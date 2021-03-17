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В ВСУ продемонстрировали возможности уникальной снайперской винтовки "Ночной хищник": дальность прицельного выстрела - 4 км. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Технологии

В ВСУ продемонстрировали возможности снайперской винтовки отечественной разработки "Ночной хищник". Винтовка способна вести прицельную стрельбу с расстояния в 4 километра.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает АрмияInform.

Снайперская винтовка "Ночной Хищник", разработанная в 2015 году, имеет калибр 14,5 мм под штатный пулеметный патрон 14,5х114. Максимальная дальность прицельного выстрела 4000 метров, кучность выстрела от 1 до 1,5 угловых минут.

Данную винтовку планируют серийно изготавливать на заводе "Маяк", который входит в состав ГК "Укроборонпром".

"Винтовка, или как ее еще называют "пехотная пушка", оснащена саунд-модератором нового поколения, который, кроме малого звука выстрела, обеспечивает плавный переход пули из условий внутренней к внешней баллистике. Отдача из этой "пушки" меньше, чем у винтовки калибра 7,62 мм и поэтому минимально влияет на качество выстрела. Штатные пули благодаря длине ствола в 1330 мм имеют начальную скорость 1050 м/с без особых проблем пробивают бронетранспортеры, БМП, бронеавтомобили, инженерные укрепления и бронированные вертолеты. Благодаря изобретению украинских оружейников - саунд-модератора нового поколения, который, кроме всего прочего работает как баллистический холодильник, температура винтовки во время интенсивного боя такая же, как и температура человеческого тела. А это значительно усложняет ее обнаружение при соответствующем маскировке", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Опытные образцы комплекса "Нептун" переданы ВМС ВСУ, - Минобороны. ФОТОрепортаж

В ВСУ продемонстрировали возможности уникальной снайперской винтовки Ночной хищник: дальность прицельного выстрела - 4 км 01
В ВСУ продемонстрировали возможности уникальной снайперской винтовки Ночной хищник: дальность прицельного выстрела - 4 км 02
В ВСУ продемонстрировали возможности уникальной снайперской винтовки Ночной хищник: дальность прицельного выстрела - 4 км 03
В ВСУ продемонстрировали возможности уникальной снайперской винтовки Ночной хищник: дальность прицельного выстрела - 4 км 04
Фото: АрмияИнформ

