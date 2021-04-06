Устроивший стрельбу в поезде "Константиновка-Киев" военнослужащий уведомлен о подозрении, второй помещен на гауптвахту, - Офис генпрокурора

Харьковская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Объединенных сил задержала и сообщила о подозрении офицеру спецсвязи по фактам насилия в отношении работника правоохранительного органа и хулиганства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, два офицера спецсвязи, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехали в купе поезда сообщением "Константиновка – Киев", один из них открыл стрельбу из огнестрельного оружия и сопротивлялся правоохранителям.

"Его противоправные действия пресекли сотрудники спецподразделения "КОРД". Пострадавших в результате инцидента нет. Стрелка задержали в порядке ст.208 УПК Украины, другой офицер доставлен на гауптвахту", - сказано в сообщении.

Подчеркивается также, что в настоящее время проводятся неотложные следственные действия, оружие в установленном порядке изъято. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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Ранее сообщалось, что поезд №126 задерживается на шесть часов из-за стрельбы, которую устроили двое военнослужащих. Позже в Госспецсвязи заявили, что военнослужащие уволены.