Устроивший стрельбу в поезде "Константиновка-Киев" военнослужащий уведомлен о подозрении, второй помещен на гауптвахту, - Офис генпрокурора
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Харьковская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Объединенных сил задержала и сообщила о подозрении офицеру спецсвязи по фактам насилия в отношении работника правоохранительного органа и хулиганства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
По данным следствия, два офицера спецсвязи, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехали в купе поезда сообщением "Константиновка – Киев", один из них открыл стрельбу из огнестрельного оружия и сопротивлялся правоохранителям.
"Его противоправные действия пресекли сотрудники спецподразделения "КОРД". Пострадавших в результате инцидента нет. Стрелка задержали в порядке ст.208 УПК Украины, другой офицер доставлен на гауптвахту", - сказано в сообщении.
Подчеркивается также, что в настоящее время проводятся неотложные следственные действия, оружие в установленном порядке изъято. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Ранее сообщалось, что поезд №126 задерживается на шесть часов из-за стрельбы, которую устроили двое военнослужащих. Позже в Госспецсвязи заявили, что военнослужащие уволены.
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В 16 лет начало учебы
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это если тебе фортанет с продвижением и свободными вакансиями. Ну хер с ним один раз досрочно дадут звание
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Версия с одеколоном подтверждается. Хотя менты могли и соврать.
офицеры -почтальоны есть - военных нет , а водитель автобуса -офицер ) у них же форма была до конца 50х по моему