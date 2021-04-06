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Фото Происшествия
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поезд (960) стрельба (3112) военнослужащие (5262)

Устроивший стрельбу в поезде "Константиновка-Киев" военнослужащий уведомлен о подозрении, второй помещен на гауптвахту, - Офис генпрокурора

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Устроивший стрельбу в поезде "Константиновка-Киев" военнослужащий уведомлен о подозрении, второй помещен на гауптвахту, - Офис генпрокурора

Харьковская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Объединенных сил задержала и сообщила о подозрении офицеру спецсвязи по фактам насилия в отношении работника правоохранительного органа и хулиганства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, два офицера спецсвязи, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехали в купе поезда сообщением "Константиновка – Киев", один из них открыл стрельбу из огнестрельного оружия и сопротивлялся правоохранителям.

"Его противоправные действия пресекли сотрудники спецподразделения "КОРД". Пострадавших в результате инцидента нет. Стрелка задержали в порядке ст.208 УПК Украины, другой офицер доставлен на гауптвахту", - сказано в сообщении.

Подчеркивается также, что в настоящее время проводятся неотложные следственные действия, оружие в установленном порядке изъято. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Читайте также: Офицеры, устроившие стрельбу в поезде "Константиновка-Киев", не являются военнослужащими ВСУ, они работают в Госслужбе спецсвязи, - АрмияInform

Устроивший стрельбу в поезде Константиновка-Киев военнослужащий уведомлен о подозрении, второй помещен на гауптвахту, - Офис генпрокурора 01
Устроивший стрельбу в поезде Константиновка-Киев военнослужащий уведомлен о подозрении, второй помещен на гауптвахту, - Офис генпрокурора 02

