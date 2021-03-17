Безудержное веселье Шахова, голосование Радуцкого, взгляд Тимошенко и предложение Семинскому по цементному заводу, - день работы ВР 17 марта. ФОТОрепортаж

Сегодня, 17 марта, в Верховной Раде состоялось очередное пленарное заседание.

Народные депутаты сегодня продолжили рассматривать поправки к законопроекту о внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений №2194.

По словам "слуги народа" Кравчук, "рассмотрение поправок к законопроектам о земле может затянуться до мая".

Тем временем, в Раде уже придумали способ "обмануть" сенсорную кнопку.

Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ:

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский (СН) в окружении коллег.

Кира Рудик ("Голос") входит в сессионный зал.

Ее встречают смеющиеся Сергей Шахов ("Довіра") с коллегой.





Безудержное веселье Шахова.







Два брата: Николай Стефанчук (СН) и Руслан Стефанчук (первый вице-спикер).

Николай Тищенко (СН)

Антон Яценко (внефракционный) и Михаил Новиков (СН).

Сергей Литвиненко (СН) и Роман Иванисов (внефракционный).

Лиза Богуцкая (СН) и Александр Мережко (СН).

Тем временем, Литвиненко и Иванисов продолжают свою беседу.

Артур Герасимов ("ЕС") и Богдан Яременко (СН)





Игорь Копытин (СН) проверяет свои сообщения.

Женя Зе прислал Копытину мем с подписью: "Невозможно описать словами, то непередаваемое теплое чувство, когда едешь бухать".





Максим Ткаченко (СН) повесил свою маску на ухо.

Николай Сольский (СН) и Олег Кулинич ("Довіра").

Серьезный взгляд Юлии Тимошенко ("Батькивщина").

Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Юрий Здебский (СН) обсуждает нарушение воздушного пространства Украины.

- Теперь сиди и думай, что это было провокация или россияне снова заблудились, - интресуется Довженко Дима.

- Тупанули. Ми тоже колись до них залітали, - ответил Здебский.

Словесная перепалка "слуг народа" и депутатов ОПЗЖ чуть не переросла в физическое противостояние.

Тем временем Здебский решил проверить фракционные чаты.

Президиум ВР: спикер Дмитрий Разумков и первый вице-спикер Руслан Стефанчук. Стефанчук беседует с Денисом Монастырским (СН).

Голосование "слуги народа" Михаила Радуцкого.

Александр Корниенко (СН) беседует с коллегой.

Замглавы Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Олег Семинский (СН, избран по 205-му округу в Черниговской области) обсуждает какие-то проекты. В частности, он получил сообщение с предложением по строительству цементного завода.

"Добрый день. У меня есть люди (тоже турки), которые 100% готовы построить нам цементный завод. Только есть условие, 10-15% нужно своего капитала. Мощность 2 млн тонн", - написал Семинскому абонент "Хоменко Алндр Петр Новг Сев".

Отметим, что Хоменко Александр Петрович упоминается как избранный членом наблюдательного совета ЗАО "Новгород-Северский завод строительных материалов" в 2017 году сроком на 3 года.

Фото: Цензор.НЕТ