В ВСУ продемонстрировали возможности уникальной снайперской винтовки "Ночной хищник": дальность прицельного выстрела - 4 км. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ВСУ продемонстрировали возможности снайперской винтовки отечественной разработки "Ночной хищник". Винтовка способна вести прицельную стрельбу с расстояния в 4 километра.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает АрмияInform.

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Снайперская винтовка "Ночной Хищник", разработанная в 2015 году, имеет калибр 14,5 мм под штатный пулеметный патрон 14,5х114. Максимальная дальность прицельного выстрела 4000 метров, кучность выстрела от 1 до 1,5 угловых минут.

Данную винтовку планируют серийно изготавливать на заводе "Маяк", который входит в состав ГК "Укроборонпром".

"Винтовка, или как ее еще называют "пехотная пушка", оснащена саунд-модератором нового поколения, который, кроме малого звука выстрела, обеспечивает плавный переход пули из условий внутренней к внешней баллистике. Отдача из этой "пушки" меньше, чем у винтовки калибра 7,62 мм и поэтому минимально влияет на качество выстрела. Штатные пули благодаря длине ствола в 1330 мм имеют начальную скорость 1050 м/с без особых проблем пробивают бронетранспортеры, БМП, бронеавтомобили, инженерные укрепления и бронированные вертолеты. Благодаря изобретению украинских оружейников - саунд-модератора нового поколения, который, кроме всего прочего работает как баллистический холодильник, температура винтовки во время интенсивного боя такая же, как и температура человеческого тела. А это значительно усложняет ее обнаружение при соответствующем маскировке", - сказано в сообщении.

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Фото: АрмияИнформ