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Топ комментарии
+44
дайте дві
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17.03.2021 15:06
+26
зовні це вже не гвинтівка, а який монстр із майбутнього !
молодці !
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17.03.2021 15:13
+19
дальність прицільного пострілу 4000 метрів В ВСУ продемонстрировали возможности уникальной снайперской винтовки "Ночной хищник": дальность прицельного выстрела - 4 км - Цензор.НЕТ 7513
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17.03.2021 15:07
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Где то я это видел У ЗСУ продемонстрували можливості унікальної снайперської гвинтівки "Нічний Хижак": дальність прицільного пострілу - 4 км - Цензор.НЕТ 442 У ЗСУ продемонстрували можливості унікальної снайперської гвинтівки "Нічний Хижак": дальність прицільного пострілу - 4 км - Цензор.НЕТ 3330
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17.03.2021 15:37 Ответить
Плановики хрінові! Вона давно повинна бути у військах на передовий! У ЗСУ продемонстрували можливості унікальної снайперської гвинтівки "Нічний Хижак": дальність прицільного пострілу - 4 км - Цензор.НЕТ 7058
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17.03.2021 15:39 Ответить
Рекорд попадания снайпера на войне - 3540 метров, канадец, по боевику игил.
Ну что ж, рекорды на то и есть чтобы их бить.
Удачной охоты на цапово-террористических орков-оккупантов!
Правда зелёное зашутило будет всячески противиться тому чтобы она нашла цель на поле боя...
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17.03.2021 15:39 Ответить
Канадец стрелял из снайперской, а эта - обычная ПТР. Она на 2 км дает рассеяние около 90 см, ни про какое поражение одиночной цели в виде человека речь не идеь.
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17.03.2021 17:16 Ответить
А на х... они нужны одиночные цели на таком расстоянии! Да и 90 см . если вверх - вниз, так не так и плохо- то ли яйца отстрелит, то ли бошку снесет! Или ты хочешь орковскому снайперу
прямо между глаз?
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17.08.2021 19:46 Ответить
Аппарат классный ,но он люто дорогой ,надо бы с какими-нибудь арабами заключить договор на поставки а на прибыль уже вооружаться самим а вот то что Украина умеет делать такие вещи это безусловно ЗАМЕЧАТЕЛЬНО ! У ЗСУ продемонстрували можливості унікальної снайперської гвинтівки "Нічний Хижак": дальність прицільного пострілу - 4 км - Цензор.НЕТ 2038
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17.03.2021 15:41 Ответить
идиот! ))))ты откуда знаешь, старый советский козел! ты в армию по здоровью не попал, а в тюрьму по петушиному призыву. сиди не кукарекай, не смеши людей.
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17.03.2021 16:44 Ответить
Тебя полудурка не смешить а лечить надо У ЗСУ продемонстрували можливості унікальної снайперської гвинтівки "Нічний Хижак": дальність прицільного пострілу - 4 км - Цензор.НЕТ 5217а кем ты там в тюрьме числишься ,это никому не интересно У ЗСУ продемонстрували можливості унікальної снайперської гвинтівки "Нічний Хижак": дальність прицільного пострілу - 4 км - Цензор.НЕТ 5217тебе сейчас снова напихают и пойдёшь плакать в больничном туалете .. У ЗСУ продемонстрували можливості унікальної снайперської гвинтівки "Нічний Хижак": дальність прицільного пострілу - 4 км - Цензор.НЕТ 3775
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17.03.2021 17:11 Ответить
...лугандон и донбабве, надеюсь, будут рады У ЗСУ продемонстрували можливості унікальної снайперської гвинтівки "Нічний Хижак": дальність прицільного пострілу - 4 км - Цензор.НЕТ 7820
У ЗСУ продемонстрували можливості унікальної снайперської гвинтівки "Нічний Хижак": дальність прицільного пострілу - 4 км - Цензор.НЕТ 1408
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17.03.2021 15:42 Ответить
Нормы НАТО по кучности для снайперского оружия: максимальная величина рассеивания должна составлять не более одной угловой минуты (1 МОА).

Военнослужащий элитного подразделения канадского спецназа убил в Ираке боевика «Исламского государства» с расстояния 3540 метров, сообщает The Globe and Mail.
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17.03.2021 15:43 Ответить
из TAC-50, там точность 0.5
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17.03.2021 17:03 Ответить
маю надію показували можливості гвинтівки на лінії розмежування?
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17.03.2021 15:48 Ответить
Про кучність чи то діаметр кола розсіювння куль на 4000 м
Тангенс 1,5 хвилини, чи 1 хв. 30 сек = 0,00043633234
Відповідно кучність =0,00043633234 х 4000 = 1,74532936 м
На одному кілометрі, відповідно - 0,43633234 м чи 43,6 см
Багато то чи мало судіть самі
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17.03.2021 15:53 Ответить
неверно считаешь......круг 360 градусов = 6000 минут......1 минута = 1 метр на 1 километр
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17.03.2021 18:51 Ответить
У ЗСУ продемонстрували можливості унікальної снайперської гвинтівки "Нічний Хижак": дальність прицільного пострілу - 4 км - Цензор.НЕТ 7642 В школу, пардон.
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17.03.2021 22:48 Ответить
Я что то сомневаюсь в существовании прицелов способных держать ноль и сохранять целостность после пары десятков выстрелов из 14,5 не со станка.
Про то, что патрон 14,5 изначально не разрабатывался, как высокоточный, тут уже писали.
Попадать на 1км по сепарским дотам - вполне норм.
"Дальность прицельного выстрела - 4 км" - бредятина, вызывающая испанский стыд.
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17.03.2021 15:55 Ответить
Я так понимаю шо тут тот же принцип шо и на пулемётах, от ета рама с ножками, на которой прицел стоит, не жёстко со стволом сцеплена, ствол там туда сюда ходит.
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17.03.2021 16:07 Ответить
И как из него херачить? станок с собой таскать?
Тут без станка такая отдача - куда там на 4000м.
на 100м. мазать будет
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17.03.2021 20:18 Ответить
Он имел ввиду, что там, возможно, подвижный ствол и за счёт этого отдача не настолько конская, чтобы разрушать прицелы после десятка выстрелов. Но что то я на видео не наблюдаю, чтобы ствол подвижным был, а хар-к винтовки в поиске что то не нахожу.
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18.03.2021 11:03 Ответить
Возможно там какой то особо продвинутый дульный тормоз, гасящий отдачу (там что то говорится про "саунд-модератор нового поколения")

