Канал поставки комплектующих к военной технике РФ блокирован на Харьковщине, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж

Контрразведчики Службы безопасности Украины блокировали канал поставки на предприятия военно-промышленного комплекса РФ украинской продукции военного назначения. Товары попадали в страну-агрессор под видом гражданских.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Задокументировано, что руководители ряда харьковских промышленных предприятий, среди которых были и лица с гражданством РФ, наладили на собственных производственных мощностях изготовление систем кондиционирования для российской военной техники.

Установлено, что украинская продукция была полным аналогом штатных российских систем кондиционирования, но кодифицирована другой номенклатурой для предотвращения ее идентификации как военной.

Злоумышленники поставляли кондиционеры как гражданскую продукцию на адрес подконтрольных им предприятий в РФ. Там специалисты меняли маркировку и подделывали документы о якобы изготовления продукции в России. Затем она поставлялась на предприятия военно-промышленного комплекса Российской Федерации.

Сейчас решается вопрос о сообщение организаторам о подозрении по ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия для установления и привлечения к уголовной ответственности всех лиц, причастных к функционированию канала.

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