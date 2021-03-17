РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
32425 посетителей онлайн
Фото Политика Украины
3 232 6
Канада (1640) Минобороны (7435) военные учения (2878) сапер (26)

Канадские военные инструкторы-саперы 10-й ротации завершили свою миссию в Украине. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

В объединенном учебно-тренировочном центре Сил поддержки ВС Украины завершилась очередная миссия инструкторов ВС Канады.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Минобороны Украины, в рамках 10-й ротации, канадские коллеги помогали украинским военнослужащим развивать новые возможности улучшения процесса подготовки специалистов по противодействию самодельным взрывным устройствам по стандартам НАТО.

Провожая на родину канадских коллег-саперов, заместитель начальника Центра полковник Олег Гаврилюк поблагодарил командира Объединенной оперативно-тактической группы майора Алестера Клима и его подчиненных за понимание, компетентность и профессиональный подход к процессу подготовки специалистов по противодействию самодельным взрывным устройствам.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы ВСУ провели учения по уничтожению воздушного десанта оккупантов. ВИДЕО

"Вы с честью выполнили свою миссию. Нам было очень легко с вами работать и идти к общей цели - установления мира на нашей земле", - добавил офицер.

В свою очередь майор Алестер Клим поблагодарил личный состав Центра за теплый и радушный прием и отметил, что дальнейшее привлечение канадских инструкторов к тренировкам украинских военных не только будет способствовать оборонному потенциалу Украины и ее Вооруженных Сил, но и сформирует определенное боевое братство между нашими военнослужащими.

В завершение военнослужащие обменялись сувенирами и подарками и в знак дружеских отношений и сделали совместное памятное фото.

Также смотрите: Украинские ВМС в акватории Черного моря провели совместные тренировки с противоминной группой НАТО. ФОТОрепортаж

Канадские военные инструкторы-саперы 10-й ротации завершили свою миссию в Украине 01
Канадские военные инструкторы-саперы 10-й ротации завершили свою миссию в Украине 02
Канадские военные инструкторы-саперы 10-й ротации завершили свою миссию в Украине 03

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
 Поддержать Цензор.НЕТ
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щиро вдячні панове 🇺🇦🤝🇨🇦! Слава Україні! Слава Канаді!
показать весь комментарий
17.03.2021 15:01 Ответить
Восени знов листя насипе, приїзжайте ще.
показать весь комментарий
17.03.2021 15:02 Ответить
Дякуємо брати!
показать весь комментарий
17.03.2021 15:04 Ответить
Дякуємо!
Коли ви, канадці, граєте в хокей з москалями, я завжди вболюваю за вас!
показать весь комментарий
17.03.2021 15:06 Ответить
А где же наши польские негры? Где наши литовские биатлонистки из ИГИЛ Канадські військові інструктори-сапери 10-ї ротації завершили свою місію в Україні - Цензор.НЕТ 6363 ? В Дырляндии толкуют об очередном наступлении ВСУ на Долбасанию, а тут еще и канадцы уехали Канадські військові інструктори-сапери 10-ї ротації завершили свою місію в Україні - Цензор.НЕТ 3217. И ни одно янки на Абрамсе Канадські військові інструктори-сапери 10-ї ротації завершили свою місію в Україні - Цензор.НЕТ 4250. Зря, значит, херои ннелороссии памперсы заказали?
показать весь комментарий
17.03.2021 15:14 Ответить
Всем спасибо, все свободны!
Закончилась пятилетняя миссия канадцев, британцев, а ПРОДОЛЖАТЬ их зеленые не собираются---никаких предложений с их стороны! У зебилов перемирие!
показать весь комментарий
18.03.2021 01:18 Ответить
 
 