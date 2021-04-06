С погибшим на Донбассе морпехом Андреем Грабарем простились в Николаеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 6 апреля, в Николаеве состоялось прощание с Андреем Владимировичем Грабарем (позывные Мамай, Танчик), 1995 года рождения, младшим сержантом, командиром боевой машины-командиром отделения батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты, погибшим 19 марта в районе поселка Водяное Волновахского района Донецкой области в результате смертельных ранений, полученных во время минометного и гранатометного обстрела наших позиций со стороны наемников РФ.

Об этом говорится в материале Суспільне.Миколаїв, сообщает Цензор.НЕТ.

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"6 апреля на плацу 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского попрощались с младшим сержантом Андреем Грабарем. Морпех погиб 19 марта в результате обстрела украинских позиций на Приазовье.

Проститься с военным пришли родные, знакомые и побратимы. На плацу зачитал молитву военный капеллан отец Владимир Андрусяк. После почтили память Андрея минутой молчания.

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Андрей Грабар служил с 2015 года. Младший сержант имел несколько ротаций на восток страны, где защищал территориальную целостность родной земли. Вместе с ним служил и Александр Иванов. Говорит, что это большая потеря.

"Постоянно выполнял задачи в зоне проведения операции Объединенных сил, прошел все этапы подготовки. Был лидером, был примером для подчиненного личного состава, для своих побратимов. Но артиллерийское вмешательство снаряда не оставило никаких шансов для того, чтобы спасти жизнь", - рассказал Александр Иванов.

Грабар Андрей неоднократно награждался знаками отличия на уровне Генерального штаба, командования Военно-морских сил, Министерства обороны", - отмечается в сообщении.

























