Ранее сообщалось, что поезд №126 задерживается на шесть часов из-за стрельбы, которую устроили двое военнослужащих. Позже в Госспецсвязи заявили, что военнослужащие уволены.
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Топ комментарии
+7
Мусора-офицеры, прокуроры- офицеры, пожарники- офицеры , налоговики - офицеры, а теперь еще ПОЧТАЛЬОНЫ -офицеры. Херня вы а не хфицеры , селедочники и мусора . ОФИЦЕРЫ НА ФРОНТЕ В ВСУ.
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06.04.2021 16:57
+5
какая гауптвахта, их же уволили
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06.04.2021 16:59
+3
Молодцы бойцы цвет нации
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06.04.2021 16:53
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Молодцы бойцы цвет нации
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06.04.2021 16:53 Ответить
Ты уже приготовился отпраздновать 6-ю годовщину общереспубликанского праздника - "день взятия "метро""?
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06.04.2021 16:56 Ответить
Они почтальоны , фельдъегерская служба (почтальон Печькин)
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06.04.2021 16:59 Ответить
У меня по соседству жила шмара, возраст 24 года -ПОДПОЛКОВНИК мусор ! Как такое возможно? У нас уже проститутки стали старшими """"офицерами"""" !
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06.04.2021 17:24 Ответить
сейчас возможно всё, но в 24 года подпол - не реально, по крайней мере не законно. минимум насосала. Баканову тоже лейтенанта незаконно дали.
В 16 лет начало учебы
20 лет лейтенант
22- старлей
25 - капитан
29 майор
33 подполковник
36 полковник
=========
это если тебе фортанет с продвижением и свободными вакансиями. Ну хер с ним один раз досрочно дадут звание
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06.04.2021 18:25 Ответить
Даже Гагарин минуя капитана стал майором в 27 лет!
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06.04.2021 18:44 Ответить
а трохи раніше наче "звільнили"! а тепер відправили на гауптфахту?
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06.04.2021 16:54 Ответить
Потом опять приняли, фигли не ясно? Может даже в другие войска.
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06.04.2021 17:20 Ответить
Повторение "финта" мужа генпрокурора?
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06.04.2021 17:50 Ответить
А он был на гауптвахте? Хотя от такой "красавицы" сбежишь хоть куда.
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06.04.2021 18:06 Ответить
"Финт" - увольнение, получение выплат и поновление на работе.
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06.04.2021 21:35 Ответить
Мусора-офицеры, прокуроры- офицеры, пожарники- офицеры , налоговики - офицеры, а теперь еще ПОЧТАЛЬОНЫ -офицеры. Херня вы а не хфицеры , селедочники и мусора . ОФИЦЕРЫ НА ФРОНТЕ В ВСУ.
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06.04.2021 16:57 Ответить
У вас образа на життя, чи можливо з офіцерством не склалося?
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06.04.2021 17:03 Ответить
Более чем все склалось и поэтому мерзко когда всякая шваль присваивает офицерские звания ВС.
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06.04.2021 17:06 Ответить
Именное оружие у нас получают прохвосты ,боевые награды уклонисты ,офицерские звания -те кого приличным словом назвать нельзя. Страна клоунов.
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06.04.2021 17:10 Ответить
Звісно є ситуації описані вами, але не потрібно всіх брудом поливати. Офіцерами стали принаймні після закінчення ВНЗ і серед них є багато порядних людей, які добросовісно виконують свої функціональні обов'язки. Українці завжди цінувалися за виконавську дисципліну
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06.04.2021 17:20 Ответить
Когда сантехникам начнут давать -доктора медицинских наук , тогда мусор и все остальное станет офицером. Дискредитировать офицерские погоны раздачей их кому не попадя (может и приличному человеку ,но не военному) это типичное скотство. Если хочешь нивелировать то чего ты не смог достичь -сделай это массовым явлением.
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06.04.2021 17:32 Ответить
Вот именно , теперь офицеры это почти все кто закончил институт , спасибо что не ПТУ. А мы в казарме 5 лет учились , а потом в академиях . Вот мы лохи.
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06.04.2021 17:34 Ответить
Ну да, нелоху даже маруновый берет вручили( был такой подхалимский эпизод в ДШВ-вспоминать тошно)! Видимо, за четырежды откой и айкос!
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06.04.2021 17:42 Ответить
Все то, что ты перечисляешь, является спец-званиями! Любой, из них, для ВСУ-рядовой!
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06.04.2021 17:35 Ответить
Правильно ! , но если я сделаю копию звезды Героя и буду ее носить -как это называется? Скажу что меня соседи наградили -"сосед -Герой "называется.
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06.04.2021 18:09 Ответить
какая гауптвахта, их же уволили
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06.04.2021 16:59 Ответить
на столе самый дешевый паштет из атб и палка варенки из это-же серии..., - долго еще будет избавляться от быдла
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06.04.2021 17:02 Ответить
Офицеры, устроившие стрельбу в поезде "Константиновка-Киев", не являются военнослужащими ВСУ, они работают в Госслужбе спецсвязи, - ***********................Всякая хрень мимикрирует под приличных ,а те кому 42 и они не лохи-хавают
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06.04.2021 17:04 Ответить
они жидети
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06.04.2021 17:04 Ответить
"По данным следствия, два офицера спецсвязи, находясь в состоянии алкогольного опьянения, "
--
Версия с одеколоном подтверждается. Хотя менты могли и соврать.
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06.04.2021 17:07 Ответить
Хто туту рохкав, що до них шпіони діверсанти ломилися? До них завітало само Путін Ху йло. Це був важкий бій. Коли вже мабудь третя або четверта залита і аж пече горлянку. А за дверима клятий ворог затято посміхається. Добре, щоо в них не було гранати. У захисників нашіх!
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06.04.2021 17:25 Ответить
тут такое не принято писать!
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06.04.2021 17:33 Ответить
главное фото как в "камеру " закрывают срочно поспешили предоставить общественности , а то сверху начальство сказало шо цензор негодует ,
офицеры -почтальоны есть - военных нет , а водитель автобуса -офицер ) у них же форма была до конца 50х по моему
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06.04.2021 17:32 Ответить
Два дебила-это...
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06.04.2021 17:53 Ответить
так все-таки военнослужащие? Військовослужбовцю, який влаштував стрілянину в поїзді "Костянтинівка-Київ", повідомлено про підозру, другого поміщено на гауптвахту, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 2945
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06.04.2021 20:22 Ответить
При ненавистном совке были войска правительственной связи КГБ СССР.Этобыла зас. Связь. Отдельный батальон был в Киеве, в райьне вднх -жуляны. Фельдегеря это совсем другая история. Сейчас либо просрали спецсвязь, либо о ней не говорят , что абсолютно правильно, если, она дай Бог, еще существует в Украине. А это красные дипкурьеры.
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06.04.2021 20:51 Ответить
Спецзв'язок існує.
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07.04.2021 08:22 Ответить
Казав колись мені один начальник, після чергового зальоту особового складу: Потрібно із кандидатом на службу гарно випити, а потім по результатам, приймати рішення, чи підоходить він нам чи ні?
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06.04.2021 20:56 Ответить
Охраняли секретные документы,пришлось от чертей отстреливаться.
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07.04.2021 08:42 Ответить
 
 