Да сделать то ствол подвижным - не сложно. Но как вы обеспечите точное согласование прицела и канала ствола, связанных через подвижный механизм (да ещё и работающий с такими нагрузками)?

Даже если представить что механизм не имеет никакой степени свободы, и после срабатывания возвращается точно в прежнее положение, он при каждом выстреле должен получать некоторые деформации, которые будут вносить рассогласования в систему ствол - прицел и добавлять ей некоторую степень свободы.
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19.03.2021 21:06 Ответить
Бритва Оккама: учитывая состояние нашего науч-пром сектора наиболее реальным выглядит самый обычный фиксированный ствол, который взяли с древнего пулемёта. Лично я думаю, что у ствола даже свободного подвеса нет.
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22.03.2021 10:25 Ответить
В усякому разі набувають досвід в розробках. Негативний результат - теж результат. Може щось вдосконалять
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17.03.2021 16:18 Ответить
Сама концепция антиматериальной или снайперской винтовки под 14,5 очень сомнительна. Обучение и поиск людей, способных точно стрелять на 1-2км - очень сложное, долгое и дорогое дело. И если такой человек найден и обучен, то его нужно снабжать лучшим, а в наше время лучшее - это современные винтовки под калибр .338.
А брать обычного пехотинца, да ещё давать ему оружие сомнительной точности - это пустая трата боеприпасов. По крайней мере мне так с дивана видится.
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17.03.2021 17:52 Ответить
А эту конструкцию всегда нужно с ней таскать?
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17.03.2021 15:59 Ответить
С земли цель на 4 км. видна плохо, потому и конструкция.
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17.03.2021 16:22 Ответить
1 Міл - це 10 см на 300 м, тобто на 3 км похибка буде не мешне 1 м. Це при ідеальному налаштуванні і пристрілки оптики. Окрім того, щоб працювати з дистанції понад 2 км, окрім шаленої вкрутки по вертикалі, треба враховувати таку штуку, як ефект Коріоліса(обертання землі). Ця гвинтівка призначена більше для тривожачого вогню, можливо для враження крупних об'єктів, техніки, або БК. Ні про яке полювання(на живу силу!) мова йти не може, через цілий ряд факторів.
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17.03.2021 16:05 Ответить
неверно считаешь......Один миллирадиан (1 MIL) это единица измерения угла соответствует 1/10 м. на 100 метрах, это значит что 0,1 MIL (стандартное деление на маховиках прицела ) будет равняться 1 см. на 100 метрах.
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17.03.2021 19:08 Ответить
Я - профи по высокоточке. Это без лишнего. Википедия иногда подводит - https://www.weaponcast.com/single-post/2018/10/02/%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%8B-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%8B
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17.03.2021 19:50 Ответить
Зависимость между MOA, милами и тысячными дистанции.
1 тысячная дистанции на 100 метрах - это 10 см.
1 MOA на 100 метрах дистанции это 2,9089 см
1 тысячная больше 1 MOA в 10/2,9089 = 3,4377 раза. Это - линейное соотношение.

Угловое соотношение. Если окружность попаданий равна 10 см, то угол будет равен:
q = 2 * tan-1((10/2)/(100*100)) = 2 * 0,0005 = 0,001 радиан или 1 миллирадиан
1 миллирадиан = 360*60/(2*3,14*1000) = 3,4377 MOA.

Вывод:
1 миллирадиан(мил) = 1 тысячной дистанции = 3,4377 MOA=10см на дистанции 100 метров.
Т.е. одно деление сетки импортного прицела (так называемые прицелы Mil-Dot) соответствует 10 см на дальности 100 м. (и, соответственно 20 см на 200 м, 30 см на 300 м. и т.д.)

