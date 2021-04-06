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Фото Происшествия
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Кировоградщина (489) контрабанда (2351) лес (592) правоохранительные органы (2928) СБУ (17205) Гослесагентство (45)

На Кировоградщине блокирована многомиллионная схема контрабанды древесины, организованная чиновниками Гослесагентства, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Служба безопасности Украины заблокировала нелегальный экспорт высококачественной древесины с Кировоградщины. Ежемесячно дельцы вывозили продукцию более чем на 5 млн грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

На Кировоградщине блокирована многомиллионная схема контрабанды древесины, организованная чиновниками Гослесагентства, - СБУ 01

Следователи установили, что сделку организовало руководство территориального подразделения Государственного агентства лесных ресурсов совместно с должностными лицами подчиненных лесохозяйственных предприятий области. Они вывозили древесину ценных пород в ЕС под видом низкосортной продукции по заниженным ценам.

Установлено, что из лесных хозяйств Кировоградщины злоумышленники ежемесячно реализовывали почти 600 кубометров ценной древесины.

Оперативники спецслужбы задержали на территории Кировоградской, Черкасской и Ривненской областей четыре грузовика. Они перевозили для незаконного экспорта за границу почти 100 кубов древесины и пиломатериалов.

На Кировоградщине блокирована многомиллионная схема контрабанды древесины, организованная чиновниками Гослесагентства, - СБУ 02

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На Кировоградщине блокирована многомиллионная схема контрабанды древесины, организованная чиновниками Гослесагентства, - СБУ 03

Правоохранители провели обыски в лесных хозяйствах и лесоперерабатывающих цехах области. Во время следственных действий обнаружено еще более 2000 кубометров высококачественного дуба, заготовленного для экспорта.

На Кировоградщине блокирована многомиллионная схема контрабанды древесины, организованная чиновниками Гослесагентства, - СБУ 04

В рамках начатого уголовного производства также изъяты черновые записи и черная бухгалтерия, подтверждающая  противоправную деятельность.

Следователями установлено, что незаконный механизм экспорта функционировал в течение 2020-2021 годов. Точный размер ущерба, нанесенного государству, установит экспертиза.

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Продолжается досудебное следствие по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 201-1 и ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение о подозрениях организаторам и участникам сделки.
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Какие леса на Кирвоградщине, или там уже все лесопосадки под нож пустили?
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06.04.2021 16:45 Ответить
всё под нож, останется одна кропивницкая крапива...
и будяки, вы мои, будяки
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06.04.2021 17:14 Ответить
г. Глухов Сумская область. такая же ситуация и крышует это все мусор по фамилии Буханистый
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06.04.2021 16:46 Ответить
Ай молодці, коли зупинять вивіз кругляка з Карпат? Чи вони сліпі?! На Кировоградщине блокирована многомиллионная схема контрабанды древесины, организованная чиновниками Гослесагентства, - СБУ - Цензор.НЕТ 8042
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06.04.2021 16:47 Ответить
Не поделились...
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06.04.2021 17:35 Ответить
Осі з-за таких п*дорів куб лісу в Україні коштує як в Польші. Мудаки
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06.04.2021 18:07 Ответить
І головне шо ні одне падло ж не сяде. ПАрєшають ссуки...
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06.04.2021 19:30 Ответить
вот жеж путин до чего народ довёл.
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07.04.2021 03:35 Ответить
 
 