Канадские военные инструкторы-саперы 10-й ротации завершили свою миссию в Украине. ФОТОрепортаж

В объединенном учебно-тренировочном центре Сил поддержки ВС Украины завершилась очередная миссия инструкторов ВС Канады.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Минобороны Украины, в рамках 10-й ротации, канадские коллеги помогали украинским военнослужащим развивать новые возможности улучшения процесса подготовки специалистов по противодействию самодельным взрывным устройствам по стандартам НАТО.

Провожая на родину канадских коллег-саперов, заместитель начальника Центра полковник Олег Гаврилюк поблагодарил командира Объединенной оперативно-тактической группы майора Алестера Клима и его подчиненных за понимание, компетентность и профессиональный подход к процессу подготовки специалистов по противодействию самодельным взрывным устройствам.

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"Вы с честью выполнили свою миссию. Нам было очень легко с вами работать и идти к общей цели - установления мира на нашей земле", - добавил офицер.

В свою очередь майор Алестер Клим поблагодарил личный состав Центра за теплый и радушный прием и отметил, что дальнейшее привлечение канадских инструкторов к тренировкам украинских военных не только будет способствовать оборонному потенциалу Украины и ее Вооруженных Сил, но и сформирует определенное боевое братство между нашими военнослужащими.

В завершение военнослужащие обменялись сувенирами и подарками и в знак дружеских отношений и сделали совместное памятное фото.

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