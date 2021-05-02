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Фото Происшествия
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"Каждому по заслугам его": В Очакове нашли мертвым подозреваемого в недавнем покушении на военнослужащего. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В городе Очаков Николаевской области нашли мертвым военнослужащего. Он являлся подозреваемым в покушении на убийство другого военного, которое произошло 23 апреля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Николаевской области.

1 мая около 18:25 в полицию поступило сообщение о том, что в г. Очаков по ул. Кинбурская в канаве возле свалки обнаружен труп мужчины с телесными повреждениями. На умершем была одежда защитного цвета, похожая на форменную.

Эксперт, осмотрев тело, обнаружил повреждения в виде порезов на руках и шее. Предварительная причина смерти – самоубийство, окончательную установит судебно-медицинская экспертиза.

Личность мужчины установлена, им оказался 26-летний местный военнослужащий, который подозревался в покушении на убийство другого военного, имевшем место 23 апреля во дворе дома по улице Бугская в Очакове.

С места происшествия полицейские изъяли нож, а также пистолет, которые направили на исследование. Судя по опубликованным полицией фото, на месте происшествия также нашли записку "Каждому по заслугам его".

Также читайте: В Очакове неизвестный пытался убить военнослужащего выстрелом в голову. Полиция разыскивает стрелявшего. ФОТО

Каждому по заслугам его: В Очакове нашли мертвым подозреваемого в недавнем покушении на военнослужащего 01
Каждому по заслугам его: В Очакове нашли мертвым подозреваемого в недавнем покушении на военнослужащего 02
Каждому по заслугам его: В Очакове нашли мертвым подозреваемого в недавнем покушении на военнослужащего 03

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство", как того требует процедура в подобных случаях. Процессуальное руководство осуществляет военная прокуратура.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 23 апреля в Очакове 23-летний военнослужащий получил огнестрельное ранение в голову у своего дома, когда шел на работу. Тогда полиция публиковала фото подозреваемого, но не называла его имени.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стерненко заявил о закрытии уголовного дела о покушении на него: "Это четкий сигнал криминалитету и дальше безнаказанно калечить и убивать активистов"

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Топ комментарии
+18
Хрень какая-то.
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02.05.2021 17:19
+10
Самогубство, мда..
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02.05.2021 17:19
+9
В бан, кацап.
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02.05.2021 18:39
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Правила форума Совет форумчан
Звідколи мєнти Авакова стали військовослужбовцями?
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02.05.2021 17:12 Ответить
Вбивця був мєнтом, вже факт.
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02.05.2021 17:12 Ответить
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Странная малоинформативная история.
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02.05.2021 17:16 Ответить
Хрень какая-то.
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02.05.2021 17:19 Ответить
Самогубство, мда..
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02.05.2021 17:19 Ответить
не думаю,шо дыбилоиды осознают, шо карма бывает обоюдоострая...
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02.05.2021 17:24 Ответить
падал на ножик несколько раз...

падал пока не умер
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02.05.2021 17:25 Ответить
А сверху еще на голову упал пистолет и выстрелил прямо в голову.
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02.05.2021 17:42 Ответить
Яке нахабне самогубство !!! "Кожному по заслугах його": в Очакові знайшли мертвим підозрюваного в недавньому замаху на військовослужбовця - Цензор.НЕТ 836
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02.05.2021 18:21 Ответить
Ну инсценировали самоубийство точно лохи полнейшие . "Кожному по заслугах його": в Очакові знайшли мертвим підозрюваного в недавньому замаху на військовослужбовця - Цензор.НЕТ 7852Ещё бы как в Собаке Баскервилей ,вырезали из газеты Таймс слова маникюрными ножницами и нанесли контрольный в затылок ,можно было и два ... "Кожному по заслугах його": в Очакові знайшли мертвим підозрюваного в недавньому замаху на військовослужбовця - Цензор.НЕТ 9865 "Кожному по заслугах його": в Очакові знайшли мертвим підозрюваного в недавньому замаху на військовослужбовця - Цензор.НЕТ 9865
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02.05.2021 17:40 Ответить
Коли влада займається фігнею і плювати хотіла на правосуддя (щоб не провокувати рф) населення починає займатись судом саме. Може нарешті до слуг дійде що якщо вони не будуть захищати інтереси України і її патріотів, то колись суд лінчу точно прийде по владу із слуг олігархів.
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02.05.2021 18:12 Ответить
свалка..- так а где место отбросам..???
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02.05.2021 18:16 Ответить
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Послужил Родине называется.
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02.05.2021 18:23 Ответить
В бан, кацап.
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02.05.2021 18:39 Ответить
Бей своих, чтобы чужие боялись
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02.05.2021 19:02 Ответить
Ватки своими не бывают.
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02.05.2021 19:14 Ответить
натворил ерунду, осознал, ушел из жизни в том месте где и полагается по делам.
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02.05.2021 20:42 Ответить
Порошенко??
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02.05.2021 21:05 Ответить
одобряю
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02.05.2021 21:12 Ответить
"И так будет с каждым".


И где-то тихо-тихо так звучит:
"Кто из вас голосовал за ЗЕ?
Кому из вас "какаяразница" и "хуже не будет?"
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03.05.2021 02:07 Ответить
яке прикре самогубство...)
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03.05.2021 17:31 Ответить
 
 