Кстати корень названия Mil-Dot происходит от Milliradian Dot (миллирадианная точка). Отсюда и название единицы измерения - Мил, Милы, сокращенное от "миллирадиан".

Общий вывод:
На дальности 100 метров кучность в 1 МОА равна диаметру в 2,9089 см, а 1 мил равен 10 линейным сантиметрам.
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17.03.2021 20:09 Ответить
вернее 1 тыс. = 10 см на 100 м
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17.03.2021 20:13 Ответить
на 300 метров 1 мил будет 30 см
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17.03.2021 19:10 Ответить
1 mil > 1 moa = 3,4
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17.03.2021 19:52 Ответить
1 moa= 2,9 cм, 1 mil = 10см. На дистанции 300 м.
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17.03.2021 19:54 Ответить
Прицельная 4 000 - это суперкруто!
Если правда.
В мои годы 1200 был предел. Нормальным считалось 800м.
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17.03.2021 16:08 Ответить
В умелых руках грозное оружие. Даже метр разброса весьма точно для такого рода винтовок. Но тут тебе и пламя-гаситель, глушак и тд. и тп... Мне интересно каков износ ствола при такой мощи. Т.е. сколько можно сделать выстрелов с минимальной погрешностью?!
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17.03.2021 16:09 Ответить
около 1 000 должен быть.
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17.03.2021 16:16 Ответить
про глушак тут вообще речи быть не может, он просто бесполезен. Пуля вылетает со скоростью в трижды превышающую скорость звука и бабах по-любому будет знатный. Другое дело - пламегаситель. Что ж до ресурса ствола, то при дульной энергии пули, он рассчитан примерно на 1200-1500 выстрелов без потерь в качестве.
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17.03.2021 16:18 Ответить
Я слышал мнение, что дело не столько в глушении звука, сколько в его "размазывании". Оружие серьёзных калибров с глушителем тише всего на десяток дБ, зато из-за смазанного звука намного сложнее (или вообще невозможно) определить на слух, откуда ведётся стрельба.
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18.03.2021 11:08 Ответить
звук размазывается в канале ствола очень незначительно(в калибрах до 338), но при вылете пули из канала в даном калибре, скорость составляет около километра в секунду, что в 3 раза превышает скорость звука(вот отсюда основной звук)
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18.03.2021 11:27 Ответить
Вот бы из такой заглянуть в глаз *****
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17.03.2021 16:19 Ответить
Можно и в анус *****- результат будет аналогичный. ))
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17.03.2021 17:08 Ответить
4км, не дурно. Отдача должна быть ого го. А вот кто может стрелять с такого расстояния и попасть? Задачка то еще та.
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17.03.2021 16:23 Ответить
потрібна дуже добра оптика
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17.03.2021 16:57 Ответить
не поможет. Кучность 1,76м как ни крути.
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17.03.2021 17:18 Ответить
А еще мгновенные расчеты, по влажности, по ветру, и силу кориолиса. Оптика там вообще должна быть с электронным компенсатором. С таким расстоянием, пол градуса смещения в начале, будет пол метра смешения в точке прицеливания.
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17.03.2021 17:22 Ответить
