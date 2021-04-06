На Кировоградщине блокирована многомиллионная схема контрабанды древесины, организованная чиновниками Гослесагентства, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины заблокировала нелегальный экспорт высококачественной древесины с Кировоградщины. Ежемесячно дельцы вывозили продукцию более чем на 5 млн грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Следователи установили, что сделку организовало руководство территориального подразделения Государственного агентства лесных ресурсов совместно с должностными лицами подчиненных лесохозяйственных предприятий области. Они вывозили древесину ценных пород в ЕС под видом низкосортной продукции по заниженным ценам.

Установлено, что из лесных хозяйств Кировоградщины злоумышленники ежемесячно реализовывали почти 600 кубометров ценной древесины.

Оперативники спецслужбы задержали на территории Кировоградской, Черкасской и Ривненской областей четыре грузовика. Они перевозили для незаконного экспорта за границу почти 100 кубов древесины и пиломатериалов.

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Правоохранители провели обыски в лесных хозяйствах и лесоперерабатывающих цехах области. Во время следственных действий обнаружено еще более 2000 кубометров высококачественного дуба, заготовленного для экспорта.

В рамках начатого уголовного производства также изъяты черновые записи и черная бухгалтерия, подтверждающая противоправную деятельность.

Следователями установлено, что незаконный механизм экспорта функционировал в течение 2020-2021 годов. Точный размер ущерба, нанесенного государству, установит экспертиза.

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Продолжается досудебное следствие по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 201-1 и ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение о подозрениях организаторам и участникам сделки.