуется Довженко Дима.

- Тупанули. Ми тоже колись до них залітали, - ответил Здебский.

Безудержное веселье Шахова, голосование Радуцкого, взгляд Тимошенко и предложение Семинскому по цементному заводу, - день работы ВР 17 марта 23

Словесная перепалка "слуг народа" и депутатов ОПЗЖ чуть не переросла в физическое противостояние.

Безудержное веселье Шахова, голосование Радуцкого, взгляд Тимошенко и предложение Семинскому по цементному заводу, - день работы ВР 17 марта 24

Тем временем Здебский решил проверить фракционные чаты.

Безудержное веселье Шахова, голосование Радуцкого, взгляд Тимошенко и предложение Семинскому по цементному заводу, - день работы ВР 17 марта 25

Президиум ВР: спикер Дмитрий Разумков и первый вице-спикер Руслан Стефанчук. Стефанчук беседует с Денисом Монастырским (СН).

Безудержное веселье Шахова, голосование Радуцкого, взгляд Тимошенко и предложение Семинскому по цементному заводу, - день работы ВР 17 марта 26

Голосование "слуги народа" Михаила Радуцкого.

Безудержное веселье Шахова, голосование Радуцкого, взгляд Тимошенко и предложение Семинскому по цементному заводу, - день работы ВР 17 марта 27

Александр Корниенко (СН) беседует с коллегой.

Безудержное веселье Шахова, голосование Радуцкого, взгляд Тимошенко и предложение Семинскому по цементному заводу, - день работы ВР 17 марта 28

Замглавы Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Олег Семинский (СН, избран по 205-му округу в Черниговской области) обсуждает какие-то проекты. В частности, он получил сообщение с предложением по строительству цементного завода.

"Добрый день. У меня есть люди (тоже турки), которые 100% готовы построить нам цементный завод. Только есть условие, 10-15% нужно своего капитала. Мощность 2 млн тонн", - написал Семинскому абонент "Хоменко Алндр Петр Новг Сев".

Отметим, что Хоменко Александр Петрович упоминается как избранный членом наблюдательного совета ЗАО "Новгород-Северский завод строительных материалов" в 2017 году сроком на 3 года.

Фото: Цензор.НЕТ

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Топ комментарии
+12
Для пенсов? Возможно.
Еще бы различала деловой гардероб от пикникового ....
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17.03.2021 15:10
+6
Веселуха, шептания, обнимашки, мемасики, чекание новостей в смартфоне, решалово, а вечерком в ресторан и по девочкам-мальчикам, не жизнь, а малина. В госпиталь к раненным солдатам когда последний раз ездили или никогда?
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17.03.2021 15:05
+6
Веселье Шахова - последствие перенесенной инфекции КОВИД 19. Он ее отрицал, а она ему мозг отшибла. Теперь веселится
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17.03.2021 15:11
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Безудержное веселье Шахова, голосование Радуцкого, взгляд Тимошенко и предложение Семинскому по цементному заводу, - день работы ВР 17 марта - Цензор.НЕТ 4011
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17.03.2021 15:02 Ответить
юлька ваще супердевочка....
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17.03.2021 15:03 Ответить
Для пенсов? Возможно.
Еще бы различала деловой гардероб от пикникового ....
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17.03.2021 15:10 Ответить
каждый день в новом прикиде
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17.03.2021 19:58 Ответить
Угу, вона що секретар у біг-боса Петі в його шоколадною імперії?!

Як лідерка партії і ньюс-мейкер вона має право одягатися як хоче.

