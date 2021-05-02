"Каждому по заслугам его": В Очакове нашли мертвым подозреваемого в недавнем покушении на военнослужащего. ФОТО

В городе Очаков Николаевской области нашли мертвым военнослужащего. Он являлся подозреваемым в покушении на убийство другого военного, которое произошло 23 апреля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Николаевской области.

1 мая около 18:25 в полицию поступило сообщение о том, что в г. Очаков по ул. Кинбурская в канаве возле свалки обнаружен труп мужчины с телесными повреждениями. На умершем была одежда защитного цвета, похожая на форменную.

Эксперт, осмотрев тело, обнаружил повреждения в виде порезов на руках и шее. Предварительная причина смерти – самоубийство, окончательную установит судебно-медицинская экспертиза.

Личность мужчины установлена, им оказался 26-летний местный военнослужащий, который подозревался в покушении на убийство другого военного, имевшем место 23 апреля во дворе дома по улице Бугская в Очакове.

С места происшествия полицейские изъяли нож, а также пистолет, которые направили на исследование. Судя по опубликованным полицией фото, на месте происшествия также нашли записку "Каждому по заслугам его".

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Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство", как того требует процедура в подобных случаях. Процессуальное руководство осуществляет военная прокуратура.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 23 апреля в Очакове 23-летний военнослужащий получил огнестрельное ранение в голову у своего дома, когда шел на работу. Тогда полиция публиковала фото подозреваемого, но не называла его имени.

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