"Учитывая то, что данная разработка начала воплощаться по просьбе наших воинов, принимавших участие в боевых действиях против российской армии, было принято решение назвать ее "Пехотная пушка "Ночной хищник", сокращенно - ППНХ", - отмечает пресс-служба "Маяка" У ЗСУ продемонстрували можливості унікальної снайперської гвинтівки "Нічний Хижак": дальність прицільного пострілу - 4 км - Цензор.НЕТ 5075
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17.03.2021 16:23 Ответить
тому що, всіх на передку дістали ворожі снайпери люди просять щось зробити.
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17.03.2021 16:54 Ответить
1.5 минуты (кучность) на дальности 4000 м доёт 1.7 м разброса. Для уничтожения живой силы - многовато. Чтоб "снести бошку" нужно стрелять на дальность до 500 м.
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17.03.2021 16:39 Ответить
Ее доят?
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17.03.2021 16:41 Ответить
Ви ж не по справжнім зомбі стріляєте, в бошку не важливо. Куди не попадеш на кілометрі-півтора мало не буде. На двох вже важко попасти.
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17.03.2021 16:49 Ответить
Саунд блд модератор. Всегда был глушитель. Нет с..ка саунд модератор.
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17.03.2021 16:43 Ответить
Не дуже він і приглушить постріл після якого вилітає куля на 3-х махах і пробиває звуковий бар'єр в метрі від дульного зріза.
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17.03.2021 16:47 Ответить
Щось я не високий поціновувач таких речей. Дуже нішевий девайс для бідних країн. Для антиматеріалки краще керована ракета, а для стрільби по зомбіям вища точність. Дуже багато децибел, дуже висока теплова сигнатура (гарно видно в тепловізор). Зомбі одразу почнуть насипати з усього що є на звук. Єдиний плюс це, ціна пострілу, якщо налагодити випуск якісних патронів до неї.
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17.03.2021 16:45 Ответить
Якщо уважно подивитися то, мало яка розвинена країна наразі робить такі речі. Чому б це?
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17.03.2021 16:51 Ответить
Дійсно, з довготривалою позиційною війною розвинені країни давно не стикалися - мабуть з часів Першої світової. Якщо пам'ятаєте був такий прорив російського генерала Брусілова, що прорвав оборону німців і перейшов у наступ.
Розвинені країни планують лише короткі, блискавичні операції і їм снайпера не так потрібні. Легше накрити ракетами, ніж кропітке вицілювання мішені.
Хіба що поліцейські операції, але і там така махіна на таку відстань не потрібна.
Це окрім нас треба "бармалєям" з ІГ та іншим терористам (вцілити у цистерну із нафтопродуктами).
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17.03.2021 18:51 Ответить
У нас в Луцьку мінти привезли (1997рік) на ЛПЗ знищувати трьохлінійки ще з того брусиловського прориву, знайдені чорними копачами в Маневицькому районі.Стали ковалі ті гвинтівки закидати в нагрівальну газову піч . Я підійшов до комісії і сказав що можливо десь патрон ще в стволі є. А мінти відповіли: та дурниця ,то воно все поржавіло.Я пішов на вихід з дільниці і коли був на відстані 8 метрів від печі почув глухий постріл і дотичний удар в груди. Кіпешу було трохи.В результаті рвана півккругла рана 3 см,шрам залишився. Чим довбануло ми так і не знайшли.За 10 років за службу в СА не мав НП - а тут на тобі.
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18.03.2021 00:41 Ответить
Один постріл керованої ракети коштує 10 - 20 000 $, і там оператора легше засікти,
а постріл з такої гарматки це дешево, точно і непомітно.