P.S.
Тітоньку , Ви трохи відстали від світових течіїв . Мода на дрескод , особливо жіночий дрес код давно , вже пройшла .
Зараз тільки секретаркам можуть робити зауваження по дрескоду . А якщо робітник (підкреслюю - найманий) має хоч якусь цінність (наприклад , для Майкрософту або Гуглу) , то він може ходити на роботу патлатим , у джемпері на голе тіло й навіть у шортах та сандалях .
Дрескод це був в середині 20-го століття відгук конвеїрної праці , коли 90% населення було "робочим класом" . Ось й для своїх офисів володарі корпорацій зробили щось типа спецодягу .
Зараз в Британії роботяг меньше 18% . В США трохи більше . Зараз 4-й технологічний рівень . Й багато хто не носить сандалів й шорт на роботу тільки тому, що всюди працює кондішен й холодно в сандалях й шортах .
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17.03.2021 20:35 Ответить
Ознайомте нас із гардеробом жінок в кнессеті.
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17.03.2021 20:45 Ответить
Та в неї погляд такий наче порве когось на лахміття.
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17.03.2021 15:33 Ответить
сегодня как началось обсуждение земли - Жулька на коне, впереди всех и ее депутаты выскочили.
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17.03.2021 19:57 Ответить
Веселуха, шептания, обнимашки, мемасики, чекание новостей в смартфоне, решалово, а вечерком в ресторан и по девочкам-мальчикам, не жизнь, а малина. В госпиталь к раненным солдатам когда последний раз ездили или никогда?
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17.03.2021 15:05 Ответить
Кива не подр....ил - день в пустую прошел!
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17.03.2021 15:07 Ответить
А ще шуфрич небитий...
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17.03.2021 15:44 Ответить
Веселье Шахова - последствие перенесенной инфекции КОВИД 19. Он ее отрицал, а она ему мозг отшибла. Теперь веселится
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17.03.2021 15:11 Ответить
Є і позитив: тепер на "дурь" Шахову тратитися не потрібно.
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17.03.2021 15:37 Ответить
Він не тільки веселиться, вміє ще й сльзу видавити на трибуні, за бідних шахтьоров, за яких у нього болить душа)))
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17.03.2021 16:26 Ответить
элЫта мля
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17.03.2021 15:15 Ответить
"В госпиталь к раненным солдатам когда последний раз ездили или никогда?" - они ж не какие-то порохоботы!
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17.03.2021 15:15 Ответить
Я так понимаю, что представителей песов небыло в Раде.
Где же они...
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17.03.2021 15:15 Ответить
Шо там Шмигаль бидлу про якісь дистанції казав?
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17.03.2021 15:16 Ответить
Гидко дивитись на цей шабаш.
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17.03.2021 15:20 Ответить
Знов те відчуття, шо вони думають, шо прийшли а Раду назавжди.
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17.03.2021 15:28 Ответить
А хіба колись було інакше?
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17.03.2021 15:38 Ответить
Якось минуле скликання було не таке нахабне. Чи, може, вже так здається.
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17.03.2021 15:48 Ответить
І там нахаб вистачало.
А людська пам'ять має здатність забувати дрібні неприємні моменти. Тому часом і здається, що раніше нахаб було менше, пиво смачнішим, а дівчата лагіднішими.
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17.03.2021 15:54 Ответить
То Юля охерала , когда ей сообщили , шо феминистки из "Голоса" обвинили её партию в несоблюдении гендерных квот !
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17.03.2021 15:46 Ответить
да, женщин совсем нет.
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17.03.2021 19:55 Ответить
у ВОНЫ вид печально-ботоксный.
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17.03.2021 16:06 Ответить
и ккаждый день в новом от-кутюрном наряде с кожаными нашивками.
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17.03.2021 19:54 Ответить
Йой не кажіть , ось пом"ятає , як агент Тераза усе журилась щодо у Юлі в кожній руці по 2 "Луї Вітону" , а потіім категорчно відбивалася , коли Юлька запропонувала презентувати Ганці типа діаманди , які типа носила Ю . Зараз той "Луї Вітон" купує собі кожна жінка в Зраді , яка хоч одну сесію проробила . Й зовсім не требо їм мати минуле міліардерши .
Біографія лаконічно коротка : ПТУ / віницький пед. -> помічник депутата з БПП -> депутатка СН -> "Луї Вітон" ...
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17.03.2021 20:05 Ответить
Біографія лаконічно коротка : ПТУ / віницький пед. -> помічник депутата з БПП -> депутатка СН -> "Луї Вітон" .-Таки да,что ни женщина то свой каприз. Бывшая стюардесса Сара Нойбергер-жена вора Нетаньяхи- "любила украшать себя перьями и при этом кричала: "Я мать Государства Израиль!".
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18.03.2021 08:06 Ответить
Хоча над тією Сарочкою стьобається уся журнашлюхська капітулянська братва , але ж важливо , що чоловік цю хвойду не випускає а ні на дружні канали телебачення , а ні на танцюристські конкурси . Більш того - після казуса в Україні стюрадеса зникла навіть з протокольних зустрічів .

Але ж кого це турбує (якщо не трахає) , якщо в буремні для людства часи твоя країна одна з крайщих по показниках . А перше місце по вакцинації тай йще найкращою вакциною це взагалом персональний внесок як то ти назвав ? "Фора" ?!
Смішно читати , це ж показник свободи й демократії , коли за надцять років прем"єрства слідчи органи не бздять заводити постійно файли проти прем"єра , проводити офіційні розслідування . З трико вистрибують , що б хоч щось крімінальне знайти й довести . Але мають фук з цього . Ось на Ольмерта зразу знайшли . Рахунки Лєї Рабін - теж . Навіть некрімінальний злочин "лайно-людина" зпромогли перекваліфікувати на "згавлтування" для Кацава ...
А проти Бібі нічого до суду довести не можуть . Більш того - мар Натін"яху йде на світовий рекорд - коли вже на 4-е коло перевиборів (за 2 роки) він дивним чином знов буде прем"єром , не залишаючи іншим жодного шансу . Сподобатися електоральному болоту це мистецтво .
Тим більш є за що , бо здобути "Файзер" для всього населення можливо було лише через персональний авторітет серед тих кіл , які вирішували йще 7-10 місяців тому . Й через впевненну візію .
До речі , в Ізраїлі , якщо лікар відмовляється від вакцинації йому роблять непереборанні умови праці . Якщо б агітував проти вакцинації - звільнять нахер .
Але саме смішне , що навіть релегійному середньовіччу (від хасидів, до сунитів, та й християн) роблять такі умови , що фізично не примушують , але вільно жити й пересуватися їм без вакцинації не дадуть .
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18.03.2021 13:28 Ответить
цікаві фото. а от що стало з юлею, їй що не вдало зробили пластичну операцію?
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17.03.2021 19:28 Ответить
черепок заменила
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17.03.2021 19:59 Ответить
Паноптикум.

Великий украинский народ!
Ты ЭТО сделал своим приговором на долгие годы.

СТРАШНО.
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18.03.2021 07:30 Ответить
 
 