В ВСУ продемонстрировали возможности уникальной снайперской винтовки "Ночной хищник": дальность прицельного выстрела - 4 км. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Технологии
В ВСУ продемонстрировали возможности снайперской винтовки отечественной разработки "Ночной хищник". Винтовка способна вести прицельную стрельбу с расстояния в 4 километра.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает АрмияInform.
Снайперская винтовка "Ночной Хищник", разработанная в 2015 году, имеет калибр 14,5 мм под штатный пулеметный патрон 14,5х114. Максимальная дальность прицельного выстрела 4000 метров, кучность выстрела от 1 до 1,5 угловых минут.
Данную винтовку планируют серийно изготавливать на заводе "Маяк", который входит в состав ГК "Укроборонпром".
"Винтовка, или как ее еще называют "пехотная пушка", оснащена саунд-модератором нового поколения, который, кроме малого звука выстрела, обеспечивает плавный переход пули из условий внутренней к внешней баллистике. Отдача из этой "пушки" меньше, чем у винтовки калибра 7,62 мм и поэтому минимально влияет на качество выстрела. Штатные пули благодаря длине ствола в 1330 мм имеют начальную скорость 1050 м/с без особых проблем пробивают бронетранспортеры, БМП, бронеавтомобили, инженерные укрепления и бронированные вертолеты. Благодаря изобретению украинских оружейников - саунд-модератора нового поколения, который, кроме всего прочего работает как баллистический холодильник, температура винтовки во время интенсивного боя такая же, как и температура человеческого тела. А это значительно усложняет ее обнаружение при соответствующем маскировке", - сказано в сообщении.
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Ну что ж, рекорды на то и есть чтобы их бить.
Удачной охоты на цапово-террористических орков-оккупантов!
Правда зелёное зашутило будет всячески противиться тому чтобы она нашла цель на поле боя...
прямо между глаз?
Военнослужащий элитного подразделения канадского спецназа убил в Ираке боевика «Исламского государства» с расстояния 3540 метров, сообщает The Globe and Mail.
Тангенс 1,5 хвилини, чи 1 хв. 30 сек = 0,00043633234
Відповідно кучність =0,00043633234 х 4000 = 1,74532936 м
На одному кілометрі, відповідно - 0,43633234 м чи 43,6 см
Багато то чи мало судіть самі
Про то, что патрон 14,5 изначально не разрабатывался, как высокоточный, тут уже писали.
Попадать на 1км по сепарским дотам - вполне норм.
"Дальность прицельного выстрела - 4 км" - бредятина, вызывающая испанский стыд.
Тут без станка такая отдача - куда там на 4000м.
на 100м. мазать будет
Да сделать то ствол подвижным - не сложно. Но как вы обеспечите точное согласование прицела и канала ствола, связанных через подвижный механизм (да ещё и работающий с такими нагрузками)?
Даже если представить что механизм не имеет никакой степени свободы, и после срабатывания возвращается точно в прежнее положение, он при каждом выстреле должен получать некоторые деформации, которые будут вносить рассогласования в систему ствол - прицел и добавлять ей некоторую степень свободы.
А брать обычного пехотинца, да ещё давать ему оружие сомнительной точности - это пустая трата боеприпасов. По крайней мере мне так с дивана видится.
1 тысячная дистанции на 100 метрах - это 10 см.
1 MOA на 100 метрах дистанции это 2,9089 см
1 тысячная больше 1 MOA в 10/2,9089 = 3,4377 раза. Это - линейное соотношение.
Угловое соотношение. Если окружность попаданий равна 10 см, то угол будет равен:
q = 2 * tan-1((10/2)/(100*100)) = 2 * 0,0005 = 0,001 радиан или 1 миллирадиан
1 миллирадиан = 360*60/(2*3,14*1000) = 3,4377 MOA.
Вывод:
1 миллирадиан(мил) = 1 тысячной дистанции = 3,4377 MOA=10см на дистанции 100 метров.
Т.е. одно деление сетки импортного прицела (так называемые прицелы Mil-Dot) соответствует 10 см на дальности 100 м. (и, соответственно 20 см на 200 м, 30 см на 300 м. и т.д.)
Кстати корень названия Mil-Dot происходит от Milliradian Dot (миллирадианная точка). Отсюда и название единицы измерения - Мил, Милы, сокращенное от "миллирадиан".
Общий вывод:
На дальности 100 метров кучность в 1 МОА равна диаметру в 2,9089 см, а 1 мил равен 10 линейным сантиметрам.
Если правда.
В мои годы 1200 был предел. Нормальным считалось 800м.
Розвинені країни планують лише короткі, блискавичні операції і їм снайпера не так потрібні. Легше накрити ракетами, ніж кропітке вицілювання мішені.
Хіба що поліцейські операції, але і там така махіна на таку відстань не потрібна.
Це окрім нас треба "бармалєям" з ІГ та іншим терористам (вцілити у цистерну із нафтопродуктами).
а постріл з такої гарматки це дешево, точно і непомітно.
Респект снайперам.
Завод Маяк - это богадельня для пенсионеров, которая никогда в своей истории не производила стрелкового оружия (магнитофоны они делали). Оружейников там отродясь не водилось.
Тот же "Молот" они клепали, что называется, "на коленке", привлекая людей, которые никогда не имели дел с оружием, но то - миномет - просто труба, а это - высокоточная и высокотехнологичная снайпеская винтовка - что тут забыл Маяк????
подушечку под сраку
и постреливаешь по стоячим мишенькам
клоуны
Вот любопытно, а стрелки или снайпера здесь есть? У меня несколько монет по 2 коп. "ссср", пробитых мелкашкой с 50 метров, без какой либо оптики...
пс как всегда на фоне эпическая музыка и выстрелы куда то не понятно куда и с какой кучностью.
Це називається вирішальна зброя.
(А не продавати на експорт. Будь-який наш експорт куплять росіяни через треті чи десяті руки посередників, а потім нас же нашою зброєю і вбиватимуть... Якщо будемо продавати новітнє озброєння на експорт.)
1. Коли подібні результати будуть для:
1.1. САУ ?
1.2. гармат у танків ?
1.3. кулеметів ?
2. Коли цю та подібну новітню зброю не просто за-"планують серійно виробляти", а поставлять на озброєння ЗСУ, прикордонної служби України та інших військ України? (Разом з набоями, звісно.)