Респект снайперам.
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18.03.2021 00:55 Ответить
У ЗСУ продемонстрували можливості унікальної снайперської гвинтівки "Нічний Хижак": дальність прицільного пострілу - 4 км - Цензор.НЕТ 2862
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17.03.2021 16:46 Ответить
на месте спецы окопные подгонят что надо, чтоб упростить переноску и замаскировать эту пушку... давай отдавайте быстрее туда, где она должна работать, доказывая свое превосходство
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17.03.2021 16:53 Ответить
Кто ее таскать будет, эти 32 кило?
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17.03.2021 16:58 Ответить
У снайперов всегда помощники имеются
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17.03.2021 17:22 Ответить
ну и шо? на фронт она наверняка не пойдет , а продавать будут
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17.03.2021 17:24 Ответить
Скількох москалів застрелили під час випробовувань?
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17.03.2021 17:33 Ответить
Насколько я понимаю такая хрень должна быть засекречена.
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17.03.2021 17:33 Ответить
"Данную винтовку планируют серийно изготавливать на заводе "Маяк"

Завод Маяк - это богадельня для пенсионеров, которая никогда в своей истории не производила стрелкового оружия (магнитофоны они делали). Оружейников там отродясь не водилось.
Тот же "Молот" они клепали, что называется, "на коленке", привлекая людей, которые никогда не имели дел с оружием, но то - миномет - просто труба, а это - высокоточная и высокотехнологичная снайпеская винтовка - что тут забыл Маяк????
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17.03.2021 17:51 Ответить
лучше б вы ее на юго-востоке демонстрировали....
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17.03.2021 17:53 Ответить
На юго-востоке чего? С каких под Донецк стал юго-востоком?
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17.03.2021 19:26 Ответить
ага, сидишь та себе на столике
подушечку под сраку
и постреливаешь по стоячим мишенькам
клоуны
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17.03.2021 18:00 Ответить
Але ж файна люфа !
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17.03.2021 18:01 Ответить
Слава Українським розробникам...Тричі!!!!
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17.03.2021 19:20 Ответить
Для снайперской винтовки нужен и заряд снайперский. Штатный пулемётный не совсем то, сказать можно совсем не то. А так всё равно шо сорокопятка времён 2 Мировой.
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17.03.2021 19:21 Ответить
Смешно читать...
Вот любопытно, а стрелки или снайпера здесь есть? У меня несколько монет по 2 коп. "ссср", пробитых мелкашкой с 50 метров, без какой либо оптики...
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17.03.2021 19:45 Ответить
"Отдача из этой "пушки" меньше, чем у винтовки калибра 7,62 мм и поэтому минимально влияет на качество выстрела." у людей глаза есть. 10 секунда просмотра говорит об обратном.
пс как всегда на фоне эпическая музыка и выстрелы куда то не понятно куда и с какой кучностью.
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17.03.2021 19:58 Ответить
а да и и заумное слово не забыли накинуть "саунд модератор", это линейка гиперлупов и ф-35
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17.03.2021 20:00 Ответить
Хлопці, Ви так жваво обговорюєте. А Ви впевнені, що у статті Вам розказали все-все-все?
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17.03.2021 20:14 Ответить
да, карамультук как шайтан машина!!!!
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17.03.2021 21:42 Ответить
Такой дурой террористов можно жерез стены уничтожать У ЗСУ продемонстрували можливості унікальної снайперської гвинтівки "Нічний Хижак": дальність прицільного пострілу - 4 км - Цензор.НЕТ 1901
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17.03.2021 21:45 Ответить
Гарна дальнобійна гарматка, козацька слава у дії У ЗСУ продемонстрували можливості унікальної снайперської гвинтівки "Нічний Хижак": дальність прицільного пострілу - 4 км - Цензор.НЕТ 9611
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18.03.2021 00:45 Ответить
Коли англійці вперше почали застосовувати довгий лук, то у французів не залишилось жодного шансу - усі їхні лицарі полягли від ударів лучників, не маючи можливості навіть наблизитись до англійських військ.

Це називається вирішальна зброя.
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18.03.2021 01:35 Ответить
Оце справді добрі новини. Швидше такою зброєю озброїти ЗСУ.
(А не продавати на експорт. Будь-який наш експорт куплять росіяни через треті чи десяті руки посередників, а потім нас же нашою зброєю і вбиватимуть... Якщо будемо продавати новітнє озброєння на експорт.)
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18.03.2021 01:39 Ответить
Дуже цікава ця стаття. І зразу виникають запитання:
1. Коли подібні результати будуть для:
1.1. САУ ?
1.2. гармат у танків ?
1.3. кулеметів ?
2. Коли цю та подібну новітню зброю не просто за-"планують серійно виробляти", а поставлять на озброєння ЗСУ, прикордонної служби України та інших військ України? (Разом з набоями, звісно.)
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18.03.2021 01:44 Ответить
ВОТ ЭТО ДА !!!
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18.03.2021 04:14 Ответить
НЕОБХОДИМО ЕЩЕ ЩИТ КАКОЙ ТО БРОНИРОВАННЫЙ ДЛЯ НЕЁ !)
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18.03.2021 04:16 Ответить
в качестве примера "особых талантов" на Маяке приведу наглядный пример, выложенный маршалом Захаровим - перед войной все испытания нового оружия проводились в присутствии спец комиссии во главе с наркомом обороны. Испытывали новую пушку 122, ствол находился в станке. Изобретатели решили выстрелить реактивным снарядом. Выстрелили. Снаряд наполовину вышел из ствола. Ствол сорвало со станка и начало кружить по полигону. Члены комиссии и изобретали начали бегать по полю и искать укрытия -щелей не было. Потом топливо вигорело, начали думать как достать снаряд из ствола. Пока думали, снаряд сам выпал со ствола после охлаждения. Когда сталин узнал от ворошилова, долго смеялся. А кремлевский курсант на полном серьезе хочет принять на вооружение заведемо негодное оружие - !. из него стрелять можно только с возвышенности. 2. маскировка самого оружия нулевая. 3. "Оно" уже испытывалось, признано ошибочным. 4 патрон 14.5 не приспособлен к точной стрельбе, так как произведен 80 лет назад в кустарных условиях. 5 Бронепробиваемость рассчитана по фильму "они сражались за Родину".6. в 50 годах делали спаренный зенитный пулемет, принан негодным оружием. 7. в мире есть только три снайперских патрона. * снайперское оружие рейха разработано на базе французкого патрона (Флобер). 8. Порох купил за свои деньги 100 12.7 баретт, кремлевский курсант складировал оружие, и не дает, могут убить противника и рейх может посадить в тюрму курсанта. Это из той же оперы, как фугасный снаряд к противотанковой пушке.
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18.03.2021 07:28 Ответить
перед войной известный конструктор Таубин, разрабатыал 23 мм авиапушку. Работа не клеилась. Таубин был пронырой. в 1939 году немцы передали ряд самолетов, один (ме 110) был вооружен 23 мм. Таубин по быстрячку содрал, выпустил копию, но под своим именем, подделал акт испытаний, и руководство авиации выдвинуло на сталинскую премию. Когда узнали, реакция была жестокой (дело авиаторов 1941 года). А с Этим Маяком пора в конце концом разобраться, что бы перестали делать заведомо негодное оружие.
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18.03.2021 07:35 Ответить
в качестве примера "особых талантов" на Маяке приведу наглядный пример, выложенный маршалом Захаровим - перед войной все испытания нового оружия проводились в присутствии спец комиссии во главе с наркомом обороны. Испытывали новую пушку 122, ствол находился в станке. Изобретатели решили выстрелить реактивным снарядом. Выстрелили. Снаряд наполовину вышел из ствола. Ствол сорвало со станка и начало кружить по полигону. Члены комиссии и изобретали начали бегать по полю и искать укрытия -щелей не было. Потом топливо вигорело, начали думать как достать снаряд из ствола. Пока думали, снаряд сам выпал со ствола после охлаждения. Когда сталин узнал от ворошилова, долго смеялся. А кремлевский курсант на полном серьезе хочет принять на вооружение заведемо негодное оружие - !. из него стрелять можно только с возвышенности. 2. маскировка самого оружия нулевая. 3. "Оно" уже испытывалось, признано ошибочным. 4 патрон 14.5 не приспособлен к точной стрельбе, так как произведен 80 лет назад в кустарных условиях. 5 Бронепробиваемость рассчитана по фильму "они сражались за Родину".6. в 50 годах делали спаренный зенитный пулемет, принан негодным оружием. 7. в мире есть только три снайперских патрона. * снайперское оружие рейха разработано на базе французкого патрона (Флобер). 8. Порох купил за свои деньги 100 12.7 баретт, кремлевский курсант складировал оружие, и не дает, могут убить противника и рейх может посадить в тюрму курсанта. Это из той же оперы, как фугасный снаряд к противотанковой пушке.
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18.03.2021 07:38 Ответить
По бедности, голь на выдумки хитра. Взяли ствол от ПТР (образца 1941 г.) и облепили модными обвесиками. С упором на глушак, который на 4 км. да еще и на передке, особой роли не играет. Главную харрактеристику снайперского оружия - кучность и рассеивание, естественно, замяли для ясности. Боеприпасы снайперские? Замяли для ясности. Короче, очередное "я тебя слепила из того что было". Но учитывая ПОЛНОЕ нежелание нашей, прости господи, власти заниматься вооружением ВСУ ... ребята молодцы. Хоть что-то ...
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18.03.2021 09:49 Ответить
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